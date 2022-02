Das letzte Testspiel des SCR Altach in Belek (Türkei) gegen Roter Stern Belgrad musste abgebrochen werden. Starkes Unwetter inklusive Blitzgefahr machten eine Fortsetzung der Partie des Admiral Bundesliga-Schlusslichts gegen den elfmaligen serbischen Meister und aktuell Tabellenzweiten der Super liga Srbije nach der 18. Spielminute unmöglich. Zum Zeitpunkt des Abbruchs stand es noch 0:0.

So hatte sich das der SCRA definitiv nicht vorgestellt: Zum Abschluss des Trainingslagers stand am Donnerstagvormittag in Belek das Testspiel gegen den serbischen Spitzenklub Roter Stern Belgrad auf dem Programm. Nach 20 Minuten, in denen der SCRA einmal Aluminiumglück hatte, in Person von Christoph Monschein aber auch zweimal selbst gefährlich zum Abschluss kam, war frühzeitig Schluss.

Eine Unwetterzelle direkt über Belek, die starken Hagel mit sich brachte, machte ein Weiterspielen leider unmöglich. Da morgen bereits die Rückreise ins Ländle auf dem Programm steht, ist zumindest ein abschließendes Testspiel in der Türkei über 90 Minuten nicht mehr möglich.

CASHPOINT SCR Altach vs. Roter Stern Belgrad, Donnerstag, 03.02.2022, 10:00 Uhr, Belek/Antalya.

Aufstellung SCR Altach: Casali; Thurnwald, Nanizayamo, Bumberger, Edokpolor; Aigner, Nimaga, Meilinger, Gaudino, Bischof; Monschein.

Foto: SCR Altach