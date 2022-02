Für den Tabellendritten der Admiral Bundesliga ist der Cup auch der Startschuss in das Grunddurchgangsfinale in der Liga, in dem der WAC noch die SV Ried, FC Red Bull Salzburg, Austria Wien und den LASK als Gegner hat. Die Kärntner, punktegleich mit dem zweitplatzierten Sturm Graz, wollen an die guten Leistungen vor der Winterpause anschließen: Seit 25. September gelangen in neun Ligapartien bei nur einer Niederlage sieben Siege.