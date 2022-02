Der SK Puntigamer Sturm Graz unterliegt NŠ Mura im vorletzten Testspiel der Winter-Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde am Freitagnachmittag mit 0:2 in Čatez. Nach dem 0:1 gegen MOL Fehervar, 3:4 gegen Dinamo Zagreb und 2:4 gegen Radomlje verliert der Admiral Bundesliga-Tabellenzweite damit in diesem Jahr seine vierte internationale "Probe-Partie", bei einem 1:0-Sieg ND Gorica. Am morgigen Samstag treffen die "Blackies" im sechsten und letzten Testspiel auf NK Bravo.

SK Puntigamer Sturm Graz vs. NŠ Mura 0:2 (0:1); Čatez ob Savi, 04. Februar 2022, 14:30 Uhr, keine Zuschauer vor Ort.

Nach 17 Spielminuten ging der slowenische Erstligist, aktuell Tabellenfünfter, durch ein Eigentor des 20-jährigen Innenverteidigers David Affengruber (Foto) in Führung, ehe der eingewechselte, 27-jährige Mitja Lotric (Leihspieler von den Würzburger Kickers) in der Schlußphase den 2:0-Enstand für den amtierenden slowenischen Meister und Pokalsieger von 2020 und 1995 erzielte.



SK Puntigamer Sturm Graz: Schützenauer (46. Maric) - Gazibegovic (46. Ingolitsch) - Affengruber (46. Komposch) - Geyrhofer (46. Borkovic) - Dante (46. Trummer) - Gorenc-Stankovic (46. Jäger) - Hierländer (46. Sarkaria) - Prass (46. Ljubic) - Niangbo (46. Kuen) - Jantscher (46. Lang) - Højlund (46. Kronberger).



NŠ Mura (Startformation): Ljubic - Balazic - Marusko - Pucko - Kous - Ouro - Lorbek - Sturm - Horvat - Bobicanec - Mulahusejnovic.



Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: "NŠ Mura ist ein starker Gegner, der in der Conference League Gruppe seine Klasse schon bewiesen hat. Es war ein guter Test auf hohem Niveau, der uns viele Erkenntnisse gebracht hat. Über weite Strecken konnten wir auch unsere Prinzipien gut umsetzen. Einige Dinge wollen wir im morgigen Test gegen NK Bravo besser machen."

Foto: RiPu