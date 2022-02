Zum 21. Mal haben die Fans des SK Rapid via Voting auf der Homepage und mittels e-mail-Einsendungen den "Rapidler des Jahres" gewählt! Nachdem zuletzt der mittlerweile zu Venezia gewechselte Maximilian Ullmann (2020) und Stürmer Taxiarchis Fountas (2019), im Jahr davor Torhüter Richard Strebinger sowie 2016 & 2017 zweimal der ehemalige Kapitän Stefan Schwab die Wahl für sich entscheiden konnten, kürten die User von skrapid.at für 2021 nach vier Jahren mit dem Pongauer Marco Grüll wieder einen Salzburger zum Sieger.

30 Prozent der via Homepage abgegebenen 7.300 Stimmen und ein noch größerer Anteil der E-Mail-Zuschriften fielen auf den Neo-ÖFB-Teamstürmer, der im Sommer 2021 von der SV Ried nach Hütteldorf wechselte. Damit ließ der 23-jährige Angreifer den derzeit noch verletzten Leo Greiml und Vorjahressieger Maximilian Ullmann, die auf die Plätze 2 und 3 kamen, hinter sich.



„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, sie ist eine Ehre für mich. Es ist schön, dass so viele Rapid-Fans für mich abgestimmt haben, obwohl ich ja erst seit Sommer hier spiele. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken“, so Marco Grüll, der am Samstag rund 40 Minuten vor dem ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel gegen TSV Hartberg (Ankick 16:30 Uhr) von den grün-weißen Geschäftsführern Christoph Peschek und Zoran Barišić eine Trophäe für seinen ehrenvollen Titel „Rapidler des Jahres 2021“ erhalten wird.



Alle via skrapid.at gewählten Rapidler des Jahres:



2021: Marco Grüll (23 Jahre zum Zeitpunkt der Wahl)

2020: Maximilian Ullmann (24)

2019: Taxiarchis Fountas (24)

2018: Richard Strebinger (25)

2017: Stefan Schwab (27)

2016: Stefan Schwab (26)

2015: Florian Kainz (23)

2014: Robert Beric (23)

2013: Louis Schaub (19)

2012: Deni Alar (22)

2011: Steffen Hofmann (31)

2010: Veli Kavlak (22)

2009: Steffen Hofmann (29)

2008: Stefan Maierhofer (26)

2007: Steffen Hofmann (27)

2006: Veli Kavlak (18)

2005: Steffen Hofmann (25)

2004: Steffen Hofmann (24)

2003: Andreas Ivanschitz (20)

2002: Roman Wallner (20)

2001: Peter Schöttel (34)

Foto: SK Rapid