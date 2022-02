Der FC Flyeralarm Admira absolvierte am Freitagnachmittag unter Ausschluß der Öffentlichkeit sein letztes Testspiel im Rahmen des Winter-Vorbereitungs-Programmes auf die Frühjahrsrunde in der Admiral Bundesliga. Mit einem 3:0-Heimsieg über den Zweitligisten SV Horn praktizierten die Schützlinge von Chefcoach Andreas Herzog eine gelungene Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt in der Liga beim TSV Hartberg (Sonntag, 13.02., 14:30 Uhr)

Auch für den SV Horn, der seine "Generalprobe" kommenden Dienstag daheim gegen Toni Polsters Wiener Viktoria absolviert (18:30 Uhr) steht bereits in einer Woche die erste Pflicht-Partie 2022 auf dem Programm mit dem Nachtragsspiel in der Admiral 2. Liga bei Schlusslicht SK Vorwärts Steyr (Samstag, 12.02.). In der Südstadt gab es Freitagabend bei den "Panthern" um Winter-Neuzugang Sámuel Major (Foto), dem 20-jährigen, ungarischen Verteidiger, nichts zu holen für den Zweitliga-Tabellenachten.

Roman Kerschbaum, der laut Medienberichten vom LASK umworben wird, sorgte per verwandelten Elfmeter (34.) für die verdiente 1:0-Pausenführung (34./Elfer). Der 24-jährige, israelische Stürmer Josef Ganda (53.) legte für den 12-maligen Österreichischen Meister kurz nach dem Seitenwechsel nach. Und dann kam noch der taufrische Neuzugang Stefano Surdanovic bei seiner Premiere im Dress des Tabellen-11. der Bundesliga zu seinem "Einstands-Tor". Der 23-jährige, gebürtige Welser hatte am vergangenen Samstag noch für seinen vorherigen Arbeitgeber Blau-Weiß Linz in der BSFZ-Arena gegen die Südstädter gescort.

Die Elf von Andreas Herzog blickt ergebnistechnisch - von der 2:3-Heimniederlage gegen Blau-Weiß Linz mal abgesehen - auf eine erfolgreiche Testspiel-Winter-Serie zurück. In fünf "Probe-Partien" stehen vier Siege zu Buche, darunter der 2:1-Auswärtssieg beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg im Trainingszentrum Taxham. Gesamtscore: 17:4 in den fünf Spielen.

Weiters: Freitag, 14.01., vs. FC Marchfeld Donauen 4:0 (1:0). Tore: Vodhanel (27.), Tin Vastic (62.), Ebner (62.), Starkl (83.); Mittwoch, 02.02., vs. SC Wiener Viktoria 6:0 (2:0). Tore: Vorsager (3.), Starkl (35./EM/, 52.), Nikolov (67./EM), Ebner (70.), Ristanic (89.).

Die bisherige Testspiel-Bilanz des SV Horn - alle auswärts:

Fr., 14.01., SV Dynamo Helfort (Wienerliga) 0:1; Sa., 22.01., SV Stripfing 2:1; Die., 25.01., Wiener SC 1:4; Fr., 28.01., Wr. Neustadt 2:0.

