Wird der LASK vor Schließung des Transfer-Fensters am Montag, 7. Februar, 17 Uhr, doch noch einen weiteren Winter-Neuzugang vermelden? Nach dem Abgang vom defensiven Mittelfeldspieler Lukas Grgic zu Hajduk Split scheint der Tabellenneunte der Admiral Bundesliga, der morgen im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim FC Red Bull Salzburg gastiert, "Ersatz" gefunden zu haben.

So steht laut "OÖN" Branko Jovičić bei den Athletikern ante portas. Der 28-jährige Serbe, der mit Roter Stern Belgrad drei Mal Serbischer Meister wurde, gilt als laufstarker Abräumer im "Mittelfeld-Maschinenraum". Der in Čačak geborene, zweifache serbische Teamspieler ist aktuell in Russland bis Sommer 2023 bei Ural Ekaterinburg unter Vertrag und wird von der österreichischen Spielerberater-Firma Starst & Friends betreut.

Mit Roter Stern Belgrad traf der 1,79-Meter große Mittelfeldakteur auch auf den österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und weiters in der Champions League auf den FC Liverpool.

Nachdem aus dem Transfer eines anderen ehemaligen Akteurs von Roter Stern Belgrad - Abwehrspieler Milos Degenek -im Jänner nichts wurde, klappt es ja womöglich nun bei Rechtsfuß Branko Jovičić?

