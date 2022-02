Der FK Austria Wien beendet die Winter-Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in der Admiral Bundesliga, wo die Violetten in einer Woche zum Jahres-Auftakt bei Schlusslicht SCR Altach gastieren, mit einem weiteren Erfolgserlebnis (34:5-Gesamtscore in fünf Testspielen bei vier Siegen, ein Remis). Auch in der letzten Winter-"Probe-Partie" tankte die Elf von Chefcoach Manfred Schmid Selbstvertrauen und besiegte Zweitligist SKN St. Pölten heute in der Generali Arena mit 2:1 (1:1). Testspiel-Torschütze vom Dienst Manfred Fischer (Foto) erzielte per "Sonntags-Schuss" am Samstag das 1:0, sein siebter Treffer in 2022!

Nach Mannswörth (21:0), TWL Elektra (8:3), FK Sotchi (0:0), FC Hradec Kralove (3:1) machte es auch gegen den Zweitligisten „klick“. Und das, obwohl Trainer Manfred Schmid ja viele Spieler verletzt oder krankheitsbedingt vorzugeben hatte.



Der Rest löste die Aufgabe in der Generali-Arena, in die auch ein paar hundert Zuschauer pilgerten, sehr gut. Vom Start weg war Feuer im Spiel, wurden viele Angriffe über die Flügel gespielt, kamen u.a. Mühl, Fischer (2x) und Jukic zu sehr guten Torchancen.



Geklingelt hat es in der 22. Minute. Und wie! Manfred Fischer traf mit einem Weitschuss sehenswert ins lange Kreuzeck. Obwohl postwendend durch Gschweidl der Ausgleich fiel, hatten abermals Fischer und Jukic weitere Möglichkeiten auf die erneute Führung.

Die gelang zwar erst in der Schlussphase durch den eingewechselten Dario Kreiker nach einem Abstauber (78.), war aber hoch verdient. Markus Suttner und Eric Martel ließen scheiterten kurz vor dem Abpfiff noch jeweils knapp. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre ein deutlicheres Resultat locker möglich gewesen.



Trainer Manfred Schmid: „St. Pölten war ein guter Gegner, aber speziell in der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Die Mannschaft hat die Situation gut angenommen, deswegen sehe ich auch kein Problem, dass viele Spieler fehlen im Moment. Warten wir ab, was nächste Woche ist, gejammert wird jedenfalls nicht. Wir werden uns jetzt gut auf Altach vorbereiten und frisch in die Partie reingehen.“



FK Austria Wien: Pentz; Martins (72., Ivkic), Mühl, Handl (72., Schoissengeyr), Suttner; Braunöder (72., Demaku), Martel; Jukic (72., Teigl), Grünwald (46., Wustinger), Fischer (72., Kreiker); Ohio (72., Vucic).



Tore: Fischer (22.), Kreiker (78.) bzw. Gschweidl (23.).

Foto: RiPu