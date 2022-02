Der LASK hat am heutigen Winter-Transfer-Deadline-Day gleich drei heimische Nachwuchs-Talente unter Vertrag genommen. Alexander Michlmayr, Marco Sulzner und Dominik Weixelbraun, bisher bei Kooperationspartner und Zweitligist FC Juniors OÖ, überzeugten beim Admiral Bundesliga-Neunten in der Winter-Vorbereitung als "Testspiloten". Dafür kehrt Linksverteidiger Enrique Wild vom Bundesligisten zum Kooperationspartner in Pasching retour.

V.li.: LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic, Alexander Michlmayr, Dominik Weixelbraun und Marco Sulzner

Die drei 18-Jährigen stehen ab sofort beim LASK unter Vertrag und sind als Kooperationsspieler weiter für den Zweitligisten FC Juniors OÖ einsatzberechtigt. Die gebürtigen Oberösterreicher Marco Sulzner (zentrales Mittelfeld) und Alexander Michlmayr (Rechtsaußen) durchliefen sämtliche Jahrgänge der AKA LASK Juniors OÖ, Dominik Weixelbraun (Linksaußen) ist Absolvent der AKA St. Pölten. Marco Sulzner und Dominik Weixelbraun liefen zudem bereits für Österreichs Nachwuchsnationalteams auf.

Alle drei kamen in der laufenden Zweitliga-Saison regelmäßig für den FC Juniors OÖ zum Einsatz und absolvierten Teile der Wintervorbereitung des LASK als Testspieler.

LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic: „Alex, Marco und Dominik konnten in den letzten Wochen ihr Talent in der Vorbereitung unter Beweis stellen. Indem wir die drei unter Vertrag nehmen, setzen wir ein deutliches Zeichen in Richtung Zukunft. Als Klub der Oberösterreicher ist das Heranführen junger heimischer Spieler – insbesondere aus der AKA LASK Juniors OÖ – ein wichtiger Bestandteil unserer Klub-Philosophie."

Foto: C]LASK