Der FK Austria Wien plant voraus. Mit Lorenzo Coco - Österreicher mit italienischen Wurzeln - kommt eine "Investition in die Zukunft", respektive ein 18-jähriges Talent an den Verteilerkreis. Vorerst bis zum Sommer auf Leihbasis, danach gibt es laut Pressemeldung des Bundesligisten eine im Vertrag verankerte Kaufoption.

Aus Ried frisch eintroffen, im Bild mit dem gebürtigen Rieder Manuel Ortlechner (re.), Sportdirektor von Austria Wien.

Lorenzo Coco, geboren 26. November 2003, spielte in allen ÖFB-Nachwuchs-Teams und darf sich auch für die im März stattfindende U19-Eliterunde berechtigte Hoffnungen machen. Bei den Veilchen trifft der beidfüssige Stürmer auf viele für ihn bereits bekannte Gesichter, da er Muharem Huskovic, Leonardo Ivkic oder Florian Wustinger schon von den diversen Auswahlspielen sehr gut kennt.



Coco, dessen erster Jugendverein der Salzburger AK 1914 war, ist ein Offensivspieler, der bevorzugt am Flügel zum Einsatz kommt, aber auch andere Mittelfeld-Positionen variabel einnehmen kann. Er wurde auch schon in die Vorbereitung von Harald Suchard eingebaut, absolvierte bei den Violets auch schon zwei Testspiele.



Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Wir sehen großes Potenzial in Lorenzo, er ist noch jung und eine spannende Personalie. Wir werden ihn behutsam an alles heranführen und ihn zunächst bei den Young Violets reinschnuppern lassen."



Trainer Harald Suchard: "Es ist super, dass sich ein weiteres junges Talent für uns entschieden hat, wir sind sehr froh darüber. Lorenzo hat im Probetraining sehr viel Energie und Engagement gezeigt und uns von sich überzeugt. Austria Wien wird ihm auf seinem Weg und in seiner Entwicklung bestimmt helfen, wir werden alles dafür tun."



Lorenzo Coco: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf meine Zukunft bei Austria Wien. Die gute Arbeit der Austria mit jungen Spielern ist mir aufgefallen und hat mich überzeugt. Ich hoffe, dass ich mich hier zeigen kann."

Foto: FK Austria Wien