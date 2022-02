Die Ersten werden die Letzten sein...! Der FK Austria Wien zählte zu den Frühstartern Anfang Jänner mit dem Vorbereitungsprogramm auf die Frühjahrsrunde in der Admiral Bundesliga, absolvierte das erste Testspiel von allen 12 Klubs und ist nun auf der Zielgeraden im Transfer-Winter aktiv. Nach Lorenzo Coco kurz zuvor vermelden die Violetten mit Innenverteidiger Lucas Galvão binnen kurzer Zeit am Montagnachmittag und vor Schließung des Transfer-Fensters in Österreich (17 Uhr) den nächsten Neuzugang.

"Tinte ist trocken"...Lucas Galvão (li.) bei der Vertragsunterzeichnung mit Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Der 30-jährige Brasilianer kommt vom griechischen Erstligisten Atromitos Athen nach Wien-Favoriten. Davor spielte Lucas Galvão da Costa Souza - so sein vollständiger Name - unter anderem in der zweiten deutschen Bundesliga für den FC Ingolstadt 04 sowie fünf Jahre in Österreich für Austria Lustenau, den FC Altach und Rapid Wien.



In der aktuellen Saison kam Lucas Galvão in elf von 21 Ligaspielen in der Innenverteidigung von Atromitos Athen (13. Tabellenplatz) zum Einsatz, zehnmal stand der Linksbeiner aus São José do Rio Preto in der Startelf und trainierte bis zuletzt voll mit. Bei den Violetten wird der Akteur vom Zuckerhut die Nummer 33 bekommen.



Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Gerade auf dieser Position haben wir uns schon seit längerer Zeit auf dem Markt umgesehen. Es waren sehr harte Verhandlungsgespräche, da er Stammspieler ist und auch voll im Training steht. Uns ist entgegengekommen, dass er wieder zurück nach Österreich wollte. Wir freuen uns jetzt sehr, dass wir mit Lucas unserem Kader viel Erfahrung zuführen können. Er hat in den letzten zehn Jahren in mehreren Ländern seine Qualitäten auf und außerhalb des Platzes als Führungsfigur bewiesen."



Trainer Manfred Schmid: "Es ist sehr erfreulich, dass es uns gelungen ist mit Lucas Galvão einen Linksfuß für unsere Verteidigung zu verpflichten. Er bringt viel Erfahrung mit und wird unsere junge Mannschaft verstärken."



Lucas Galvão: "Es freut mich sehr, bei Austria Wien zu sein. Ich glaube, dass wir viel Potenzial in der Mannschaft haben. Ich hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen."

Foto: FK Austria Wien