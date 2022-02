Der etablierte Branchentreff von Fußballinteressierten und Entscheidern geht in etwas mehr als einer Woche – am 16. Februar 2022 – unter Berücksichtigung aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in die Generali-Arena des FK Austria Wien über die Bühne. Der FUSSBALL KONGRESS bietet wie gewohnt hochkarätige Referenten, Experten und Persönlichkeiten der Branche. So wird es in Wien erneut einen bunten Mix aus führenden Vereinsvertretern, ehemaligen Profis, die nun als Unternehmer in Erscheinung treten, erfolgreichen Trainern und Branchenexperten geben, die den Teilnehmern die neuesten Insights und Learnings rund um das Sportbusiness näher bringen.

Der FUSSBALL KONGRESS garantiert auch in diesem Jahr ein achtstündiges Highlightprogramm mit Keynotes, Interviews, Masterclasses und Podiumsdiskussionen. Die Finanzierung im Spitzenfußball befindet sich aktuell bekanntlich im Umbruch. Vereine wie Türkgücü München oder die Spielvereinigung Unterhaching wagten den Schritt an die Börse. Andere Klubs entdeckten den komplexen Kryptomarkt für sich. Wo geht die „Geldreise“ hin und haben Kryptowährungen im Fußball überhaupt eine Zukunft? Das und noch viel mehr wird am FUSSBALL KONGRESS mit Branchenexperten diskutiert und analysiert werden.

Auch in diesem Jahr findet der FUSSBALL KONGRESS Österreich in Kooperation mit der Österreichischen Fußball-Bundesliga in Wien statt. Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer: "Die Erfolge sind kein Zufall, sondern das Ergebnis vieler Schritte und guter Arbeit der Klubs, beispielsweise ausgehend von der Talenteförderung über die verbesserte Infrastruktur bis hin zur Ligareform. Um diese positive Entwicklung weiter voranzutreiben, wurden bereits die nächsten Schritte gesetzt – denn um dauerhaft erfolgreich zu sein, muss man am Puls der Zeit bleiben. Der FUSSBALL KONGRESS bietet einmal mehr die ideale Plattform, um sich mit neuen Trends, langfristigen Entwicklungen und frischen Inputs auseinanderzusetzen."

Mehr Infos zum Programm

Tickets kaufen