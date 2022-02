Er ist ein TYP...und sowas wie die "rot-weiß-rote Antwort" auf Zlatan Ibrahimovic, den 40-jährigen, schwedischen Stürmer-Hünen vom AC Milan: Stefan Maierhofer alias der "Major", der sich im Ligaportal-Interview "Give-me-Five-" = fünf Antworten auf authentische Art gab und auch mit 39 Jahren auf ein Comeback hofft. Wie er das Duell seiner Ex-Klubs FC Salzburg und FC Bayern München im Championsleague-Achtelfinale, den VAR, die "Major"-League sieht...siehe nachfolgend.

Ligaportal: Stefan, seit vergangenen Sommer bist Du vereinslos, wie weit bist Du seither dem Fußball verbunden geblieben bzw. was machst Du?

Stefan Maierhofer: Ich trainiere täglich und hoffe, dass noch was passendes kommt! Wenn dies nicht eintreffen sollte, dann werde ich langsam meine Trainer Karriere vorantreiben.

Ligaportal: Zlatan Ibrahimovic - wie Du nicht nur von der Position Mittelstürmer und Größe her (ok, Du hast mit 2,02 Meter sieben Zentimeter mehr wie der Schwede...) vergleichbar, sondern auch vom Alter (und - wenn ich das bemerken darf - auch Typ...) - gedenkt angeblich mit 40 Jahren seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim AC Milan zu verlängern. Du wirst im August 40, wie sieht es bei Dir aus...planst Du ein Comeback...mit 399 Pflichtspielen in fünf Nationen und davon 149 in der österreichischen Bundesliga bedarf es doch zumindest einer runden Zahl in der Karriere-Vita?

Stefan Maierhofer: Zlatan sagt, dass 40 nur eine Zahl ist und er versprüht Energie am und abseits des Platzes! Natürlich wäre es schön die 400 Spiele zu knacken und noch ein paar Tore zu erzielen 👌🏼😉

Ligaportal: Bei der WM 1990 gab es Stürmer Roger Milla von Kamerun, der mit 38 Jahren als Joker vier Tore erzielte und Legenden-Status erreichte und ja mit 42 auch in 1994 noch bei der WM in den USA auflief. Ist das nicht eine Ambition, eine Joker-Rolle für Dich bei einem Klub mit all Deiner Erfahrung, Abgeklärtheit samt Torinstinkt?

Stefan Maierhofer: Das sind Kindheitserinnerungen, als er bei der Eckfahne zu tanzen beginnt! Super Beispiel, dass es früher wie auch heute möglich ist im fortgeschrittenen Alter Leistung zu bringen!

Major Maierhofer in die amerikanische Major-Soccer-League?