Der SK Puntigamer Sturm Graz nimmt am gestrigen Deadline Day Mohammed Fuseini unter Vertrag. Der 19-jährige Angreifer wechselt von der Right to Dream Academy aus Ghana nach Graz. Fuseini konnte über einen längeren Zeitraum im Probetraining sein Talent unter Beweis stellen und wird im Frühjahr vorerst SK Sturm Graz II in der Regionalliga Mitte verstärken.

Mohammed Fuseini ist ein Perspektivspieler mit viel Potenzial

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker ist überzeugt vom jungen Ghanaer: „Wir haben Mohammed im Jänner als Testspieler nach Graz geholt und konnten ihn intensiv beobachten. Er ist ein schneller Spieler mit gutem Tiefgang. Wir holen ihn als Perspektivspieler, der im Frühjahr vorwiegend bei unserer zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen wird. Mohammed wird von uns ausreichend Zeit bekommen, um sich zu akklimatisieren und sich an den europäischen Fußball zu gewöhnen."

Foto: SK Sturm