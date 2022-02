Der SK Rapid verlängert vorzeitig den Vertrag mit einem hochtalentierten grün-weißen Eigenbauspieler. Moritz Oswald hat seinen Kontrakt beim österreichischen Rekordmeister vorzeitig bis Sommer 2025 prolongiert. Moritz Oswald ist aktuell eines jener Aushängeschilder, die vorgezeigt haben, wie der Weg vom Nachwuchs über die Akademie und Rapid II bis hin zu den Profis aussehen könnte.

Steffen Hofmann, Moritz Oswald und Ferdinand Feldhofer nach der Vertragsunterzeichnung

Der seit Jänner 20-jährige Mittelfeldmotor begann seine Fußballerlaufbahn ein paar Kilometer entfernt von Hütteldorf in der Jugend vom SC Perchtoldsdorf. Nach einem zweijährigen Zwischenstopp in der Südstadt bei der Admira wechselte Oswald als zehnjähriger Knirps im März 2012 zum SK Rapid. Genau ein Jahrzehnt später hat der laufstarke Mittelfeldspieler alle Nachwuchs- und Akademiemannschaften in Hütteldorf durchlaufen und bereits sein Profi-Debüt in der Bundesliga gefeiert.

Der 20jährige hat alle Nachwuchs- und Akademiemannschaften in Hütteldorf durchlaufen

Beim Bundesliga-Auswärtsspiel im vergangenen Oktober beim TSV Hartberg kam Oswald zu seinen ersten Spielminuten in der höchsten österreichischen Spielklasse. Anfang November folgte der bis dato letzte Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga. Für Rapid II stand er in dieser Spielzeit bisher 14-mal auf dem Grün in der 2. Liga. Unter Cheftrainer Ferdinand Feldhofer könnten nun weitere Einsätze für die Profis folgen, im Wintertrainingslager in Belek war Oswald schon Teil des Profikaders.

Stimmen aus Wien:

Zoran Barišić, Geschäftsführer Sport:

„Ich bin froh, dass wir mit unserem nächsten talentierten Eigenbauspieler langfristig verlängern konnten. Moritz Oswald hat sich vor allem im letzten Jahr sehr gut weiterentwickelt und gezeigt, dass in Zukunft mit ihm zu rechnen ist. Er ist ein enorm laufstarker und mannschaftsdienlicher Spieler, der im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen zum Einsatz kommen kann und jetzt die gesamte Vorbereitung mit den Profis absolviert hat. Er ist ein sportlich und charakterlich guter Bursche, der wie alle noch hart an sich arbeiten muss, was er auch tun wird“

Moritz Oswald:

„Ich bin seit klein auf Fan von diesem großartigen Verein und habe das Glück auch seit mittlerweile zehn Jahren dieses Trikot tragen zu dürfen. Mit meinen ersten Profieinsätzen im Herbst ist ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen. Ich will mich stets weiterentwickeln und für den Trainer eine Option für weitere Einsätze sein. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins, welches mir auch mit der Vertragsverlängerung entgegengebracht wurde.“

Foto: SK Rapid/Red Ring Shots