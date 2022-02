Für das Heimspiel-Doppel gegen die ÖFB-Cup-Halbfinalisten TSV Hartberg (19.2.) und den Liga-Dritten WAC (27.2.) vermeldet Austria Wien zwei "tierische Rückkehrer"! Der Tabellensiebte der Admiral Bundesliga holt "Super Leo" und "Leo Veilchen" aus der Kurzarbeit – beide unterzeichneten Mittwochfrüh ihr neues Arbeitspapier. Der Karten-Verkauf startet am Freitag um 10 Uhr. (Frühjahrs-)Abonnenten haben laut der Presseaussendung des Klubs wie gewohnt ihren Fixplatz. Bei Veranstaltungen gilt weiterhin 2G. Der genaue Verordnungs-Text ist noch abzuwarten.

Groß war die Freude, als am Dienstag durchsickerte, dass die Zuschauer-Obergrenze mit sofortiger Wirkung fällt. Mittwochfrüh wurden gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Da, wo erst vor zwei Tagen – mit Schließung des Transferfensters – noch drei Neuzugänge unterschrieben haben, sicherte man sich nun auch die Dienste zweier altbekannter Kinder-Lieblinge.



Leo Veilchen und Super Leo, in diesem Jahrzehnt pandemiebedingt noch nicht gemeinsam im Einsatz gewesen, freuen sich über die Rückkehr, werden vor allem vor der Partie vor der Generali-Arena für gemeinsame Fotos zur Verfügung stehen.

Freuen uns auf viele Veilchen



Leo Veilchen: „Wir freuen uns, zurück zu sein! Unser Weg... führt im Uhrzeigersinn rund um unser Stadion.“ Super Leo, trotz "Weltruhm" am Boden geblieben (nicht wörtlich gemeint, lediglich im übertragenen Sinne), pflichtet bei: „Gemeinsam sind wir Austria Wien. Wir freuen uns auf viele Veilchen!“



Abonnenten haben ihren Platz sicher. Seit kurzem ist auch das Frühjahrs-Abo erhältlich, auf der Ost steht man dabei bereits um 71 Euro (79 Euro für Nicht-Mitglieder). Der Karten-Verkauf für das Heimspiel gegen den TSV Hartberg startet am Freitag um 10:00 Uhr online und am Ticket-Corner im Fanshop (Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr).

Foto: FK Austria Wien