Beim FK Austria Wien bewegt sich etwas - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wie der Traditionsklub in einer Presseaussendung mitteilte, gibt es bereits ab kommender Woche einen neuen Energydrink in einer limited Edition im Fanshop-Sortiment.

Der neue Weg der Austria wird um eine spannende Story erweitert. Energydrinks sind immer schon ein hippes Lifestyle-Produkt, eine Gruppe von Austria-Fans hat daraus in enger Abstimmung mit dem Klub eine Idee entwickelt. Alle Schritte wurden vorbildlich akkordiert, ein Crowdinvestment-Projekt gestartet und die eigene Vision erfolgreich in die Tat umgesetzt. Der alkoholfreie Energydrink „FORZA VIOLA“ mit dem typischen bewährten Geschmack eines Kraftgetränks hat selbstverständlich eine violette Farbe, am edlen Design mit dem Austria-Logo, den Goldsternen und einer historischen Austria-Elf – alles in matter Optik - kommt man als Austria-Fan nicht vorbei.

Den neuen Energydrink gibt es ab Montag (14.02.2022) in einer limited Edition in zwei verschiedenen Größen:

1) Als 24er Tray um € 36,- bei uns im Fanshop in der Generali-Arena (solange der Vorrat reicht).

2) Als Palette mit 2.880 Dosen um € 4.320,- . Bestellung und Gratiszustellung, auch bei Bestellung von mehreren Trays, unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Austria-AG-Vorstand Gerhard Krisch: „Eine Initiative wie dieses Energydrink-Projekt ist einfach toll und beweist die große Verbundenheit vieler Fans mit Austria Wien und die Kraft, die von unserem Verein ausgeht. Es ringt uns wirklich viel Respekt ab, mit welcher Leidenschaft sich diese Fangruppe allem angenommen und was sie daraus gemacht hat. Danke an alle für diese Identifikation mit dem Klub und den großartigen Einsatz.“

Philip Rammel (Crowdinvestor): „Als Veilchen ist es selbstverständlich, dass man bei so einem Projekt dabei sein möchte. Umso schöner ist es, dass dieses wirklich edle Getränk nun für alle erhältlich ist. Gemeinsam können wir einen Beitrag für eine erfolgreiche Austria leisten. Forza Viola!“



Patrick Farnleitner (GREENmed21 GmbH): „Als jahrzehntelanger Fan und aktuellem Markenpartner war für mich klar, meinem Herzensverein in dieser schwierigen Situation zu helfen und Dank der anderen hier beteiligten Fans ist es uns gelungen, dieses tolle Projekt, von Fans für Fans, in Abstimmung mit dem Vorstand auf die Beine zu stellen. Gemeinsam für unsere Austria!“

Foto: Austria Wien