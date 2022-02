Die SK Austria Klagenfurt erhält für den weiteren Verlauf der Admiral Bundesliga-Saison 2021/22 prominente Unterstützung: UNIBET, international erfolgreicher Online-Anbieter von Sportwetten, wird neuer Premium-Partner des Vereins. Das Logo der Marke mit Hauptsitz in Stockholm ziert mit sofortiger Wirkung die Trikotbrust der Violetten.

UNIBET gehört zur Kindred Group und ist eine von neun Marken unter dem Dach des schwedischen Online-Glücksspielunternehmen. Die Gruppe hat zusammen mehr als 30 Millionen Kunden und zählt somit zu einem der größten Online-Glücksspielkonzernen der Welt. Kindred ist bekannt für ihren proaktiven Ansatz für verantwortungsbewusstes Spielen und UNIBET wurde seit der Gründung 1997 bereits mehrfach international als „Sportwettenanbieter des Jahres“ ausgezeichnet.

Nach PSG, FC Brügge, FC Kopenhagen und Borussia M'Gladbach

Auch im Sportsponsoring ist UNIBET keine Unbekannte und unterhält weitere Partnerschaften mit dem FC Paris St. Germain aus der französischen Ligue 1, Borussia Mönchengladbach aus der deutschen Bundesliga, dem belgischen Topklub FC Brügge oder dem FC Kopenhagen aus Dänemark. Die Austria Klagenfurt wird am Sonntag (17 Uhr) in der 19. Bundesliga-Runde beim LASK erstmals mit dem Logo von UNIBET auf der Trikotbrust auflaufen. Es folgt der Heimspiel-Doppelpack im Wörthersee-Stadion gegen den SCR Altach (20. Februar) und die SV Ried (27. Februar) sowie das Gastspiel zum Abschluss des Grunddurchgangs bei Rapid Wien (6. März), ehe es in die Playoffs geht.

Foto: SK Austria Klagenfurt