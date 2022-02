Aufsteiger Austria Klagenfurt verlängert den Kontrakt mit 1,92-Meter-Tormann Phillip Menzel. Der 23-jährige Deutsche, geboren im hohen Norden in Kiel, unterschrieb beim aktuell Tabellenvierten der Admiral Bundesliga ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024.

Die SK Austria Klagenfurt kann weiter auf ihren sicheren Rückhalt bauen: Die Violetten einigten sich mit Phillip Menzel auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2024. Der 23-jährige Tormann war 2020 vom deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg nach Waidmannsdorf gewechselt.

Geschäftsführer Sport Matthias Imhof (im Bild mit Keeper Philip Menzel): „Wir sind sehr froh, dass Phillip die Entscheidung getroffen hat, sich langfristig an die Austria zu binden. Er hat sich kontinuierlich gesteigert und zählt zu den besten Keepern der Liga. Darüber hinaus hat er sich auch als Persönlichkeit weiterentwickelt und ist innerhalb unserer Mannschaft zu einer Führungsfigur herangereift."

Menzel, der im Nachwuchs von Holstein Kiel und den „Wölfen“ im deutschen Niedersachsen ausgebildet wurde, absolvierte bisher 47 Pflichtspiele für Austria Klagenfurt und hielt seinen Kasten 14 Mal sauber, unter anderem in den beiden Relegationsspielen gegen den SKN St. Pölten (4:0, 1:0), die im vergangenen Sommer zum Aufstieg in die Admiral Bundesliga führten.

„Ich habe nicht lange nachdenken müssen, weil ich mich in Klagenfurt mega-wohl und von den Verantwortlichen der Austria sehr wertgeschätzt fühle. Es passt einfach alles für mich, von der Mannschaft über den Trainerstab bis zu den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle. Sportlich ging es bisher immer bergauf, aber dieser Weg ist noch lange nicht zu Ende. Ich will noch mehr erreichen mit dem Verein“, betont Menzel.

"Großer Ansporn da zu bleiben, wo wir aktuell stehen!"

Damit steht das Tormann-Quartett der Austria für die kommende Saison fest. Neben Menzel nehmen Liu Shaoziyang, die Leihgabe vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München, sowie Marcel Köstenbauer und David Puntigam den Kampf um den Platz zwischen den Stangen auf. Der Leihvertrag von Lennart Moser (1. FC Union Berlin) läuft im Sommer aus.

Am Sonntag gastieren Menzel und Co. in der 19. Runde der Admiral Bundesliga beim LASK (17 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching), vier Spiele vor dem Abschluss des Grunddurchgangs belegen die Violetten mit vier Punkten Vorsprung auf Rang sieben den vierten Platz. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt, ganz klar. Aber es ist ein großer Ansporn, da zu bleiben, wo wir aktuell stehen. Denn mittelfristig gehört der Verein auch dahin“, betont der Tormann.

Foto: SK Austria Klagenfurt