Die WSG Tirol empfängt in der 19. Runde der Admiral Bundesliga den Tabellenzweiten SK Sturm Graz. Vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs will der Tabellenvorletzte mit einem Sieg seine Mini-Chance wahren, um wie im Vorjahr wieder überraschend in die Meistergruppe zu kommen. Und im achten Anlauf endlich die unsägliche Negativserie gegen die Steirer stoppen: in den bisher sieben Bundesliga-Duellen stehen ein Remis und sechs Niederlagen zu Buche. Im Hinspiel gar mit 0:5! Ligaportal-Liveticker heute

Im Hinspiel am 19. September setzte sich Sturm Graz dank Doppelpack von Jantscher (25., 45.+3) und Yeboah (49./EM, 69.) sowie Niangbo (85.) klar durch

Die Vorbereitung auf den Frühjahrsstart war für WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger und sein Team durchwachsen. Wobei die Bedingungen auswärts top waren, zuerst neun Tage auf Malta, dann der Kurztrip nach Meran, jene zuhause gewöhnungsbedürftig. Ohne Rasenheizung. Dafür mit einem Kunstrasen, der nur bedingt verwendet werden kann. Und auch die Ergebnisse der Testspiele waren mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in insgesamt sechs Vorbereitungsspielen suboptimal.

Dennoch ist die Zuversicht beim Tabellenzehnten, der gegen Sturm Graz bis auf Offensivkraft Tobias Anselm alle Mann an Bord hat, groß. Grund: man ist in Wattens davon überzeugt, die überraschenden Abgänge von Mittelfeld-Routinier Thanos Petsos (Riga FC) und Leon Klassen (Spartak Moskau) mit Sandi Ogrinec (23) und Bundesliga-Routinier Kofi Schulz (32) nahezu ohne Qualitätsverlust kompensieren zu können. Und weil mit Julius Ertlthaler (24) und Tim Prica (19) zwei Winter-Neuzugänge kamen, die weitere Startelf-Optionen sind.

Beide Teams mit vielversprechenden Neuzugängen nach Verlusten von Leistungsträgern

Wer von den vier Neuen wird heute den Sprung in die Tiroler Startelf schaffen? Auf der anderen Seite: wie wird Sturm Graz den Abgang des Ex-Wattener Kelvin Yeboah kompensieren? Die beiden Youngster Rasmus Hølund (19, Dänemark) und Luca Kronberger (19) sollen den Transfer des Italo-Ghanaers, der mit seinem Wechsel in die Serie A sowohl in die Kassa von Sturm, als auch in jene der WSG Geld spülte, vergessen machen.

Vor allem vom dänischen U21-Teamspieler, der vom FC Kopenhagen in die Steiermark kam, scheint man rund um Graz viel zu halten. Leicht möglich also, dass es beim Start ins Frühjahr zum Nordländerduell Schweden (Prica) gegen Dänemark (Hølund) kommt. Im Lager der "Blackies" wird jedenfalls mit Spannung das Debüt von Neuzugang Rasmus Höjlund erwartet. Der seit Kurzem 19-jährige Däne soll die gesuchte Wucht in der Offensive entfalten. Vom Dänen wie auch den von der Admira geholten U21-Teamspieler Luca Kronberger erwartet sich Chefcoach Christian Ilzer aber noch keine Wunderdinge. "Höjlund und Kronberger sind zwei sehr talentierte Neue, auf sie sind in den letzten Wochen viele neue Eindrücke eingeprasselt. Es wird noch eine Zeit dauern, bis sie sich im Spiel richtig entfalten können, aber sie sind auf einem guten Weg."

Im zehnten Anlauf endlich Dreier zum Frühjahrsstart - Sturm gegen Lieblingsgegner Wattens

Ansonsten soll seit 2012 für die Gäste endlich wieder mal ein Sieg zum Frühjahrsstart in die Bundesliga gelingen. Am Tivoli in Innsbruck geht es für Sturm gegen einen Lieblingsgegner. Die WSG hat seit dem Aufstieg 2019 in sieben Duellen nur einen Punkt gegen die Steirer geholt. Im ersten Vergleich der laufenden Saison gingen die Wattener mit 0:5 unter.

Bis auf den weiter vermissten Otar Kiteishvili (Syndesmoseband) sind bei Sturm alle Spieler fit. Die Vorbereitung bezeichnete Ilzer als durchwachsen. In sechs Testspielen gelang nur ein Sieg bei fünf Niederlagen. "Es ist uns nicht gelungen, die Ergebnisse zu erspielen, die wir uns vorgestellt haben. Aber wir haben uns dabei etwas gedacht, wollten gewisse Herausforderungen für die Spieler setzen", sagte Ilzer. Der 44-jährige Steirer selbst fehlte in den finalen Tests aufgrund einer Covid-Erkrankung und stieg nach mehrtägiger Quarantäne mit mildem Verlauf erst am Donnerstag wieder ins Training ein.

Weiter Wissenswertes:

- Die WSG Tirol erzielte in diesem Spieljahr sechs Tore nach Vertikalangriffen, also Spielzügen, die in der eigenen Hälfte starten und mindestens zu 50 Prozent in Richtung gegnerisches Tor gespielt werden. Mehr Treffer dieser Art erzielte in der Admiral Bundesliga nur Red Bull Salzburg.

- Nach dem Abgang von Kelvin Yeboah hält die Nummer 13 der Grazer, Jakob Jantscher (32) bei ebenso neun Saisontoren wie die Nummer 9 der WSG, Giacomo Vrioni. Der Sturm-Routinier hat dafür allerdings 1203 Spielminuten gebraucht, der torgefährliche WSG-Youngster um fast 300 Minuten weniger.

WSG-Coach Thomas Silberberger betreff…

…Vorfreude nach 63 Tagen Pause: „Ich freu‘ mich sehr, auch wenn der Gegner ein schwerer ist. Es ist gut, dass jetzt der Druck steigt. Und es ist gut, dass es jetzt endlich losgeht.“

…‚Angstgegner‘ Sturm: „Das Spiel ist für uns die absolute Herausforderung. Sturm Graz ist die uneingeschränkte Nummer 2 in Österreich. Wir erwarten einen Gegner, der uns alles abverlangen wird. Gegen den Ball sind sie wahrscheinlich neben Red Bull Salzburg die beste Mannschaft in Österreich, mit hoher Pressing-Intensität. Sie haben einige Ausnahmekönner in ihren Reihen, die dem Spiel auch mit dem Ball Struktur geben können, wenngleich sie sich in erster Linie über die Jagd gegen den Ball definieren. Da sind sie extrem schwer zu bespielen.“

… der Startelf: „Es wird sicher die eine oder andere Überraschung in der Startelf geben.“

…‚Stürmer-Thematik: „Wir haben mit dem Transfer von Tim Prica unsere Hausaufgaben gemacht. Mit Giacomo Vrioni, Prica und Thomas Sabitzer haben wir jetzt drei gelernte Stürmer, dazu einen Tobias Anselm in der Warteschleife. Mit Julius Ertlthaler haben wir einen Spieler dazu bekommen, der ebenso an vorderster Front spielen kann. Justin Forst hat auch einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht. Und der Beste in der Vorbereitung war Bror Blume – er kann auch ganz vorne oder zwischen den Linien spielen. Wir haben also schon die eine oder andere Möglichkeit mehr, als wir sie zuletzt hatten.“

… ob die WSG nach der Absage des Trainingslagers von Sturm einen Vorteil hat: „Ich glaube, wir hatten die schwierigere Vorbereitung als Sturm Graz. Wir wissen vom einen auf den anderen Tag nicht, wie oder wo wir trainieren können. Wir haben vermutlich die schwierigste Vorbereitung von allen zwölf Bundesligisten. Keine beheizte Rasenfläche, dafür eine mit Schneedecke. Wir haben einen Kunstrasen, der kaum zu verwenden ist. Schlimmer geht’s eigentlich nimmer. Und da red‘ ich noch gar nicht von der COVID-Situation. Aber morgen um 17 Uhr interessiert es keinen, ob die Bedingungen in der Vorbereitung gut oder schlecht waren. Die Zuschauer interessiert nur, ob wir gut spielen oder eben nicht.“

Neuzugang Julius Ertlthaler betreff…

…Integration in Wattens: „Für die kurze Zeit, in der ich erst da bin, passt es sehr, sehr gut. Die Mannschaft hat mich top aufgenommen, der Charakter ist sehr gut. Auch sportlich steckt sehr viel Qualität in der Mannschaft. Sie ist jung und hungrig. Ich freu‘ mich, dass ich Teil davon bin.“

…Meisterschafts-Vorfreude nach eigener, langer Pause‘: „Das ist das absolut Schönste für einen Fußballer, wenn es wieder in Richtung Wettbewerb geht, um Punkte. Das ist ein ganz eigenes Gefühl, das sich nicht wirklich beschreiben lässt. Nach dem doch schwierigen Halbjahr für mich ist es jetzt eine coole Sache.“

Foto: RiPu