Das Gastspiel beim SCR Altach hat Austria Wien als Reifeprüfung und Schlüsselspiel deklariert. Eine "Key-Partie", wo die Reise im Frühjahr hingeht, ist es vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs der Admiral Bundesliga allerdings auch für das neuformierte Schlusslicht aus dem Ländle. Ligaportal berichtet ab 17 Uhr live im Ticker.

Beim Hinspiel-0:0 dominierte die Austria, scheiterte am 18. September jedoch wiederholt an Keeper Kobras; Altach rangierte damals noch auf Platz 6

Austria-Chefcoach Manfred Schmid : „Es wird spannend zu sehen sein, wie weit unsere junge Mannschaft ist. Das Spiel ist eine Reifeprüfung. Ich bin optimistisch, dass die Jungs gut vorbereitet sind, um unser Ziel zu erreichen." Vier Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs ist die Meistergruppe für die Austria in Reichweite. Die Veilchen liegen jeweils drei Punkte hinter Ried (direktes Duell ging an Violett) und dem Stadtrivalen Rapid (direktes Duell Unentschieden, die Austria hat die bessere Tordifferenz). Der Vierte Austria Klagenfurt ist vier Zähler vorne.



„Das Match in Altach ist ein Schlüsselspiel. Jede der letzten vier Partien ist sehr wichtig und wir wollen mit einem Erfolgserlebnis starten. Wir können unsere Ausgangslage jede Woche verbessern“, betont Manfred Schmid. Die Vorbereitung ist aufgrund der vielen Ausfälle nicht ohne Probleme abgelaufen, die Winter-Pause konnte dennoch gut genutzt werden: „Die Stimmung ist ausgezeichnet. Das Trainingslager hat den Burschen gutgetan, wir sind als Team noch enger zusammengewachsen und alle Spieler sind mit hoher Intensität voll mitgezogen."

Austria Wien mit diversen Ausfällen

Mittelstürmer-Routinier Marco Djuricin (im Aufbau nach leistenbezogenen Adduktorenbeschwerden), Muharem Huskovic (muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel), Dominik Fitz (im Aufbau nach Plattenentfernung-OP) und Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss) fehlen in Altach. Ein Einsatz von Abwehr-Neuzugang Lucas Galvão ist aufgrund der noch fehlenden Spielgenehmigung fraglich. Martin Pečar wird am Freitag bei den Young Violets Spielpraxis sammeln: „Er hat lange kein Match mehr bestritten, wir wollen ihn behutsam entwickeln“, sagt Trainer Manfred Schmid. Lorenzo Coco ist ohnehin fix für die Young Violets geplant.

Monschein beim SCRA-Debüt gleich gegen Ex-Klub - Schreiner kündigt "Neues Altach" an



Bei Gegner Altach hat sich im Winter einiges getan, die Vorarlberger hatten je sieben Zu- und Abgänge, unter anderem holten sie den Ex-Austrianer Christoph Monschein leihweise vom LASK. Ludovic Magnin (früher u.a. beim SV Werder Bremen und VfB Stuttgart) löste Damir Canadi auf der Trainerbank ab: „Altach wird in puncto Spielanlage ganz anders auftreten als im Herbst. Wir konzentrieren uns aber in erster Linie darauf, unser eigenes Spiel durchzuziehen“, erklärte Schmid.

Die maue Offensive - Altach traf in 18 Runden bisher nur zehnmal - sollen die ausgeliehenen Christoph Monschein und Gianluca Gaudino beleben. Beiden mangelt es jedoch an Spielpraxis. Im Mittelfeld wurde der ehemalige Hartberger Bakary Nimaga verpflichtet, für die Verteidigung kam Mickael Nanizayamo aus Lausanne.

Schönheitspreis will Altach keinen gewinnen, es zählen alleine Punkte. Drei fehlen derzeit auf den Vorletzten FC Admira. "Ich erwarte keinen Gala-Auftritt, jedoch bin ich überzeugt davon, dass die Mannschaft das umsetzt, was ich ihnen mitgegeben habe", hielt Magnin fest. Routinier Emanuel Schreiner kündigte an: "Es wird ein neues Altach geben. Und wir setzen alles daran, dass es den ersten Sieg im Jahr 2022 geben wird."

Foto: Josef Parak