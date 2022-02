Die Ausgangslage verhieß im Duell SCR Altach vs. FK Austria Wien Zugzwang für beide Admiral Bundesligisten. Für das Schlusslicht aus dem Ländle und zugleich schwächste Heimelf (nur ein Sieg) galt es nach sechs Liga-Niederlagen in Folge unbedingt zu punkten. Für die "Remis-Könige" der Liga aus Wien ebenfalls, um das "Meistergruppen-Ticket" noch zu lösen. Die Violetten sind dafür mit dem 2:0-Sieg und dritten Dreier auswärts auf Kurs Richtung "obere Sechs": der Ex-Altacher Fischer und Ohio stellten per Doppelschlag (17./19.) zeitig die Weichen.

"Fischer-Fang"....nach sieben Toren in fünf Winter-Testspielen mit drei Mal dem 1:0, gelang dem Ex-Altacher Manfred Fischer auch in der Liga das Führungstor.

Von seinen sechs Neuzugängen setzte Neo-Chefcoach Ludovic Magnin mit Innenverteidiger Nanizayamo, "Sechser" Nimago sowie dem offensiven Gianluca Gaudino und LASK-Leihstürmer Monschein vier von Beginn an ein, während der 42-jährige Schweizer mit Zwischenbrugger und Haudum zwei erfahrene Spieler vorzugeben hatte und Mittelstürmer Atdhe Nuhiu zunächst auf der Bank ließ. Dafür erhielt der bei Magnins-Vorgänger Damir Canadi in Ungnade gefallene Salzburger Marco Meilinger wieder eine Chance in der "Starting-Eleven".

Grünwald bei Startelf-Comeback nach 8 Minuten wieder raus, ehe für dominante Wiener der Doppelschlag folgte

Auf der Gegenseite ließ Chefcoach Manfred Schmid Routinier Alexander Grünwald wieder mal in der Startelf ran (zuletzt Runde 4), doch der 32-jährige Klagenfurter wurde bereits nach acht Minuten von Christopher Jäger wieder raus geschickt. Kurioser Grund: die defizitäre "Kleider-Ordnung" passte dem Salzburger Schiedsrichter nicht, da die weißen Socken unter den violetten Stutzen rausschauten.

Im Spiel gab es in der Anfangsviertelstunde wenig zu sehen, ehe die Violetten mit einem Doppelschlag ein effizientes Signal setzten und dabei wiederholt Abwehr- und Stellungsfehler der Altacher konsequent quittierten. Erst hatte der 19-jährige Eisenstädter Matthias Braunöder eine Idee und vom rechten Flügel eine flache Massflanke parat, die an der Schnur gezogen im Strafraumzentrum Manfred Fischer fand. Der Ex-Altacher und in den Winter-Testspielen "Torschütze vom Dienst" der Austria traf aus acht Metern per Direktabnahme.

Schmid-Schützlinge haben alles unter Kontrolle

Etwas mehr Distanz wählte nur zwei Minuten später Noah Ohio, der nach einem Ballverlust der Gastgeber und schnellem Umschaltmoment mit genialem Zuspiel von Alexander Grünwald (zu) viel Platz vorfand und zentral aus 18 Metern das Spielgerät in die linke Ecke platzierte. Für beide Austria-Offensivkräfte jeweils das dritte Saisontor, für den SCR das 30. Gegentor.

Wenig später bot sich Ohio gegen die neuformierte und defensiv anfällige Altacher Mannschaft die nächste Top-Torchance, doch diesmal verfehlte der 19-jährige Engländer links knapp das Gehäuse der Gastgeber. Die völlig verunsichert wirkten und bei denen im Spiel nach Vorne so gut wie gar nichts ging.

Beim Liga-Debüt mit dem SCR Altach ziemlich allein gelassen von seinen Schützlingen: Neo-Chefcoach Ludovic Magnin.

Jung-Veilchen blühen beim Frühjahrsauftakt auf und legen Reifeprüfung ab

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Veilchen das Geschehen, während die Schwarz-Weißen teilweise rat- und auch mutlos wirkten. Und einmal mehr im Angriff harmlos blieben, die Vorarlberger haben mit zehn Treffern die mit Abstand wenigsten der Liga und im übrigen eine Tor-Differenz von minus 20!

Von der in den vergangenen Tagen wiederholt zu hörenden "Altacher Aufbruchstimmung" oder - wie es der heutige Kapitän Emanuel Schreiner befand - "es wird ein neues Altach geben" war auf dem Platz nichts festzustellen. Die spielstarken Violetten fanden immer wieder Räume vor, konnten die Kugel zirkulieren lassen und "verwalteten" den 2:0-Vorsprung. Besonders die Youngster vom Verteilerkreis - allen voran der 19-jährige Matthias Braunöder - legten eine überzeugende "Reifeprüfung" ab.

In der Schlussphase durfte sich auch noch der bis dato beschäftigungslose Austria-Keeper Patrick Pentz auszeichnen und bereinigte eine Altacher Doppel-Torchance von halblinks im Strafraum jeweils mit prächtigem Fuß-Reflex in seinem Torraum-Territorium.

ADMIRAL Bundesliga, 19. Runde

SCR Altach - FK Austria Wien 0:2 (0:2)

Samstag, 12.02.2022, 17:00 Uhr, Cashpoint Arena, Schnabelholz; Zuschauer: 2.527; SR: Christopher Jäger (37 Jahre, Salzburg)

Ligaportal-Liveticker SCR Altach - FK Austria Wien

Tore: 0:1 Fischer (17.), 0:2 Ohio (19.).

SCR Altach (4-2-3-1): Casali; Thurnald, Strauss, Nanizayamo (82. Bumberger), Schreiner; Aigner, Nimaga, Meilinger (59. Reiter), Gaudino, Bischof (59. Nuhiu); Monschein.

FK Austria Wien (4-2-3-1): Pentz; Martins, Mühl, Handl, Suttner; Braunöder, Martel; Jukic (90. Vucic), Grünwald (69. Wustinger), Fischer; Ohio (78. Teigl).

Gelbe Karten: Aigner (37., Foulspiel), Nimaga (46., Foulspiel), Trainer Magnin (66., SR-Kritik), Schreiner (83., Foulspiel), Strauss (84., Foulspiel), Thurnwald (89., Foulspiel) / Suttner (29.. Taktisches Foul), Mühl (36.; Foulspiel), Braunöder (73., Unsportlichkeit, 6. GK).

Fotos: GEPA/ADMIRAL und SCR Altach