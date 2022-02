Vier Tage vor dem Highlight der Saison und seiner ersten Championsleague-Achtelfinal-Teilnahme vermeldet der österreichische Serienmeister FC Red Bull Salzburg für das Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München, der sich am Samstag bei der "Generalprobe" beim VFL Bochum blamierte und 2:4 unterlag, ein ausverkauftes Stadion in Wals-Siezenheim. 29.520 Fans werden am kommenden Mittwoch, 16. Februar 2022, beim UEFA-Champions-League-Achtelfinale in der Red Bull Arena dabei sein (Ankick: 21:00 Uhr). LIVE im Ligaportal-Ticker

Szene mit FC Bayern-Akteur Thomas Müller in der vergangenen Saison in der CL-Gruppenphase in der Red Bull Arena

Erst am Mittwoch hat der Vorverkauf für das Duell des FC Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern München begonnen. Und nur wenige Tage später kann „Ausverkauft“ vermeldet werden. Damit werden am Mittwoch beim Achtelfinale in der UEFA Champions League zwischen dem österreichischen und dem deutschen Meister 29.520 Fans in der Red Bull Arena in der Mozartstadt bzw. in Wals-Siezenheim mit dabei sein.

Frühzeitige Anreise planen, Öffis nutzen

Aufgrund des großen Interesses bzw. der durch die 2G-Vorschriften beim Stadionzutritt notwendigen Formalitäten (Bestätigungen und Ausweis bereithalten) ist eine frühzeitige Anreise bzw. die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dringend erforderlich.

Hier weitere Informationen dazu:

• Beim Stadion gibt es keine öffentlichen Parkplätze, auch P-Nord steht nur mit entsprechender Berechtigung zur Verfügung.

• Gratis-Shuttle ab 18:00 Uhr von und zu P-Messe, P-DOC und Hanuschplatz.

• Matchkarte = SVV-Ticket ab 6 Stunden vor Spielbeginn.

Archiv-Foto GEPA/Jasmin Walter