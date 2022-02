Mit einem vollauf verdienten 2:0-Auswärtssieg beim Admiral Bundesliga-Tabellenletzten SCR Altach unterstrich Austria Wien seine Ambitionen"über den Strich", respektive in die Meistergruppe zu kommen. Die jungen Veilchen um die erfahrenen Leitfiguren Suttner & Grünwald legten dabei ihre Reifeprüfung ab, was 1:0-Torschütze vom Dienst Manfred Fischer bei SKY zur Aussage verleitete: "Wir haben einen sehr erwachsenen Fußball gezeigt."

Ernüchternd dagegen die Leistung vom SCR Altach beim Pflichtspiel-Debüt von Ludovic Magnin, dessen Fazit hernach bei SKY entsprechend ausfiel: „Der Sieg der Austria war mehr als verdient. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir nicht die Leistung gezeigt, die wir uns vorgestellt haben. Die zweite Halbzeit war deutlich besser, aber wenn es schon 0:2 steht, dann ist es schwer. Man muss auch ehrlich sagen, dass wir in der ersten Halbzeit auch noch das eine oder andere Tor kassieren hätten können, von dem her geht die Niederlage so in Ordnung.“ Als Hauptgrund sah der 42-jährige Schweizer, dass man "keine Torgefahr ausgestrahlt habe." Was ja aus der Herbstrunde her nichts Neues ist beim 10-Tore-"Lüftchen".

Dumme Gegentore in zwei Minuten erhalten

Da vermochte auch Winter-Neuzugang Christoph Monschein noch keine Änderung herbeizuführen. Der LASK-Leihspieler nach dem Match gegen seinen Ex-Klub Austria Wien: „Bitter, wie es heute gelaufen ist. Wir haben zwei dumme Tore, innerhalb von zwei Minuten bekommen, was uns kurz den Faden genommen hat. Prinzipiell haben wir viel umgesetzt, was wir uns vorgenommen und im Trainingslager trainiert haben. Es waren viele Teile gut, aber diese Eigenfehler und diese Fehler im Spielaufbau müssen wir abstellen. Und wir müssen schauen, dass wir uns nicht so oft auskontern lassen.“

Der 29-jährige Stürmer zum Positiven: "Ich sehe das Potenzial in der Mannschaft. Der neue Trainer macht es überragend, motiviert uns und gibt uns wirklich gute Dinge mit. Die müssen wir jetzt auf den Platz bringen. Im Training funktioniert es schon super.“ Monschein gefällt Magnins Spielphilosophie: „Er will offensiv spielen, vorne draufgehen.“

Der Trainer selbst, der sich SKY gegenüber vor seinem Bundesliga-Debüt "wie ein kleines Kind" freute, sah auch Positives, doch bleibt realistisch: „Teilweise hat die Mannschaft gezeigt, was wir uns vorstellen. Aber es dauert 90 Minuten. Es war zu wenig.“ Nachsatz: „Wir sollten die Klappe halten und Leistung bringen.“

Austrias Doppelschlag-Torschützen binnen zwei Minuten zum 2:0: Fischer & Ohio

Austria Wien mit beeindruckendem Auftritt bei "Mission Meistergruppe"

Die wiederum brachte die personell zwar geschwächte, doch überzeugende Austria-Mannschaft. Was Trainer Manfred Schmid frohlocken ließ: „„Wir haben wenig zugelassen, waren gut organisiert. Ich bin ganz zufrieden. Wichtig, dass wir gewonnen haben, aber wie wir aufgetreten sind, war schon beeindruckend und vor allem auch, wie die Jungs mit dem Druck umgegangen sind. Es war eine gewisse Drucksituation da, die viele Spieler so noch nicht gekannt haben. Es geht doch um die Top 6.“

Und die sind für den 50-jährigen Wiener und sein Team in Reichweite: „Unser Fokus geht von Spiel zu Spiel. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, dann werden wir es schaffen.“ Ergänzend: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Natürlich gibt es noch Dinge, die es zu verbessern gilt, aber es macht mich stolz, wie sich die Jungs reinschmeißen.“

Austrias Führungstorschütze Fischer: "Bin Altach unglaublich dankbar!"

Allen voran Manfred Fischer, der nach seinen sieben Toren in den Winter-"Probe-Partien" auch in der Liga sogleich scorte und nach dem ersten Testspiel- auch das erste Pflichtspiel-Tor für die Violetten in 2022 erzielte, doch dies gegen seinen Ex-Klub verhalten bejubelte: „Ich bin Altach unglaublich dankbar, habe mich dort super weiterentwickeln können und aus Respekt war mir schon vor dem Spiel klar, dass ich nicht jubeln werde, falls ich ein Tor machen werde. Es ist Anstand und gehört sich nicht.“

