Der Countdown läuft...ab 14:30 Uhr startet der FC Admira Wacker mit seiner ersten Pflichtpartie in das Jahr 2022, während für den TSV Hartberg ja vor einer Woche bereits die Pokal-Partie auf dem Programm stand und die Elf von Chefcoach Kurt Russ einen Jahres-Start nach Maß erlebte. Nach dem 2:1-Cup-Coup bei Rapid Wien wollen die Ost-Steirer den "Rückenwind" mitnehmen und zum Frühjahrsauftakt in der Admiral Bundesliga den nächsten Sieg landen. Live im Ligaportal-Ticker

Die Niederösterreicher sind ein Hartberger Lieblingsgegner in der Bundesliga. Die Russ-Elf ist seit acht BL-Spielen gegen die Herzog-Truppe ungeschlagen (darunter sieben Siege) und peilt die "Triple-Neun" an. TSV-Toptorjäger Dario Tadic, der bereits acht Saisontore erzielte, scorte bereits acht Mal (so viel wie gegen kein anderes Team) gegen die Admira.

Im TSV-Lager sind mittlerweile alle Spieler Covid-negativ getestet. Hinter dem Einsatz von Kapitän und Keeper Rene Swete steht ein Fragezeichen.

Cheftrainer Kurt Russ: "Für uns gibt es nur eine Devise. Wir haben im Cup gegen Rapid gewonnen und wollen unbedingt nachlegen. Es erwartet uns ein ganz anderes Spiel als in Wien. Die Admira legt viel Wert auf die Umschaltmomente, da müssen wir in der Restverteidigung gut stehen und hellwach sein. Ich glaube an die Mannschaft, wir werden alles reinhauen und warum sollte es nicht klappen mit den drei Punkten. Wir brauchen in den nächsten vier Spielen drei Siege. Es wäre gut, wenn wir gegen die Admira damit anfangen."

"Mission Meistergruppe"

TSV-Toptorjäger Dario Tadic: "Die Vorfreude, dass es nun mit der Meisterschaft weitergeht ist riesengroß. Wir haben einen super Start gehabt mit dem Cupsieg gegen Rapid. Wir wollen schauen, dass wir in den restlichen vier Partien das Beste rausholen und uns noch für die Top-6 qualifizieren. Es wird schwierig, es erwarten uns vier Endspiele. Aber wir sind nicht umsonst im Kampf um die Top-6 dabei, wir wissen was wir draufhaben. Das Ziel ist, dass die drei Punkte in Hartberg bleiben. Ich hoffe, dass uns viele Zuschauer im Stadion die Daumen drücken werden und dass wir das Spiel positiv bestreiten. Schön, dass wieder Leute live im Stadion zuschauen können."

Herzog hofft, dass Admira-Spiel im letzten Drittel gefährlicher und konkreter wird

Beim Gast aus der Südstadt gab es in der Winterpause einige personelle Veränderungen, sodass diese erste Pflicht-Partie in 2022 für Chefcoach Andreas Herzog und sein Team eine erste Standordbestimmung ist.

Andreas Herzog vor dem Match: „Hartberg ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die aufgrund ihrer Qualität schwer ausrechenbar ist. Doch auch dieses Team hat in gewissen Situationen seine Probleme. Diese müssen wir ausnützen. Wir wollen grundsätzlich unser Offensivspiel verbessern. Dafür haben wir auch neue Spieler dazubekommen. Wir erhoffen uns von ihnen, dass sie ihren Teil dazu beitragen, dass unser Spiel im letzten Drittel gefährlicher und konkreter wird, denn uns haben in den engen Begegnungen im Herbst die Tore gefehlt.“

Kapitän und Keeper Andreas Leitner: "Uns erwartet mit dem TSV Hartberg zum Auftakt gleich ein sehr schwieriges Spiel. Die Steirer werden nach dem Cup-Erfolg gegen Rapid mit breiter Brust ins Spiel gehen. Wir hatten eine gute und intensive Vorbereitung und werden daher auch selbstbewusst auftreten.“

Bei diesem Vorhaben fehlen dem Tabellenelften Wilhelm Vorsager (Gelbsperre) und Osman Hadzikic (krank). Der Einsatz von Hinspiel-Torschütze Joseph Ganda (Augenverletzung) ist fraglich.

Bundesliga-Duell-Bilanz klar zugunsten des TSV Hartberg

Zwischen dem TSV Hartberg und dem FC Admira Wacker gab es bisher in der Bundesliga elf Duelle. Acht Mal siegten die Ost-Steirer, zwei Mal die Südstädter, bei einem Remis. Letzteres gab es beim Hinspiel am 18. September 2021.

Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist der 30-jährige Oberösterreicher Stefan Ebner, dem Stefan Kühr und Andreas Zangerle assistieren. 4. Offizieller ist Florian Jandl.

Foto: GEPA/ADMIRAL