Dass es im Fußball nicht nur um Taktik, Technik und Physis geht, sondern dass auch der Kopf und somit die mentalen Fertigkeiten eine große Rolle spielen, wird auch den Verantwortlichen im Fußball immer mehr bewusst. Beim diesjährigen Fußball Kongress am kommenden Mittwoch in Wien gibt es dazu eine Masterclass.

Der Fußball Kongress am 16. Februar in der Generali-Arena (Foto) in Wien bietet heuer wieder ein großartiges Programm. Schwerpunktmäßig geht es um Finanzierungsmöglichkeiten im Profifußball und um NFT’s. Neue Trends und Innovationen von morgen werden präsentiert und im Sport Talk diskutiert eine hochkarätige Expertenrunde über aktuelle Themen im nationalen und internationalen Fußball. Geboten werden auch zwei Masterclasses. In einer davon geht es in einem Impulsvortrag um „Die mentale Komponente im Fußball.“

Anhand von praktischen Beispielen erfahren die Teilnehmer, welchen Einfluss die mentale Komponente auf die Leistungsfähigkeit der Spieler und Teams hat und welche Fertigkeiten dazu notwendig sind. Der Fußball hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. Nicht nur dass das Spiel schneller und kraftbetonter wurde, auch der Druck und die Erwartungshaltung von Fans, Sponsoren und Medien wurde größer. Um diese komplexen Herausforderungen zu meistern, sind neue mentale Fertigkeiten, jedes einzelnen Spielers, gefordert.

Wir müssen uns bewusst sein, der Teamerfolg beginnt immer bei jedem einzelnen im Team. Wenn der Einzelne mental gestärkt ist, mit sich klar ist und seine Rolle kennt, dann ist Teamstärke eine zwangsläufige Folge. Abgerundet wird der Fußball Kongress mit 1:1-Gesprächen erfolgreicher Persönlichkeiten über ihre Karriere, einem intensiven Austausch mit den anwesenden Experten und Persönlichkeiten sowie einer Stadionführung in der Generali Arena.

Foto: FAK