Am heutigen 14. Februar ist bekanntlich nicht nur Valentinstag, sondern ein ganz besonderer „Feiertag“ beim SK Rapid Wien: Neben Torhüter Richard Strebinger, der heute sein 29. Wiegenfest feiert, und Jahrhundert-Rapidler Hans Krankl (wird 69), hätte heute auch Alfred „Fredi“ Körner seinen 96. Geburtstag gehabt.

Erst vor knapp drei Wochen jährte sich sein 2. Todestag. Um der unvergessenen Rapid-Ikone sowie dessen ebenso legendären Bruder Robert auch weiterhin ein würdiges Andenken zu gewähren, setzte Rapid bereits mit der Namensgebung seines neuen Trainingszentrums ein grün-weißes Zeichen. Als „Körner Trainingszentrum powered by VARTA“ hält der österreichische Rekordmeister die beiden Rapid-Größen Alfred „Fredi“ und seinen Bruder Robert Körner somit stets ehrenvoll in Erinnerung.

Das grün-weiße Infrastrukturprojekt bietet künftig Rapid-Spielern optimale Trainings- und MitarbeiterInnen des sportlichen Bereiches Arbeitsbedingungen. Bereits seit Anfang des Jahres rollt der Ball beim Training in der Nähe des Ernst-Happel-Stadions, die zweite Bauphase wird in den nächsten Tagen abgeschlossen, bei der alle restlichen Innenausbauten im Funktionsgebäude, wie beispielsweise die Kabinen der Akademiemannschaften, Räumlichkeiten für die Verpflegung sowie Erholung der Spieler, Kraftkammer und moderne Büroräumlichkeiten fertiggestellt werden.



Gedenktafel als Zeichen der Anerkennung für das berühmte Bruderpaar

Um den hohen Stellenwert des grün-weißen Bruderpaars noch mehr hervorzuheben, setzte der SK Rapid am Standort des neuen Trainingszentrums unweit des Wiener Praters nun ein weiteres emotionales Zeichen der Anerkennung. So sind Alfred „Fredi“ und Robert Körner mit einer Gedenktafel am „Körner Trainingszentrum powered by VARTA“ verewigt. Die „Körnerbuam“ kamen übrigens 1938 zum Probetraining beim SK Rapid und schafften es schließlich über den Nachwuchs zu den Profis, wo sie 1942/43 als „Körner I“ (Robert) und „Körner II“ (Fredi) ihr Debüt gaben.

Martin Bruckner (Präsident), Christoph Peschek (Geschäftsführer Wirtschaft) und Zoran Barisic (Geschäftsführer Sport) enthüllten die Gedenktafel im Vorfeld des Bundesligaauftakts im Allianz Stadion gegen den FC Red Bull Salzburg im Beisein der beiden Söhne der „Körnerbuam“, Fredi und Robert Körner Junior sowie Fredis Enkelin Simone.

„In erster Linie möchte ich mich im Namen meines Vaters beim gesamten SK Rapid dafür bedanken, dass der Name Körner nicht vergessen wird. Es ist unfassbar schade, dass mein Vater nicht dabei sein und das nicht mehr erleben kann - es wäre eine große Ehre für ihn gewesen, denn Rapid war sozusagen sein Leben“, so Fredi Körner Junior im Rahmen der Übergabe.

Auch Martin Bruckner würdigte die beiden Erz-Rapidler: „Alfred und Robert Körner stehen sprichwörtlich für den Rapid-Geist, vom jungen bis ins hohe Alter waren sie dem SK Rapid verbunden und dabei noch dazu unglaublich erfolgreich. Es freut uns daher umso mehr, dass wir im Rahmen des 96. Geburtstages, den Fredi am diesjährigen Valentinstag gefeiert hätte, ein würdiges Andenken setzen konnten“.



Exklusive Führung durchs Trainingszentrum

Um den 96. Geburtstag von Fredi gebührend zu ehren, gab es für die Körner-Söhne zudem eine exklusive Führung von Christoph Peschek (Geschäftsführer Wirtschaft) durchs Trainingszentrum, bei der die Gedenktafel auch gleich besichtigt wurde.

„Als Fußballverein mit großer Tradition und starken Werten ist es für uns eine große Ehre, dass Alfred und Robert Körner Junior bei der Namensgebung sozusagen grünes Licht gegeben haben. So können wir den Rapid-Legenden ein ganz besonderes ehrendes Andenken bewahren, schließlich erlangten sie als Rapid-Spieler Weltruhm und prägten Rapid wie wenige andere zuvor und danach. Der von ihnen verkörperte Rapidgeist gibt uns Energie und Zuversicht für die Aufgaben der Gegenwart und Zukunft. Es freut mich auch sehr, dass sie sich die Zeit für einen Rundgang durch das Körner Trainingszentrum powered by VARTA genommen haben und dabei sichtlich beeindruckt waren“, so Christoph Peschek nach der gemeinsamen Führung durchs Trainingszentrum.

„Für unsere Familie war Rapid seit ich mich erinnern kann alles. Ich bin gemeinsam mit diesem Verein aufgewachsen und es ist eine große Ehre, dass uns Rapid am neuen Trainingszentrum so teilhaben lässt. Es ist wirklich wunderschön geworden und wenn ich die Räumlichkeiten und die Infrastruktur so sehe, würde ich am liebsten selbst wieder mit dem Fußball spielen anfangen", so Robert Körner Junior nach der Besichtigung des Trainingszentrums.

157 Tore in 283 Meisterschafts-Spielen

Alfred „Fredi“ Körner spielte 17 Saisonen im grün-weißen Trikot, traf in 283 Meisterschaftsspielen 157 Mal und wurde sieben Mal Meister. Gemeinsam mit seinem bereits 1989 verstorbenen Bruder Robert bildete der am 23. Jänner 2020 verstorbene Alfred Körner das beste Brüderpaar, das je für Rapid spielte.

Der Ur-Wiener blieb stets an der Seite seines Hütteldorfer Herzensklubs. Bis zu seinem Ableben nahm er aktiv am Vereinsleben teil, war Mitglied des Ethikrates, besuchte jedes Heimspiel und war auch regelmäßiger Gast bei allen relevanten Klub-Veranstaltungen. Anlässlich seines 90. Geburtstag wurde der Hauptbewerb des Rapidlaufs, bei dem er von Beginn an das Startsignal gab, in „Alfred-Körner-Lauf“ benannt.

