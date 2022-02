Noch ein Mal schlafen, dann ist es soweit: die MOZARTSTADT im Championsleague-Hype. An diesem Mittwoch, dem 16. Februar, ist das rot-weiß-rote Fußball-Highlight der nationalen Klubgeschichte der Neuzeit, mit dem FC Salzburg ist erstmals ein österreichischer Klub im Achtelfinale der UCL. Passend dazu kommt zur Königsklassen-K.O.-Phasen-Premiere mit dem FC Bayern München die für Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund "zurzeit beste Vereins-Mannschaft der Welt". Den Wiener Wöber beeindruckt der große Gegner jedoch nicht, der Abwehrspieler ging in die Offensive: "Ich glaube, die wissen genau, wie grauslich das am Mittwoch für sie wird." (Quelle: APA). Angriff ist halt die beste Verteidigung...! Das München-Match im Ligaportal-Liveticker

"Bye, bye Bayern" hieß es am Samstag für die erfolgsverwöhnten Kicker von der Isar um die Ex-Salzburger Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer bei der 2:4-Niederlage bei Aufsteiger VfL Bochum nach 1:4-Pausen-Rückstand. Wobei vier Gegentore in 31 Minuten gegen den Underdog aus dem Ruhrpott historisch sind. Bayerns "Bochum-Blamage" könnte allerdings den Ur-Münchener Müller und Co. noch mehr anstacheln, um in Salzburg eine energiereiche Reaktion zu zeigen.

Famos: FC Bayern auswärts 21 Spiele en suite in Championsleague unbesiegt

Zumal die Nagelsmann-Elf in der bisherigen Championsleague-Saison das Nonplusultra ist, mit makelloser Bilanz: Sechs Siege in Gruppe E mit dem FC Barcelona, Dynamo Kiew und Benfica Lissabon (Torverhältnis 22:3), 21 Partien in Folge ist der sechsfache CL-Titelträger (zuletzt 2020) international auswärts ungeschlagen.

Doch die Roten Bullen haben seit jeher keine "Angst vor großen Tieren". Frag nach beim galligen Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen - "Danish Dynamite". Die jungen Wilden von Jung-Trainer Matthias Jaissle sind selbstbewusst, hungrig und haben im Herbst ihre Reifeprüfung auf dem Königsklassen-Parkett mit Bravour bestanden. Die Pflichtspiel-Auftakt-Erfolge im neuen Kalenderjahr gegen den LASK (3:1 im ÖFB-Cup-Viertelfinale) und bei Rapid Wien (2:1 in der Admiral Bundesliga), nach jeweils 0:1-Rückstand (!) ließen zusätzlich Selbstvertrauen tanken.

Maximilian Wöber absolvierte mit 24 Jahren bisher 21 CL-Einsätze für Salzburg und Ajax Amsterdam und erzielte im Herbst in Wolfsburg ein Traum-Freistoßtor.

>> Das Traumtor von Wöber im Video <<

Hoffen auf Energie vom "12. Mann" - Deutsches Duell der Trainer

Und dann ist da noch die unerschöpfliche Energie der mit rund 30.000 Zuschauern ausverkauften Red Bull Arena - der "12. Mann"! Auch wenn der österreichische Serienmeister nüchtern betrachtet sportlich krasser Außenseiter gegen den ruhmreichen Rekordmeister aus Deutschland ist, finanziell ist diese CL-Saison für die Mozartstädter sehr lukrativ.

Rund 47 Mio. Euro haben die Salzburger im aktuellen CL-Wettbewerb an UEFA-Preisgeldern bereits in der Kasse, obendrein werden sie durch die Erfolge in Europa und der Welt noch mehr wahr genommen, was auch dem österreichischen Fußball generell und der Liga zugute kommen! Würden der 36-jährige Kapitän Andreas Ulmer (der gebürtige Linzer ist ein Fußball-Phänomen) und Co. ins Viertelfinale einziehen, kämen weitere 10,6 Mio. Euro dazu.

Für Salzburgs 33-jährigen Chefcoach Matthias Jaissle ist es auch ein Aufeinandertreffen mit seinem um nur ein Jahr älteren Trainerkollegen und Landsmann Julian Nagelsmann. Der ehemalige Verantwortliche auf der Trainerbank bei RB Leipzig war bereits bei der TSG Hoffenheim als Nachwuchs-Coach tätig, als der gebürtige Baden-Würrtemberger Jaissle dort noch als Aktiver kickte. Auch der ehemalige RB Salzburg- und RB Leipzig-Macher Ralf Rangnick hatte auf beide Jung-Trainer prägenden Einfluss.

"Julian ist Julian, ich bin ich"

Matthias Jaissle, stets professionell und souverän bei Interviews, laut APA: "Ich habe viel über die Vergleiche gehört, aber ich halte nicht viel davon. Julian ist Julian, ich bin ich."

Der 33-Jährige, der in seiner Premieren-Saison mit dem FC Red Bull Salzburg auf Anhieb erfolgreich ist, weiter: "Das Einzige, was ähnlich ist, ist die Historie, hin und wieder der gleiche Verein und natürlich das Alter. Ich kann nur den Hut davor ziehen, was er bisher für eine Trainerkarriere hingelegt hat. Er macht aktuell beim FC Bayern einen tollen Job."

Foto: FC Red Bull Salzburg by Getty