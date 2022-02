Die Ampelkarte mit Ausschluss für LASK-Lenker Peter Michorl war der Knackpunkt beim Duell gegen Austria Klagenfurt, einem direkten Mit-Konkurrenten um das Meistergruppen-Ticket in der Admiral Bundesliga. Nach 0:1-Rückstand kamen die mental starken Kärntner zurück, am Ende 2:2. Zwei Punkte liegen gelassen, drei der Rückstand auf Rang 6. Weiß auch Michorl! Der 26-jährige Langzeit-LASKler und gebürtige Wiener, am 1. September 2014 von Austria Wien nach Linz gekommen (erst auf Leihbasis), zeigte sich einen Tag danach reumütig, doch auch kämpferisch.

Peter Michorl, der bis 30.06.2024 beim LASK unter Vertrag ist, über...

...das Klagenfurt-Spiel: "War LASK like. Wir haben 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht, Klagenfurt unser Spiel aufgezwungen, waren extrem dominant und haben uns viele Torchancen herausgespielt. Ja und dann war es wieder ein individueller Fehler, diesmal von mir, der mir so nicht passieren darf. Dann ist das Spiel ein bisschen gekippt. Die Mannschaft hat aber nach dem Ausgleich überragend reagiert, das 2:1 gemacht und dann hab ich nicht mehr viele Chancen von Klagenfurt gesehen. Und dann ein bitterer Elfmeter in der 93. Minute, der uns um die Punkte gebracht hat."

...über seine Aktionen, die zum Ausschluss führten: "Tut sehr weh beim Zuschauen. Man kann wahrscheinlich die erste gelbe Karte auch geben, es war nicht so schlimm und mein erstes Foul. Das zweite war sehr dumm, sehr unnötig. Tut mir leid für die Mannschaft, die bis dahin ein überragendes Spiel gemacht hat. Diesmal habe ich uns um die Punkte gebracht. Ich war gestern untröstlich und es ist auch heute noch immer kein besseres Gefühl."

War irrsinnige Dummheit

...über klare Worte vom Trainer diesbezüglich: "Hat es noch nicht gegeben. Die Kritik ist natürlich berechtigt. Wie gesagt, war eine irrsinnige Dummheit von mir, die mir so nicht passieren darf. Doch Fußball ist auch ein Fehlersport. Diesmal ist er mir passiert. Die Mannschaft hat überragend reagiert, leider haben wir es nicht mehr über die Zeit gebracht.

...über das nach dem Ausschluss Wegschicken von Tribüne und Spielertunnel: "So oft bin ich noch nicht ausgeschlossen worden. Vor dem Platzverweis gegen Ried habe ich in meinen 26 Jahren Lebensjahren keinen Ausschluss bekommen, jetzt waren es zwei in kurzer Zeit. Deswegen kenne ich vielleicht das Regelwerk noch nicht so gut. Ich habe dann das Spiel in der Kabine verfolgt, da haben wir großen Fernseher. Habe mitgezittert und mich irrsinnig gefreut beim 2:1, leider fiel dann der bittere Elfmeter in der 93. Minute. Dann wollte ich nochmal raus gehen, aber habe ich dann auch nicht mehr dürfen."

Elfer war sehr hart

...über Dialog hernach mit Austria-Trainer: "Herr Pacult ist zu mir gekommen, dass die gelb-rote Karte gerechtfertigt war. Das bestreite ich auch gar nicht. Aber es war jetzt überhaupt kein hitziges Gespräch, wir haben uns sehr, sehr gut ausgetauscht. Ich hab ihm erzählt, dass der Elfer für mich sehr, sehr hart war."

...über die LASK-Mannschaft: "Man hat gestern auch nach dem Ausschluss gesehen, dass die Mannschaft nicht einbricht. Wir sind sehr fit aus der Winterpause gekommen, haben sehr hart gearbeitet. Das Spiel gestern war extrem dynamisch, spielfreudig. Wir haben uns Chancen herausgespielt, gegen den Ball waren wir richtig gut. Klagenfurt hat in der acht Minute eine gute Möglichkeit gehabt, sonst war nichts. Dann war es wieder ein dummer Fehler von uns. In solchen Phasen passieren halt Sachen, die normal einfach nicht passieren. Das kann man nur durchbrechen, wenn man weiter macht. Wir müssen einfach so hart trainieren, dass wir so wenig Fehler wie möglich machen und dann werden wir das Glück wieder auf unsere Seite ziehen."

Raguž mit Rücken zum Tor mit Abstand bester Stürmer in Liga

...über Marko Raguž: "Marko ist, glaube ich, mit dem Rücken zum Tor mit Abstand der beste Stürmer der Liga. Er tut uns irrsinnig gut, kann Bälle sichern, hat eine unglaublich gute Technik, einen sehr guten Abschluss. Gestern hätten wir uns vielleicht gewünscht, dass er einen mehr rein haut. Doch überhaupt kein Vorwurf, er war lange weg und hat gestern wieder so ein Spiel hingelegt. Freut mich für ihn, denn er hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Er weiß, was wir von ihm erwarten, und dass hat er gestern eindrucksvoll auf den Platz gebracht."

...über die Kombination bei Raguž´ Show-Einlage in Halbzeit 1 wie auf der Playstation: "Ich weiß die Kombination auch nicht. Das hat er wirklich überragend gemacht. Das i-Tüpfelchen hat gefehlt mit dem Tor. Marko hat das gestern sehr gut gemacht, hat 90 Minuten durchgezogen, für die Mannschaft gearbeitet, Bälle gesichert und sein Tor gemacht. Leider hat es nicht gereicht. Wir sind sehr, sehr froh, dass er wieder zurück ist. Ich selbst bin gar kein Playstation-Spieler und froh, wenn ich dann wieder mal 90 Minuten auf dem Platz bin.

Haben uns nicht mit Qualifikationsgruppe angefreundet

...über Meistergruppe-Möglichkeiten mit Blick auf das Restprogramm mit RB Salzburg, WAC: "Wir haben uns nicht mit der Qualifikationsgruppe angefreundet. Der Auftritt gestern kann uns auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen geben. Die ersten 65 Minuten bis zum Ausschluss waren sehr erfrischend, waren fast überragend. In der ersten Halbzeit müssen wir schon 3:0, 4:0 führen, dann ist die Sache erledigt.

Das Restprogramm ist schwer, das ist klar...doch es sind drei Punkte (Anm. Red.: Abstand auf Rang 6), warum sollten wir Salzburg Zuhause nicht mal schlagen können. Wenn wir so weiter machen wie wir gestern gespielt haben, die Fehler abstellen, dann bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass wir da noch ein starkes Wort mitreden können mit der Meistergruppe."

...über "alt werden" beim LASK: "Wie es aussieht ja. Ich habe mich in Linz sehr gut eingelebt."

Quelle: SKY Sport Austria

Fotos: Harald Dostal/www-sportbilder.at