Der SK Puntigamer Sturm Graz, dessen dänischer Winterneuzugang und 19-jähriges Stürmer-Talent Rasmus Højlund bei Ligaportal taufrisch zum "bwin-Spieler der Runde" der Admiral Bundesliga gewählt wurde, lädt alle Amateurkicker/Innen und Jugendspieler/Innen für das bevorstehende Heimspiel-Doppel gegen den SK Rapid Wien (Sonntag, 20.02.) und TSV Egger Glas Hartberg (27.02., jeweils 17 Uhr) in die Merkur Arena ein. Alle aktiven Spieler und Spielerinnen unter 16 Jahren haben mit ihrem gültigen Spielerpass freien Eintritt, ab 16 Jahren gibt’s Tickets zum Sonderpreis von nur 12 €.

„Der Amateurfußball hat es in den letzten Jahren besonders schwer gehabt. Wir wollen allen Kickern und Kickerinnen mit der Aktion Danke sagen und bei den kommenden Heimspielen mit Ihnen gemeinsam endlich wieder ein Fußballfest feiern. Es ist wunderschön, dass wir unsere Fans wieder in Liebenau begrüßen dürfen, ohne sie war es einfach nicht dasselbe“, erklären Sturms Geschäftsführer Thomas Tebbich und Andreas Schicker die Aktion, die gemeinsam mit dem Steirischen Fußballverband abgewickelt wird.



Anmeldung für Rapid ab jetzt geöffnet



Die Anmeldung läuft über den steirischen Fußballverband - Anmeldelink. Die Abholung der Tickets erfolgt am Spieltag im Servicepoint der Merkur Arena. Die Anmeldung für das Spiel gegen Hartberg öffnet am kommenden Montag, den 21. Februar.

Foto: SK Sturm Graz