Premiere in der Festspiel-Stadt Salzburg! Beim für den österreichischen Serienmeister FC Salzburg "Debütanten-Ball", dem ersten Championsleague-Achtelfinal-Match in der Red Bull Arena, wo sich der FC Bayern München (ohne Welttorhüter Manuel Neuer) die Ehre gibt. Eine "Antwort der Ehre" gilt dabei für das "Welt-Fußball-Schwergewicht" von der Isar, um sich nach der "Bochum-Blamage", dem 2:4 im Ruhrpott am Samstag, Mittwoch an der Salzach zu rehabilitieren. Das Selbstverständnis zuletzt leicht angekratzt, doch das Selbstbewusstsein gemäß "Mia san Mia" groß genug bei bisher blütenweißer Weste in dieser CL-Saison, 6 Spiele = 6 Siege. Doch auch die Bullen-Brust ist beim "1. Akt" breit vor ausverkauftem Haus und der Fan-Energie. Denn "des is Soizburg" - Motto der Mozartstädter. Möge das Spiel beginnen... im Ligaportal-Liveticker

Szene aus der vergangenen CL-Saison und dem Duell FC Bayern, mit einem seiner "Köpfe" - Thomas Müller -, gegen den FC Salzburg.

Nachfolgend, teils in komprimierter Form, gesammelte Statements aus beiden Lagern, inklusive der obligatorischen Pre-Matchday-Pressekonferenz.

Angefangen mit "Radio Müller", respektive FC Bayern-Urgestein Thomas Müller, der am Dienstag meinte: "Das Erlebnis und Ergebnis in Bochum war katastrophal. Weniger als 100 Prozent reichen in der Bundesliga nicht, daran wurden wir schmerzhaft erinnert. Es trifft schon zu, dass, wenn wir verlieren, das Selbstverständnis einen Kratzer kriegt, aber auch die Ehre gekitzelt wird. Wir machen nicht die Augen zu und sagen: Betriebsunfall und weiter geht's. Wir sind absolut heiß auf das Spiel".

Und über Gegner FC Salzburg sagte der 32-jährige Oberbayer: "Sie sind in Österreich natürlich das Maß der Dinge. Um sich in der Championsleague zu etablieren und in die K.o.-Runde zu kommen, musst du Qualität haben und das auch mehrmals auf den Rasen bringen. Die Entwicklung bei ihnen geht eher nach oben als nach unten. Von daher sind wir schon gewarnt. Salzburg spielt modernen Fußball, und moderner Fußball ist geprägt von Tempo und auch ein bisschen Chaos. Darauf müssen wir uns schon einstellen. Wir dürfen nicht in Schönheit sterben."

Auf die Kritik von Uli Hoeneß, dem langjährigen Macher des FC Bayern, bzgl. fehlender Reibung in der Mannschaft meinte Müller: "Ich weiß, wie Uli Hoeneß das meint. Am Ende werden wir nach Ergebnissen bewertet. Grundsätzlich haben wir schon Reibungspunkte in der Mannschaft. Wir sollten uns mehr mit inhaltlichen Dingen beschäftigen. Da haben wir Ansatzpunkte."

Thomas Müller: "Die Championsleague ist für uns sehr wichtig!"

"Für uns beginnt jetzt eine Phase, die sehr wichtig ist. Die Championsleague ist für uns sehr wichtig. Du spielst gegen die Besten und willst gegen diese Gegner bestehen. Wir warten schon auf den Moment, dass unser gewohnter Rhtythmus mit den englischen Wochen wieder loslegt. Wir waren schon ein bisschen im Wartestand dahingend. Jetzt wird es wieder dicht gedrängt. Ich habe das gerne, wenn viele Termine sind," so der zweimalige Championsleague-Sieger und zehnfache deutsche Meister Müller.

Und wie sieht die Zukunft von Thomas Müller, der 612 (!) Spiele für den FC Bayern absolvierte (405 in der Bundesliga, 136 Tore, 185 Assists), aus? Der deutsche Weltmeister von 2014 (110 Länderspiele) dazu:"Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl, weiß, was ich am Verein habe. Ich habe noch Vertrag bis 2023. Da ist aktuell nicht die Brisanz drin. Wir möchten unsere sportlichen Ziele erreichen. Alles weitere wird man dann sehen. Da gehen alle entspannt mit diesem Thema um."

🎙️ @J__Nagelsmann zum Gegner: "Viele Salzburger haben generell Kampfansagen gemacht, das finde ich gut. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, die international weitergekommen ist, als jemals zuvor. Es würde gegen ihre DNA sprechen, wenn sie sich einigeln würden." #SALFCB pic.twitter.com/r7JpUG09zV — FC Bayern München (@FCBayern) February 15, 2022

Julian Nagelsmann, FC Bayern-Chefcoach und ehemals bei den "roten Bullen", jenen von RB Leipzig, über...

...die Bochum-Blamage: "Das war ein Aussetzer. Meistens sind wir in der Lage, mehr Tore zu schießen als zu kriegen. Das Lustige am Fußball ist, dass es diese Diskussionen nur nach Niederlagen gibt."

...über seine Spielidee mit fünf offensiven Spielern in der Aufstellung: "Meine Herangehensweise werde ich nicht ändern. Es gibt ein paar Ausfälle, das weiß jeder. In Bochum waren wir nicht offensiver als zuletzt, sondern defensiver, weil wir einen Innenverteidiger mehr auf dem Platz hatten."

....über die Lösung der Defensiv-Defizite: "Da gehören viele Dinge dazu. Wir haben uns hinten stabilisiert, hatten aber Aussetzer gegen Gladbach und Bochum. Du kannst viele Dinge vorwegnehmen, wenn du die Gier hast. Die hatten wir gegen Bochum nicht."

...über Rekonvaleszent Leon Goretzka: "Er macht Fortschritte, aber da gibt's noch keine Prognose. Wir geben ihm die nötige Ruhe. Das stetige Nachfragen bei ihm wird das ganze nicht beschleunigen."

Nagelsmann: "Das ist die DNA von Red Bull als Unternehmen und speziell von Salzburg"

...über die offensiven "Wortmeldungen" vom selbsternannten "Underdog" aus Salzburg: "Ich mag das grundsätzlich. Eine Kampfansage finde ich gut. Alles andere wäre auch uninteressant und wahrscheinlich nicht echt. Das ist die DNA von Red Bull als Unternehmen und speziell von Salzburg. Es würde total dagegen und gegen ihre Spielphilosophie sprechen, wenn sie sich jetzt einigeln."

...über die Kritik von SKY-Experte und Ex-Weltmeister Lothar Matthäus an FCB-Abwehrspielern Lucas Hernandez & Dayot Upamecano, dem Ex-Salzburger: "Ich spreche mit meinen Spielern, was verbessert werden kann. Ich kann aber nicht anfangen, jede Experten-Meinung, die ohne Druck aus dem Ledersessel geäußert wird, zu kommentieren. Ich frage die Spieler nicht jeden Tag, wie sie die Berichterstattung finden. Am Ende geht's darum, dass wir eine Leistung bringen, dass so etwas gar nicht erst aufkommt."

...über 30.000 Zuschauer Mittwochabend: "Das wird spannend, das haben wir lange nicht gehabt. Da gibt's eine aggressive Stimmung gegen uns."

...über seinen Pendant, Salzburgs Trainer Matthias Jaissle: "Wir haben beide einen ähnlichen Karriereverlauf. Er hat Menschen im Klub, die ihm vertrauen. Das war bei mir am Anfang auch so. Wir haben einen guten Draht zueinander, haben schon das ein oder andere Mal telefoniert. Er ist ein feiner Mensch."

Matthias Jaissle: "Kommt alle Jubeljahre mal vor, dass FC Bayern auswärts verloren hat"

Nagelsmann ehemaliger Spieler und jetztiger Chefcoach vom FC Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle, zunächst auf die Bayern-Panne in Bochum eingehend: "Es kommt alle Jubeljahre mal vor, dass der FC Bayern auswärts mal verloren hat." Der 33-jährige Deutsche weiter: "Doch wir wollen unser Spiel durchbringen gegen die vielleicht beste Klubmannschaft der Welt. Wird ein cooles Spiel. Wir wollen wieder selbstbewusst, mutig und frech auftreten. Das zeichnet uns aus. Wir wollen auch, dass es die Jungs morgen Aben ein Stück weit genießen.

Bei SKY auf Nicolas Seiwald angesprochen, der bei seinem Comeback am Freitag und nach seiner Einwechslung bei Rapid zum Schlüsselspieler avanvierte und entscheidend dazu beitragen hat, dass die Salzburger die Partie beim österreichischen Rekordmeister drehten, meinte Jaissle schmunzelnd und mit Understatement "Er ist eine Alternative für die Startelf."

Comeback von Routinier Zlatko Junuzovic nach langer Leidenszeit?

23 Spieler dürfen nominiert werden für das CL-Match. Zurück erwartet wird nach Monaten auch Routinier Zlatko Junuzovic. Auch bei seiner Personalie hielt sich der junge Salzburg-Trainer bedeckt: "Zlati war so lange weg." Nachsatz augenzwinkernd: "Vielleicht kriegt er ja ein paar Minuten morgen."

Mehrere Minuten wird bestimmt der gebürtige Münchener Karim Adeyemi erhalten. Der europaweit umworbene Top-Torjäger vom FC Red Bull Salzburg, "heisseste Aktie" im "Bullenstall", meinte gegen den Renommierklub aus seiner Geburtsstadt: "Natürlich bedeutet mir das Spiel sehr viel. Ich bin ein Münchner Junge. Es ist eine Ehre, gegen Bayern zu spielen, aber keine Rivalität. Den Druck hat Bayern. Wir gehen motiviert ins Spiel und haben Lust. Wir wollen gewinnen, auch wenn Bayern große Qualität hat. In der Championsleague ist alles möglich. Wir spielen um zu gewinnen und können Bayern das Leben schwer machen." (Quelle "Bild" und "SKY").

"Überflieger" Karim Adeyemi und Salzburgs "Danish Dynamite" Rasmus Kristensen - zwei Publikumslieblinge und Leistungsträger

"Münchener Junge" im Sommer von Salzburg nach Dortmund?

Zu den derzeitigen Transfer-Spekulationen meint der 20-jährige deutsche Neo-Nationalspieler: "Wie schon oft gesagt: Mein Fokus ist hier in Salzburg. Es ist noch nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer.“ Nach SPORT BILD-Infos ist sich der Bayer mit nigerianischen Wurzeln aber schon mit Borussia Dortmund einig und könnte damit seinem großen Vorgänger-Torjäger bei Red Bull Salzburg - Erling Braut Haaland - zum BVB folgen. Adeyemi soll beim Revierklub einen Fünfjahres-Vertrag unterschreiben. In trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht. Salzburg und der BVB konnten sich bisher nicht über eine Ablösesumme einigen. Die Österreicher fordern mindestens 40 Mio. Euro für den Stürmer, Dortmund will nicht mehr als 35 Mio. Euro bezahlen. Ein Wechsel ist für den kommenden Sommer geplant.

Keeper Köhn: "Müssen 100 Prozent bringen, wenn nicht gar mehr"

Der ebenfalls in Deutschland (Dinslaken) geborene, 23-jährige Torhüter vom FC Salzburg, Phillip Köhn meinte vor dem München-Match bei SKY: "Wir versuchen da alles rein zu legen und unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen. Wir wissen um unsere Qualität und müssen 100 Prozent auf den Platz bringen, wenn nicht gar mehr."

Fotocredit: Archiv-Foto GEPA/Jasmin Walter und FC Red Bull Salzburg by Getty