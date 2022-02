Tolle Aktion der Wikinger! Kinder, die bis zum 1. März eine Zeichnung zum Thema „SV Guntamatic Ried“ einsenden bzw. in der Geschäftsstelle des Admiral Bundesliga-Siebten abgeben, bekommen eine Freikarte für das Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale am 2. März gegen den TSV Hartberg. Ankick: 18.00 Uhr in der „josko ARENA“.

Die Zeichnung kann per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! gesendet oder in der SVR-Geschäftsstelle abgegeben werden. Abgabeschluss ist der 1. März. Jede Zeichnung wird mit einer Kinder-Karte (bis 15 Jahre) belohnt. Ein Erwachsener kann das Kind gratis begleiten.

Die Karten können in der Geschäftsstelle abgeholt werden bzw. werden an den Kassen hinterlegt. Nach Abschluss der Aktion wählt eine Jury aus SVR-Spielern die beste Zeichnung aus. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner bekommt als Preis ein SVR-Trikot mit Unterschriften der Spieler.

SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger: „Wir hoffen, dass uns möglichst viele Fans im Cup-Halbfinale unterstützen und unsere Mannschaft ins Finale peitschen. Anstoß für das Spiel ist um 18.00 Uhr. Das ist auch für Familien und Kinder eine perfekte Beginnzeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Kinder an unserer Malaktion beteiligen."

Foto: SV Ried