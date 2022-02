Die Vorfreude auf das Championsleague-Achtelfinal-Highlight für den FC Salzburg gegen den FC Bayern München - live heute ab 21 Uhr im Ligaportal-Ticker - ist riesig und würde, wenn er denn noch unter uns wäre, wohl selbst den berühmtesten Sohn der Stadt an der Salzach - Wolfgang Amadeus Mozart - zu einer Symphonie inspirieren. Wie man derweil den "Bayern-Code knackt", haben in dieser Saison drei Ex-Salzburger bewiesen: Oliver Glasner (Coach Eintracht Frankfurt) und die ehemaligen RBS-Doublegewinner, Trainer Adi Hütter & Spieler Stefan Lainer, die mit Gladbach gar in allen drei Saison-Spielen unbesiegt blieben und dabei zwei stolze Siege feierten. Stolz war auch der FC Salzburg, als am 18.01.2014 an der heutigen Wirkungsstätte den "Roten Bullen Flügel wuchsen" gegen den favorisierten deutschen Rekord-Meister... auch wenn es damals "nur" ein Testspiel war. Die Leistungs-Kluft war vor acht Jahren größer - inzwischen hat der FC Salzburg aufgeholt und sich in Europa längst etabliert und einen nachhaltigen Namen gemacht.

Autsch...vor 8 Jahren wie heute mit von der Partie: Leit-Bulle Andreas Ulmer (li.) und Ober-Bayer Thomas Müller...damals war´s ein Testspiel, heute eine Championsleague-Achtelfinal-Partie...wie die Zeiten sich ändern und auch ein Indiz über den Aufstieg des FC Red Bull Salzburg.

3. Oktober, 27. Oktober, 19. November...alles 2021 und diese Saison....7. Jänner und 12. Februar 2022...ungewohnte Niederlagen-Tage für den erfolgsverwöhnten je dreimaligen Championsleague- und Europapokal der Landesmeister-Gewinner FC Bayern München gegen Außenseiter. Der Reihe nach: der Ex-Salzburger und in der Mozartstadt geborene Oliver Glasner (aktuell Coach bei Eintracht Frankfurt), der heute auch in der Red Bull Arena erwartet wird, hat es als Erster vorgemacht und am "Tag der Deutschen Einheit" mit den Hessen 2:1 in (!) München gewonnen.

Dann folgte Adi Hütters Husarenstreich: der Ex-Salzburger Double-Gewinner in der Saison 2014/15 und der ehemalige Salzburger Rechtsverteidiger Stefan Lainer warfen in der 2. Runde des DFB-Pokals den 20maligen Pokal-Gewinner mit sage und schreibe 5:0 aus dem Stadion bzw. Wettbewerb.

Nur drei Wochen später folgte im Freitagabend-Flutlichtspiel der 2:1-Sieg vom FC Augsburg mit ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch gegen den FC Bayern, ehe wieder die Gladbacher zuschlugen: Anfang des Jahres mit 2:1 in der Allianz Arena in München-Fröttmaning! Siegtorschütze: ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer! Und dann jüngst das 2:4 bei Aufsteiger VfL Bochum, mit dem die Anhängerschar des FC Bayern seit vielen Jahren eine Fan-Freundschaft pflegt.

Ja und dann war da aus Salzburger Sicht jener 18. Jänner 2014. Der damalige FC Bayern-Coach Pep Guardiola hatte sein 43. Wiegenfest, an dem der Spanier bzw. seine Schützlinge von den Roten Bullen in der Red Bull Arena mit 3:0 (3:0) auf die "Hörner genommen wurde". Von einem Emporkömmling, wie deutsche Medien damals berichteten und dementsprechend mit Kritik nicht "geizten", auch wenn es "nur" ein Testspiel war.

Peps Bayern kamen unbesiegt nach Salzburg…

Doch die Dominanz, die der FC Bayern München damals in der deutschen Bundesliga ausstrahlte ist bis heute geblieben. Damals führten der Abonnement-Meister (mit David Alaba) die Tabelle der deutschen Fußball-Belletage mit 7 Punkten vor Bayer Leverkusen an, acht Jahre später mit sechs Punkten vor Borussia Dortmund mit dem ehemaligen "Bullen-Bomber" Erling Haaland.

Damals, eine Woche vor dem Start in die Rückserie der Deutschen Bundesliga, wäre der "Probe-Galopp" bei RB Salzburg ein guter "Lehrfilm" gewesen für die (chancenlose) Konkurrenz. Wie viele der Verantwortlichen aus Leverkusen, Gladbach oder Dortmund zugeschaut haben, ist allerdings nicht überliefert…

Während Pep Guardiola in dieser 0:3-Klatsche in Wals-Siezenheim „eine gute Lehre für uns“ sah. Der mittlerweile 51-jährige Katalane und zweimalige Welt-Klubtrainer des Jahres nahm sich die Fehler, die sein mit acht WM-Kandidaten im Deutschen Weltmeister-Jahr 2014 auflaufendes Team machte, zu Herzen. Bis der inzwischen 31-fache Deutsche Meister (neun Mal in Serie seit 2013!) in der Bundesliga wieder ein Spiel verlieren sollte, dauerte es bis zum 5. April 2014.

Ausgerechnet der FC Augsburg bezwang die Pep-Bayern mit 1:0. Offenbar hatte man die auch in Deutschland ausgestrahlte Live-Übertragung des Salzburg-Spiels gesehen…

RB Salzburg wie im Rausch

Zurück zur Salzburg-Sensation. „Jeder in dieser Bayern-Mannschaft ist auf dieses Spiel fokussiert“, glaubte Ex-Europameister Thomas Helmer vor der Partie bei Servus TV, „jeder will vor dem Start dem Trainer zeigen, dass er in die Startelf gehört.“ Mit Thomas Müller und Manuel Neuer spielen 5 Profis aus der damaligen Bayern-Startelf immer noch in München.

Ein Lob hatte der mittlerweile die Seite wechselnde Helmer - vom Spieler zum TV-Moderator von Sport1 - für die (damalige) Einlaufmusik in Salzburg, „Thunderstruck“ von AC/DC parat. „Ein besseres Lied hätte man kaum aussuchen können“, sagte der 3-malige Deutsche Meister, „wir haben das früher immer im Bus gehört.“ Ein Donnerschlag war es dann in der Tat. Aber den landeten die Salzburger! 3:0 hieß es zur Pause. Die Treffer erzielten der inzwischen für den FC Liverpool stürmende Sadio Mané (14.), der Spanieer Jonathan Soriano (20., Elfer) und der gebürtige Oberösterreicher Robert Zulj per sehenswertem Volley (44.).

Als Pep über Salzburg staunte, der "Kaiser" grantelte und die "Süddeutsche" titulierte „Löcher groß wie Bierzelte!“

Ein Auftritt, der die Münchener beeindruckte. „Ich habe in meiner Karriere noch nie gegen eine Mannschaft gespielt, die mit einer so hohen Intensität gespielt hat wie Red Bull Salzburg“, staunte Pep Guardiola anschließend. „Es war zu erwarten, dass Salzburg das ernster nimmt als Bayern. Aber spätestens nach 10, 15 Minuten hätten sie merken müssen, dass Salzburg mithalten kann“, grantelte der unweit von Salzburg beheimatete Franz Beckenbauer. Der "Kaiser" meinte damals weiter: „Da muss ich dagegen halten: So kann man sich nicht präsentieren.“

Die Süddeutsche Zeitung sah es so: „A Wahnsinn! Löcher groß wie Bierzelte! Die Hintereggers, Ilsankers und Leitgebs gingen forsch in die Zweikämpfe, nahmen den Götzes, Thiagos und Müllers die Bälle ab und euphorisierten sich an ihrem eigenen Auftritt.“

Und heute: am 16. Februar 2022? Zeit für den FC Salzburg..mal wieder (Fußball-)Geschichte gegen die Bayern zu schreiben...auch wenn es diesmal "nur", pardon immerhin ein Championsleague-Achtelfinal-Match ist und der FC Bayern in der Königsklasse - gerade auswärts seit Jahren - mit dem Nimbus der Unbesiegbarkeit ausgestattet und klarer Favorit ist...

Archiv-Foto: GEPA pictures