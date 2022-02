Was für ein begeisterndes Fußball-Fest in der Mozartstadt: im Championsleague-Achtelfinal-Hinspiel-Duell des österreichischen und deutschen "Abonnement"-Meisters verlangte der FC Salzburg dem FC Bayern alles ab, lieferte einen heroischen Fight und sah gar bis zur 90. Min. wie der Sieger aus. Ehe die "Last-Minute-Münchener" durch ihren besten Spieler - Kingsley Coman - noch den 1:1-Endstand schafften und damit im 22. CL-Auswärtsspiel en suite unbesiegt blieben. Bei den "Roten Bullen" überwog nach der Enttäuschung über den späten Ausgleich dann doch der Stolz...was auch in den Statements bei SKY zu vernehmen war.

Gewohnt engagiert in und an der Coaching-Zone: Matthias Jaissle, aktuell mit 33 Jahren jüngster Championsleague-Chefcoach

Matthias Jaissle (Trainer FC Salzburg)...über

…das Spiel: „In Summe war es einfach eine super Partie und wir haben alles reingehauen, was im Tank war. Die erste Halbzeit war genauso wie wir es uns vorgestellt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir die Umschaltsituation nicht sauber zu Ende gespielt und schnelle Ballverluste gehabt. Dementsprechend mussten wir in der zweiten Halbzeit sehr viel verteidigen. Vor dem Spiel hätten wir dieses Ergebnis unterschrieben.“



…die Großchance von Adamu zum 2:0 in der 80. Min.: „Wenn wir da die Führung ausbauen, dann gehen wir wahrscheinlich als Sieger vom Platz. So kassieren wir in der letzten Minute den Ausgleich. Aber Bayern hatte auch ihre Chancen und in Summe war es ein gerechtes Ergebnis.“



…die strittige Situation mit Adeyemi im Strafraum vor der Pause: „Da verlasse ich mich auf den VAR und vertraue dieser Technik.“



…über das Rückspiel am Dienstag, 8. März: „Wir fahren mit einer breiten Brust nach München und spielen wieder unser Spiel.“



…vor dem Spiel: „Die Bayern haben eine absolute Topmannschaft auf dem Platz. Wir müssen mit allem dagegenhalten, um heute was Zählbares mitzunehmen.“



Torschütze und Joker Junior Adamu (FC Salzburg):

…nach dem Spiel: „Es ist noch nicht vorbei. Es ist unentschieden, aber mit einem guten Spiel auswärts können wir es noch schaffen.“



…zu seinem Tor: „Ich habe ihn extrem gut getroffen. Ich habe ihn direkt genommen und er hat genau gepasst.“



…weiter zur Bedeutung des Tors gegen den FC Bayern: „Ich werde das nie vergessen. Es ist ein Traum für mich.“



…angesprochen auf seine zweite Großchance: „Es wird mich schon ein bisschen verfolgen, aber ich denke nur positiv und im Rückspiel mache ich es dann besser.“

Der kesse Karim Adeyemi für das Retour-Match: "Das nächste Spiel wird besser!"

Legte sich wieder "voll ins Zeug": der "Münchener Junge" Karim Adeyemi, der das Führungstor des FC Salzburg mit seinem Antritt auf den Weg brachte.

Der "Münchener Junge" Karim Adeyemi (FC Salzburg):

...nach dem Spiel: „Am Schluss sind wir über das 1:1-Unentschieden nicht glücklich. Das nächste Spiel wird besser.“



…zum Rückspiel in drei Wochen: „Ich war immer voller Zuversicht und so bin ich auch fürs nächste Spiel. Wir können sie stressen, wir sind ein Klotz am Bein, wir sind jung, wir sind spritzig. Darauf kommt es an. Da können wir auch gegen jeden gewinnen.“



Der überragende Keeper Philipp Köhn (FC Salzburg):

…nach dem Spiel: „Es ist natürlich schwierig, es 90 Minuten gegen so eine Mannschaft zu verteidigen. Wir haben alles versucht und am Ende leider das 1:1 kassiert. Aber wir können trotzdem mit dem 1:1 gut leben, im Rückspiel ist alles offen.“



…angesprochen auf seine eigene Leistung: „Ich konnte heute ein paar Bälle halten. Für die Null hat es leider nicht gereicht, aber als Team haben wir wirklich sehr gut verteidigt.“



…angesprochen auf das Rückspiel: „Wir wissen, was wir können. Mit dem 1:1 haben wir eine gute Ausgangssituation fürs Rückspiel. Alles ist offen.“



Christoph Freund (Sportdirektor FC Salzburg):

…vor dem Spiel: „Es ist etwas Herausragendes für Salzburg, dass wir hier im Achtelfinale der Champions League spielen dürfen. Wir haben lange darauf gewartet. Wir wollen eine richtig gute Partie liefern, das Bestmögliche auf den Platz bringen und dann schauen, was möglich ist. Wenn uns das gelingt, dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch den Bayern wehtun können.“



Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München):

…nach dem Spiel: „Der Punkt war am Ende völlig verdient. Natürlich hätten wir gerne drei Punkte mitgenommen, aber müssen jetzt mit dem Unentschieden leben.“



Thomas Müller (FC Bayern München):

…zum Spiel: „Insgesamt ein tolles Fußballfest. So macht Fußball Spaß. Salzburg hat alles gegeben, hat unangenehm gespielt – so wie wir es erwartet haben – Salzburg hat uns aber auch Möglichkeiten gegeben, die wir heute leider nicht nutzen konnten, damit es für einen Sieg oder einen deutlicheren Sieg reicht.“



…zum Ergebnis: „Ich glaube das 1:1 war auch verdient, auch wenn man sich immer gerne etwas für den Underdog wünscht, aber wir hatten schon einige Torchancen. Wenn es für uns blöd läuft, kann Salzburg trotzdem auf 0:2 stellen. Aber so ist der Fußball.“



…über Salzburg: „Es wird ein heißer Tanz im Rückspiel.“



Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern München):

…über den Ex-Salzburger Marcel Sabitzer: „Marcel hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis er sich an Bayern München gewöhnt hat, und außerdem war er auch ein bisschen verletzt. Aber ich bin sicher, er wird uns in dieser Saison noch helfen.“



Der gebürtige Salzburger und Ex-RBS-Verantwortliche Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt und Studio-Gast) im Skype-Interview:

…vor dem Spiel Salzburg gegen Bayern: „Wenn die Bayern wo zu knacken sind, dann über Umschaltmomente.“



…über die Chancen von Salzburg: „Mit Salzburg ist zu rechnen, aber auf der anderen Seite ist Bayern für mich, mit ManCity und Liverpool, der absolute Topfavorit auf den Titel. Von daher gibt es kleine Außenseiterchancen für Salzburg, aber ich denke, dass sich die Bayern durchsetzen werden.“

Ex-Salzburg-Chefcoach Jesse Marsch (SKY-Studio-Gast):

…vor dem Spiel: „Ich glaube, wir werden eine kompakte und disziplinierte Leistung von Salzburg sehen und in Umschaltsituation können sie sicher Vorteile finden.“

…vor dem Spiel über die Bayern-Niederlage am Wochenende bei Aufsteiger VfL Bochum (2:4): „Kann schlecht für Salzburg sein.“

…nach dem Spiel: „Salzburg hat sehr gut gespielt. Es war ein bisschen schade, dass man den Gegner nicht halten konnte, aber es ist doch ein gutes Ergebnis. Salzburg ist am Leben, für das zweite Spiel. Salzburg hat in der zweiten Halbzeit zu oft den ersten oder zweiten Pass nach einem Ballgewinn verloren. Dann war es schwierig. Salzburg war dann immer unter Druck."



…über Karim Adeyemi: „Er ist ein super Spieler und hat eine große Zukunft. Er ist ein toller Typ. Er ist ein Arbeiter, er ist mutig, er macht alles für die Gruppe und die Mannschaft. Er ist bereit für großartige Momente.“



…über die Gerüche um Adeyemi und den BVB: „Haaland und Adeyemi zusammen wäre interessant. Aber wahrscheinlich ist Erling im Sommer weg. Ich sage: Deutschland ist die nächste Station für Karim. Auch in Leipzig haben wir auf ihn gehofft, aber es geht eher Richtung Dortmund.“



…über seine Zeit in Salzburg und ob es seine beste Zeit in seiner Trainerkarriere war: „Wahrscheinlich schon. Es war viel Spaß. Das Wichtigste war, dass die Konstellation im Verein gepasst hat. Was während dieser Zeit schade war, ist, dass 18 Monate diese Pandemie war. Unsere Fans waren nicht immer dabei. Aber innerhalb unseres Vereins war das Gefühl immer sehr stark.“



…über die Zusammenarbeit mit Christoph Freund: „Mit Chris war es fast perfekt. Wir hatten viele gute Gespräche, hatten in vielen Situationen auch verschiedene Meinungen, aber am Ende eines Gespräches sind wir immer in die gleiche Richtung gegangen.“



…über seine Trainerstation bei RB Leipzig: „Es hat nicht perfekt gepasst, mit der Mannschaft und mit dem Verein. Aber es ist okay. Man muss so eine Situation auch akzeptieren im Leben.“



Klaus Schmidt (Sky Analyse-Experte): „Dieses Spiel lässt das Fanherz von Red Bull höher schlagen. Die erste Halbzeit war überragend. Das Unentschieden und das Tor in der letzten Minute ist zwar bitter, aber eine gerechte Geschichte und eine Riesenleistung. Man hat nicht gegen eine Laufkundschaft gespielt, sondern gegen eine der besten Mannschaften in Europa.“



Alfred Tatar (Sky Experte): „Emotional hätten wir uns alle diesen Sieg gewünscht, aber wenn man genau hinsieht, auch fußballerisch, dann hat Bayern in der zweiten Halbzeit doch drei oder vier gute Ausgleichmöglichkeiten gehabt. Letztlich ist das 1:1-Unentschieden gerecht.“

