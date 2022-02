150+ Teilnehmer, 25+ Referenten, 25+ Aussteller und zahlreiche Vereinsvertreter sorgten für eine gelungene 26. Auflage des FUSSBALL KONGRESS in der Generali-Arena des FK Austria Wien am 16. Februar 2022.

Das FUSSBALL-KONGRESS-Jahr hat begonnen: In der Generali Arena in Wien fand am Mittwoch mit dem FUSSBALL KONGRESS Österreich der erste von vier Kongressen im Jahr 2022 statt. Ein bunter Mix aus führenden Vereinsvertretern, ehemaligen Profis, erfolgreichen Trainern und Branchenexperten wie Christian Ebenbauer, Gerhard Krisch, Christoph Peschek, Peter Stöger, Paul Scharner, Andreas Ivanschitz, Sebastian Prödl und Markus Schopp sorgten für einen spannenden Austausch auf dem Podium. Zahlreiche Aussteller und Unternehmensvertreter rundeten eine gelungene Auftaktveranstaltung ab.

In den Businessräumen der Generali-Arena des FK Austria Wien stand an diesem Tag alles im Zeichen alternativer Finanzierungsmodelle – ein Thema, das brisanter denn je ist. Vor allem die Covid-19-Pandemie wirkte als Katalysator im Sport allgemein und speziell im Fußball.

Fußball-Anhänger stärker einbinden

Zum einen bezieht sich das darauf, wie Vereine sich finanziell für die Zukunft rüsten, zum anderen geht es aber auch um ein verändertes (Selbst-)Bewusstsein der Fans und in diesem Zuge darum, die Anhänger stärker einzubinden. Während im Finanzierungs-Talk Branchenexperten und Vereinsvertreter Geschäfts- und Finanzierungsmodelle anhand konkreter Beispiele diskutierten, ging es im anschließenden Krypto-Talk um digitale Währungen und ihre Chancen im Fußball. Für die über 150 Kongressbesucher wurde dieses vielschichtige, zukunftsträchtige Thema gut verständlich und eingängig präsentiert.

Im anschließenden Future-Innovation-Lab fanden wie gewohnt Pitches erfolgreicher Unternehmen statt, die ihre Geschäftsmodelle sowie Trends und Innovationen "von morgen" kurz und knapp präsentierten. Zwei Masterclasses zu Scouting & Spielanalyse sowie mentale Stärke im Fußball, ein Sport-Talk mit zahlreichen bekannten Gesichtern des Spitzenfußballs und auch der Besuch von Fußball-Legende Toni Polster rundeten eine absolut gelungene Veranstaltung ab. In dem rund achtstündigen Programm war Wissenstransfer zu aktuellen Themen des Fußballs und Sportbusiness garantiert.

Im Ausstellerbereich präsentierten sich über 20 Unternehmen mit ihren sportspezifischen Angeboten. Insbesondere der Start-up & Innovation Corner gab zahlreichen jungen Firmen die Möglichkeit, ihrem nahezu unerschöpflichen Ideenreichtum einem breiten Publikum zu präsentieren. Die Pausen der einzigartigen Sport-Business-Plattform luden immer wieder zum Netzwerken ein, was die Teilnehmer rege nutzten.

Gipfelgespräche in Zürs am Arlberg in länderspielbedingter Bundesliga-Pause

Nach dem 26. Kongress dieser FUSSBALL-KONGRESS-Plattform sind weitere gemeinsame Events geplant. Bereits Montag/Dienstag, 28. & 29. März 2022, geht es mit den FUSSBALL KONGRESS Gipfelgesprächen in Zürs am Arlberg weiter.

