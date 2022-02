Werden aller guten Dinge Drei? Bei seinen bisherigen Auftritten in dieser Saison kehrte der TSV Hartberg jeweils samstags mit Siegen im Gepäck aus Wien in die Ost-Steiermark zurück: bei Rapid (2:0 Liga, 2:1 Cup). Beim dritten Gastspiel in der Bundeshauptstadt trifft die Russ-Elf auf den zweiten Wiener Klub in der Admiral Bundesliga: die Austria. Eine "Schnittstellen-Partie": Sechster vs. Achter - Direkt-Duell zweier Meistergruppen-Kandidaten, die nur zwei Zähler trennen. Live auf Ligaportal im Ticker. Siehe auch Ligaportal-Expertentipp von Trainer Gerald Baumgartner.

Auf der Jagd nach dem dritten Sieg im dritten Spiel in dieser Saison in Wien: der langjährige Rapidler Mario Sonnleitner, seit Sommer Abwehrchef des TSV Hartberg.

Beide Teams brauchen einen Sieg. Bei Hartberg kehrt Kapitän und Einsergoalie Rene Swete, der vor einer Woche gegen Admira Wacker von DI Florian Faist bestens vertreten wurde und es auch bei Ligaportal in das "hausbauführer.at-Team der Runde" schaffte, nach überstandener Erkrankung zurück. Ein weiterer Schlussmann im TSV-Lager - Raphael Sallinger - fällt weiter aus. Ebenso auch Winter-Neuzugang Mario Kröpfl (kam von Zweitligist SV Lafnitz).

Cheftrainer Kurt Russ: "Uns erwartet ein guter Gegner mit viel Selbstvertrauen. Wir fahren aber nach Wien und wollen einen Sieg einfahren. Es wird schwer, aber es geht um den sechsten Platz. Daher werden wir alles reinhauen und ich denke, dass wir einige Möglichkeiten haben werden. Die Austria spielt zuhause, wird druckvoll agieren und nicht abwartend spielen. Dadurch werden wir sicher Räume vorfinden, die wir bespielen wollen. Wir werden sehen was herauskommt."

Mittelfeldspieler Jürgen Heil: "Die ganze Mannschaft freut sich schon richtig auf das Auswärtsspiel. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir in das obere Play-off kommen wollen, müssen wir gewinnen. Die Austria hat sich gut verstärkt und ist eine sehr junge und dynamische Truppe. Wir sind auf einen harten Fight eingestellt, fahren aber mit einer breiten Brust nach Wien und wollen die drei Punkte nach Hartberg zurückbringen."

Torspektakel im Herbst in Hartberg

Allerdings hat Hartberg die jüngsten drei Duelle mit den Violetten allesamt verloren. Im Hinspiel in der Ost-Steiermark gab es ein Torspektakel, mit 4:3 am Ende zugunsten von Austria Wien.

Die Gastgeber gewannen zum Frühjahresstart bei Schlusslicht SCR Altach (2:0) völlig verdient und waren im Ländle in allen Belangen überlegen. Die Favoritner liegen am umkämpften sechsten Platz und dürfen nach Lockerung der Corona-Maßnahmen nun auch auf die Zuschauer bauen.

Manfred Schmid: "Man spürt die Zuversicht und das Selbstbewusstsein im Training." Einen Tag vor seinem morgigen, 51. Wiegenfest, begrüßte der Austria-Chefcoach diese Woche wieder Marco Djuricin im Mannschaftstraining. Ob der Stürmer nach verletzungsbedingt verpasster Vorbereitung von Beginn an dabei ist, entscheide sich erst am Spieltag. In der Abwehr steht Neuzugang Lucas Galvao nach erlangter Spielgenehmigung zur Verfügung. Der Brasilianer sei laut Schmid körperlich topfit. "Er bringt auch Erfahrung mit, ist ein Spieler, der uns besser machen wird."

Schmid: Schauen nicht auf Tabelle

Die Tabelle werde im übrigen in der Kabine nicht aufgehängt. Schmid: "Wir schauen gar nicht drauf. Wenn wir von den letzten drei Spielen zwei gewinnen, bin ich überzeugt, dass wir oben dabei sind."

Nach Hartberg wartet auf die Austria ein weiteres Heimspiel gegen den WAC, ehe es auswärts gegen die Admira geht.

Schiedsrichter der heutigen Begegnung in der Generali Arena in Wien-Favoriten ist der Oberösterreicher Dieter Muckenhammer.

Torjäger Tadic und Djuricin per Doppelpack im Hinspiel

Beim Hinspiel am 26. September 2021 in der Profertil-Arena in Hartberg trafen vor 3.146 Zuschauern Tadic (8., 80.), Avdijaj (45.+8) für den TSV bzw. für die Austria Djuricin (6., 21.), Fischer (12.) und Kapitän Suttner (70.).

Aufstellung damals:

Hartberg: Swete - Stec (34./Erhardt), Sonnleitner, Gollner (46./Rotter), Klem - Kainz, Horvat (69./Lemoine) - Niemann (57./Lema), Avdijaj, Belakovic (69./Schmerböck) - Tadic

Austria: Pentz - Ivkic, Schoissengeyr, Mühl, Bejic (46./Jukic), Suttner - Martel, Fischer, Braunöder (87./Grünwald) - Huskovic (74./Ohio), Djuricin (74./Teigl).

Foto: GEPA/ADMIRAL