Bei der "Mission Meistergruppe", die der LASK auch im vierten Jahr in Folge seit der Playoff-Einführung schaffen will, hilft dem derzeit Tabellen-Neunten der Admiral Bundesliga nur ein Sieg, um für die finalen Duelle gegen RB Salzburg und beim WAC die Rest-Chance zu wahren. Doch auch der Tabellenvorletzte FC Admira Wacker, der die vergangenen neun Duelle gegen die Stahlstädter allesamt verloren hat, wenn auch daheim nur knapp mit 0:1 bzw. 1:2, hat nichts zu verschenken. Ligaportal berichtet live im Ticker. Siehe auch Ligaportal-Expertentipp von Trainer Gerald Baumgartner.

Ebnete fast auf den Tag genau vor einem Jahr am 21. Feber 2021 mit seinem späten Tor zum 2:0 den 2:1-Auswärtssieg in der BSFZ-Arena: Thomas Goiginger. Der Salzburger scort in der Südstadt ohnehin gerne.

Beim Frühjahrsauftakt in Hartberg verbuchten die Schützlinge von Andreas Herzog einen 1:1-Achtungserfolg und wussten zu überzeugen. Bei der Heimspiel-Premiere in 2022 in der BSFZ-Arena wollen die Panther endlich den "LASK-Komplex" ablegen und nach neun Niederlagen en suite endlich mal punkten.

Die Niederösterreicher, die nur mehr theoretische Chancen auf die Meistergruppe haben und vier Punkte hinter dem LASK liegen, wollen gleich zwei Negativserien beenden. Zum einen soll der erste Sieg gegen die Linzer seit dem 30. September 2017 (damals 4:2 samt Knasmüllner-Triplepack) her.

Zum anderen würde das Team von Trainer Andreas Herzog damit den ersten Liga-Dreier seit dem 2. Oktober (2:0-Heimsieg gegen Altach) verbuchen. Derzeit sind die Admiraner seit neun Runden (fünf Remis, vier Niederlagen) sieglos. Personell steht den Gastgebern allerdings Stürmer Joseph Ganda (Augenverletzung) nicht zur Verfügung, während der Einsatz von Lukas Malicsek (krank) fraglich ist.

Herzog hofft auf Umschaltspiel

Chefcoach Andreas Herzog: „Wir wollen daheim endlich wieder anschreiben. Der LASK hat eine sehr gute Mannschaft. Wir müssen in der Defensive kompakt bleiben und dürfen dem Gegner keine Räume geben. Wichtig wird auch unser Umschaltspiel sein. Das hat in Hartberg schon sehr gut funktioniert, wir sind zu vielen Tormöglichkeiten gekommen." Nachsatz des 53-jährigen Wieners: "Diesmal müssen wir diese Chancen aber besser nutzen.“

Innenverteidiger Philipp Schmiedl, ehemals FC Juniors OÖ: „Wir wissen, dass der LASK eine sehr zweikampfstarke und aggressive Mannschaft ist. Wir haben letzte Woche in Hartberg eine sehr gute Leistung geboten, an die wir jetzt anknüpfen wollen. Wir werden alles versuchen, damit die drei Punkte in der Südstadt bleiben.“

In vergangenen 15 Spielen in Südstadt nur eine LASK-Niederlage

Wie die Herzog-Elf startete auch der LASK mit einem Remis (2:2 daheim gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt) ins Bundesliga-Frühjahr, wusste dabei jedoch ebenfalls über weite Strecken der Partie zu überzeugen und ließ letztendlich "zwei Zähler liegen". Drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs liegen die Linzer drei Punkte hinter dem sechsten Platz, der zur Teilnahme an der Meistergruppe berechtigt. In der Südstadt haben die Schwarz-Weißen in den letzten 15 Bundesliga-Auswärtsspielen nur eines verloren.

Andreas Wieland: „Sowohl gegen Salzburg im Cup als auch gegen Klagenfurt haben wir viele Dinge, insbesondere offensiv, schon sehr gut umgesetzt. Darauf bauen wir auf und wollen am Samstag mit mehr Cleverness auftreten. Dann werden wir uns auch wieder für unsere Leistung belohnen.“ Der 38-jährige Chefcoach weiter: "Wir wollen an den ersten 65 Minuten aus dem Klagenfurt-Spiel anknüpfen und gleichzeitig die Eigenfehler minimieren.

Die personelle Situation ist bei den Oberösterreichern weiter angespannt. So fehlen mit den Abwehrspielern Filipovic und Sako sowie Hong, Renner und dem Ex-Admiraner Husein Balic fünf Akteure. Das "halbe Dutzend" komplettiert Spielmacher und Standard-Spezialist Peter Michorl, der seine Gelb-Rot-Sperre verbüsst.

Branko Jovicic vor Startelf-Debüt

An seiner Stelle dürfte heute der erfahrene Winter-Neuzugang Branko Jovicic, der gegen Klagenfurt als Joker zum 2:1 stach, zu seinem Startelf-Debüt beim UEFA-Europa-Conferenceleague-Achtelfinalisten kommen. Weitere mögliche personelle Veränderungen sind, dass der wiedergenesene Philipp Wiesinger erstmals im neuen Kalenderjahr beginnt und als Abwehrchef fungiert, während Filip Twardzik womöglich nach links in der Defensiv-Kette ausweicht. Zumal René Renner krankheitsbedingt fehlt. Stürmer Husein Balic, der Teile der Vorbereitung verpasste, da der ÖFB-Teamspieler im Jänner seinen Bundesheer-Dienst abzuleisten hatte, hat wohl noch Trainingsrückstand.

Aufrücken in den heutigen Match-Kader wird der 18-jährige Marco Sulzner von Kooperationspartner FC Juniors OÖ . Der Nachwuchsspieler der Athletiker verlängerte kürzlich erst seinen Vertrag beim LASK.

Duell-Bilanz der 128 Spiele, davon 79 in der Bundesliga, bei denen 25 Mal die Südstädter siegten, 33 Mal der LASK, bei 21 Remis.

Hinspiel:

LASK vs. FC Admira 3:1 (0:1), 26. Sepemter 2021, Raiffeisen-Arena Pasching; 4.000 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Karamoko (47.), Horvath (63.), Goiginger (88.) bzw. Kerschbaum (33./Elfmeter)

LASK: Schlager - Filipovic (46./Letard), Maresic, Luckeneder (82./Grgic), Potzmann - Horvath (72./Balic), Holland, Michorl - Renner (72./Flecker), Karamoko (51./Schmidt), Goiginger

Admira: Leitner - Zwierschitz (46./Schmiedl), Brugger, Bauer, Lukacevic (69./Ostrzolek) - Malicsek (68./Elmkies), Ebner - Ganda (68./Starkl), Kerschbaum, Kronberger (81./Hausjell) - Mustapha