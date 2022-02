Mit dem zweiten (2:0-)Sieg im zweiten Frühjahrs-Match hat sich Austria Wien eine günstige Ausgangslage für die Admiral Bundesliga-Meisterrunden-Quali geschaffen (27 Pkt.) und nebenbei vorweg Chefcoach Manfred Schmid zum 51. Wiegenfest am heutigen Sonntag ein Geschenk bereitet. Während der TSV Hartberg (Rang 9, 22) nach nur einem Punkt in den beiden Frühjahrs-Partien mit der Quali-Gruppe zu planen hat und sich weiters auf die "zweite Hochzeit" - dem ÖFB-Cup-Halbfinale (2. März in Ried) fokussieren kann. Nachfolgend Statements nach dem Samstag-Match in der Generali Arena.

Trotz beherztem Einsatz vom Ex-Rapidler Mario Sonnleitner wird es für die covid-gebeutelten Hartberger heuer mit der Meistergruppe nicht reichen.

Austria Wien-Chefcoach Manfred Schmid über...

...die derzeitigen Erfolge: "Es ist sehr wichtig, dass man defensiv und als Team gut arbeitet. Die Mannschaft setzt das hervorragend um. Macht große Freude."

...warum sein Team zur Zeit so souverän agiert: "Das ist eine Entwicklung, die die Mannschaft gerade nimmt. Wir sind zusammen gewürftelt gewesen mit einem kompletten Neubeginn. Viele junge Spieler, die sich jetzt entwickeln müssen. Das Team musste sich finden. Jetzt findet jeder seinen Platz in der Mannschaft. Alle wissen, um was es geht und versuchen das umzusetzen. Jetzt gilt der volle Fokus auf das nächste Spiel. Wenn wir das gewinnen haben wir große Chancen, dass wir dabei sind (Anm.: in der Meister-Runde)."

Schmid: "Freue mich riesig, dass ich da Vorne stehen darf"

...ob jungen Spielern wie Jukic, Braunöder u.a. so früh diesen Level zugetraut: "Wenn ich ganz ehrlich bin nicht. Ich wusste, dass Potential da ist bei der Wiener Austria und da gute junge Jungs sind. Dass gut gearbeitet wird. Ich kannte ja die Spieler und die Akademie ganz gut. Kenne die Trainer. Das es dann so schnell geht liegt natürlich auch an den Spielern. Ich kann ihnen nur den Weg aufzeigen wie sie es machen können, gehen müssen sie den Weg dann selber. Das machen sie hervorragend. Jetzt ist es schon so, dass unsere erfahrenen Spieler ihnen den Weg aufzeigen und die Jungs versuchen, dass immer 100 Prozent umzusetzen. Was sie heute wieder abgeliefert haben, da kann man nur stolz sein. Wir sind verdient 1:0 in Führung gegangen und haben auf das zweite, dritte Tor gespielt. Die Mannschaft lässt sich nie hängen, versucht immer zu laufen, zu kämpfen...einer für den anderen. Das ist der einzige Weg, der erfolgreich ist."

...dass Erfolg auch am Trainer liegt: "Natürlich, doch es liegt nicht nur an mir. Wir haben da einige Leute, die daran arbeiten. Ich habe meine Idee, die ich umsetzen will, aber ich verlange auch von meinen Leuten, dass sie selbständig arbeiten. Dass sie sich einbringen, kritisch sind und es auch mal kontroverse Gespräche gibt. Damit wir uns entwickeln können. Die Spieler machen das hervorragend und ich freue mich riesig, dass ich da vorne stehen darf und dass das alles so aufgeht."

Heil und Hartberg wurden von den jungen Veilchen, hier Youngster Jukic, auf Schritt und Tritt verfolgt.

TSV-Chefcoach Kurt Russ...über

...Enttäuschung nach Niederlage: "Die ist schon groß, weil wir uns was ausgerechnet haben. Durch das Tor hat die Austria noch mehr Selbstvertrauen gehabt und wir haen uns einfach schwer getan. Wir waren bisserl unsauber heute und das hat man gemerkt. Obwohl wir auch Phasen hatten, wo wir auch Tore machen konnten. Wenn du dann keins machst, ist es halt schwierig."

...warum sich Mannschaft in Ballbesitz-Phasen schwer tut (nur 1 Torschuss): "Das will ich jetzt gar nicht am Torschuss ausmachen. Im Prinzip geht es darum, dass wir oft schlechte Pässe machen, wo wir einfach Probleme kriegen. Beim Training klappt sehr viel, doch beim Match hast du dann gute Gegner. Doch ich hab die Mannschaft am Anfang nicht schlechter gesehen wie die Austria. Die Austria hat halt daheim gespielt und hat Selbstvertrauen, während bei uns halt zwei, drei Umschaltmomente nicht gepasst haben und bei der Austria schon. Deswegen hat die Austria gefährlich gewirkt und nach dem 1:0 waren sie auf der Winner-Straßen."

Russ: "Werden unteres Playoff annehmen"

...fehlende, erhoffte Körpersprache nach 0:1 in so wichtigem Spiel: "Vielleicht, weil wir trotzdem weniger trainiert haben wie andere Mannschaften. Mit den ganzen Corona-Fällen, die wir gehabt haben. Dann haben wir vielleicht geglaubt, dass wir weiter sind, wie wir wirklich sind. Im Prinzip geht es darum, zu wissen, dass wir um den sechsten Platz nicht mehr mitspielen, sondern jetzt heißt es Punkte sammeln und das werden wir machen.

...mit Quali-Gruppe abgefunden: "Eigentlich schon. Wenn wir heut was gemacht hätten, einen Punkt...dann wäre sicher noch was möglich gewesen. Aber durch die Niederlage wird es so schwer. Ich glaube einfach auch, dass wir das für die Köpfe raus tun müssen. Man muss wissen, okay, wir werden im unteren Playoff spielen und werden auch das annehmen."

Blick auf die nunmehr Quali-Runde und auch das ÖFB-Cup-Halbfinale in Ried gerichtet: Coach Kurt Russ und der TSV Hartberg

Austria-Torschütze vom Dienst Manfred Fischer erleichtert und selbstbewusst: "Ist eine Belohnung für das ganze Team. Nachdem, was wir im Herbst durchgemacht haben. Mit dem schwierigen Start, wo uns jeder schon abgeschrieben hat. Umso schöner ist es jetzt diesen so unglaublich wichtigen Sieg für uns mitzunehmen. Wir machen derzeit sehr vieles richtig. Es stimmt das Anlaufverhalten. Wir machen alles gemeinsam. Wie wir Vorne anlaufen, wie wir hinten die Räume absichern. Das ist sehr stimmig im Moment. Wir haben den guten Start von Altach mitgenommen.

Wir haben jetzt noch zwei ganz schwierige Spiele. Schauen wir mal, dass wir die noch gut rüber bringen unter die Top 6. Und dann ist alles möglich. Mit einem Sieg schaut es nicht schlecht aus, aber wir werden alle beiden Spiele (Anm.: WAC daheim, FC Admira auswärts) gewinnen. Von dem her ist Wurscht. Wir schauen nächste Woche auf den WAC und werden da alles raus hauen." Nachsatz: "Dann schauen wir, wo wir schlussendlich stehen!"

FK Austria Wien - TSV Egger Glas Hartberg 2:0 (1:0)

Austria Wien : Pentz; Martins, Mühl, Handl, Suttner; Martel, Braunöder; Jukić (80. Kreiker), Grünwald (65. Teigl), Fischer (90.+3 Galvão); Ohio (65. Djuričin)

TSV Hartberg: Swete; Farkas, Steinwender (90. Gollner), Sonnleitner (86. Rotter), Klem; Kainz, Diarra (46. Horvat); Sturm (46. Niemann), Heil, Avdijaj; Tadić (70. Aydin)

Tore: 1:0 Jukić (18.), 2:0 Fischer (55.).

Gelbe Karten: keine

19.02.2022, Generali-Arena, SR: Dieter Muckenhammer, 7.205 ZuschauerInnen

Quelle Statements: SKY Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL