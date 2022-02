Die Zeit der „Geisterspiele“ und Beschränkungen ist vorbei, die Fans kehren nach den Samstagspielen in der Admiral Bundesliga auch am Sonntag in die Stadien zurück. Mit seinen Anhängern im Rücken will der heute personell arg gebeutelte Aufsteiger Austria Klagenfurt im Wörthersee-Stadion gegen Schlusslicht SCR Altach in Runde 20 einen großen Schritt Richtung Oberes Playoff machen. Es gilt die 3G-Regel – doch die Violetten wollen ein viertes hinzufügen: G wie Gewinnen! LIVE im Ligaportal-Ticker!

Klassenerhalt! Darum geht es seit dem vergangenen Sommer, als die Waidmannsdorfer völlig überraschend über die Relegation gegen den SKN St. Pölten ins Oberhaus aufgestiegen sind. Gekommen, um zu bleiben: Unter diesem Motto rauscht das Team von Chefcoach Peter Pacult bisher durch die Saison, drei Runden vor Schluss des Grunddurchgangs steht der Neuling auf Platz vier, hat den Einzug ins obere Playoff vor Augen – und würde damit frühzeitig das Ticket für die Serie 2022/23 fix buchen. Was für Austria-Aussichten!

Pacult: "Müssen immer an unser Limit kommen!"

Im Duell mit dem Bundesliga-Schlusslicht aus Vorarlberg sollen die Weichen gestellt werden, am Platz und mit den Anhängern als 12. Mann auf den Tribünen. „Wir freuen uns über jeden, der ins Stadion kommt und unsere Mannschaft unterstützt“, sagt Chefcoach Peter Pacult. Der zugleich davor warnt, die Rheindorfer aufgrund ihres Tabellenstands zu unterschätzen: „Für uns ist jedes Spiel in dieser Liga eine große Herausforderung. Wir müssen immer an unser Limit kommen.“

Magnin: "Froh, wenn ich gegen Austria nächsten Schritt sehe"

Altach hält nach 19 Runden bei 13 Punkten, hat gerade mal zehn Treffer erzielte (mit Abstand die wenigsten von allen 12 Klubs) und verlor zuletzt sieben Mal in Serie. Auch zum Auftakt der Frühjahrssaison gegen Austria Wien (0:2) beim Debüt des neuen Trainers Ludovic Magnin, der den Mitte Dezember freigestellten Damir Canadi ersetzte. Vor dem Auftritt im Wörthersee-Stadion ist der 42-jährige Schweizer zuversichtlich, dass sich sein Team steigern wird: „In unserer Situation kann ich natürlich nachvollziehen, dass das Selbstvertrauen fehlt. Jedoch ist es eine Entwicklung und ich bin froh, wenn ich gegen Austria Klagenfurt den nächsten Schritt sehe. Von 0 auf 100 wird es auch nicht beim SCRA gehen.“

Die Violetten würden gern an die Leistung im Hinspiel in der Cashpoint-Arena anknüpfen, Ende September 2021 präsentierten sie sich in Top-Verfassung und feierten nach Treffern von Markus Pink (2) und Florian Rieder sowie einem Eigentor von Pape-Alioune Ndiaye einen 4:0-Kantersieg. „Wir standen sicher, haben kaum etwas zugelassen und zielstrebig nach vorn gespielt. Diesen Auftritt sollten wir uns vor Augen führen, da hat alles gepasst.“, fordert Mittelfeld-Stratege Christopher Cvetko ein da capo beim Rückspiel.

Tickets für die Partie gibt es rund um die Uhr im Online-Shop der Austria Klagenfurt sowie am Sonntag ab 10 Uhr an der Tageskassa West. Dort wird auch der Viola-Doppelpack mit Karten für das Altach-Match sowie die Partie eine Woche später gegen die SV Ried erhältlich sein

PERSONELLES AUSTRIA

Gesperrt: Gemicibasi.

Verletzt: Pink, Paul, Moreira, Fuchs, Von Haacke, Hasenhüttel, Hadzic, Maciejewski, Amanda

PERSONELLES ALTACH:

Gesperrt: Fabio Strauß

Verletzt: Netzer, Bukta, Riegler,

HINSPIEL

SCR Altach - Austria Klagenfurt 0:4 (0:1)

25.09.2021, Cashpoint-Arena, Altach; 3.800 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: N'Diaye (39./Eigentor), Rieder (48.), Pink (61., 66.)

Altach: Casali – Bukta (60./Tartarotti), Zwischenbrugger, Dabanli (60./Mischitz), Ndiaye, Edokpolor – Haudum, Thurnwald, Prokopic (46. Krizman/80. Schreiner) – Bischof (46./Reiter), Nuhiu

Klagenfurt: Menzel – Paul, Mahrer, N. Wimmer, Schumacher – Cvetko, Gemicibasi (60./Hütter) – Timossi Andersson (86./Amanda), Greil (71./Markelic), Rieder (86./Maciejewski) – Pink

Gelbe Karte: Keine bzw. Paul

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at und SCR Altach