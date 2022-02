Duell Tabellen-Erster gegen -Zweiter drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs in der Admiral Bundesliga zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem seit Monaten erfolgreich Punkte sammelnden Wolfsberger AC, der allerdings heute ohne die Leistungsträger Liendl & Leitgeb auszukommen hat. Siehe Ligaportal-Liveticker! Beide Klubs, die am 2. März auch im ÖFB-Cup-Halbfinale (20:30 Uhr, Wolfsberg) aufeinandertreffen, trennen nach 19 Runden 14 Zähler. Doch die Wölfe sind bei den vergangenen drei Auftritten in der Red Bull Arena stets erfolgreich auf Punkte-Fang gegangen: zwei Remis, ein Sieg. Siehe auch Vorschau sowie Expertentipp von Trainer Gerald Baumgartner

2:0-Hinspiel-Torschütze Noah Okafor wird den Roten Bullen heute gegen die Wölfe, die im September nach der Pause zu Zehnt spielten, fehlen.

Beim Aufeinandertreffen zweiter deutscher Cheftrainer spricht Salzburgs Matthias Jaissle zurecht von einem "Topspiel". Nach einer bärenstarken Bullen-Leistung in der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister und bis dato in dieser Championsleague-Saison in allen sechs Partien siegreichen FC Bayern München (1:1) am Mittwoch, wollen Kapitän Ulmer und Co. auch im "Liga-Alltag" nachlegen.

Seit mehr als einem Jahr ist der österreichische Serienmeister in der heimischen Bundesliga in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim unbesiegt. Die bisher letzte Heim-Niederlage kassierten die Salzburger am 20. Dezember 2020 gegen den heutigen Gegner aus Kärnten. (2:3). Seither blicken die Mozartstädter auf eine nahezu makellose Heimbilanz: 17 Siege, 2 Remis. Das Hinspiel in der Lavanttal-Arena gewann die roten Bullen mit 2:0.

2:0-Hinspiel-Torschützen fehlen - Lazarett im "Bullenstall" wird größer

Matthias Jaissle ist voll des Lobes über die Gäste: "Sie haben eine richtig gute Mannschaft, einen guten Trainer, wir müssen auf der Hut sein. Sie haben in der Liga gezeigt, wie konstant sie unterwegs sind. Das ist schon beeindruckend, sie stehen daher zurecht auf Platz zwei und im Cup-Halbfinale."

Das Lazarett der Salzburger ist unterdessen wieder größer geworden. Gegen den WAC fehlt Stürmer Noah Okafor, der in der Anfangsphase gegen den FC Bayern wegen einer Muskelverletzung ausschied. "Wir sind froh, dass es nicht ganz schlimm aussieht. Er wird jetzt die nächsten Tage, vielleicht sogar einige Wochen ausfallen", meinte der 33-jährige Salzburg-Chefcoach. Auch der kamerunisch-französische InnenverteidigerJérôme Onguéné, der mit einer Malaria-Erkrankung vom Afrika-Cup zurückgekommen ist, fällt aus. Dabei fehlen beim Rückspiel gegen die Wolfsberger mit Okafor & Onguéné beide Hinspiel-Torschützen.

Comeback für Liendls Freund rückt näher

Obendrein fehlt mit Maximilian Wöber nach der fünften Gelben Karte ein weiterer Innenverteidiger. Dagegen befindet sich Zlatko Junuzovic - Freund von WAC-Spielmacher Michael Liendl, der heute fehlt - seit einer Woche wieder im Mannschaftstraining. "Er braucht noch die eine oder andere Trainingseinheit, um der Mannschaft helfen zu können", so Jaissle, der sich optimistisch zeigte, dass auch Stürmer-Youngster Benjamin Sesko (Oberschenkel) demnächst wieder zur Verfügung steht. Salzburg geht dennoch als Favorit ins Match gegen den WAC, Jaissle will den 14-Punkte-Vorsprung zum direkten Konkurrenten vergrößern. "Es ist noch nichts erreicht, es gibt ja die Punkteteilung."

Wölfe mit Erfolgsserie im Gepäck bei Bullen

Der WAC möchte sich, nachdem der Platz in der Meistergruppe fixiert ist, jedoch keinesfalls verstecken und Salzburg zeigen, dass man zurecht die Nr. 2 in Österreich ist. In den jüngsten zehn Runden verzeichnete die Elf vom erfahrenen, abgeklärten Chefcoach Robin Dutt acht Siege und ein Remis bei nur einer Niederlage. Zuletzt gab es zum Frühjahrsauftakt einen, wenn auch glücklichen, 2:1-Heimerfolg gegen die SV Ried.

"Platz eins gegen zwei ist schon von Haus aus immer ein interessantes Spiel. Wir werden versuchen, unsere Marschroute durchzuziehen", hoffte Dutt auf eine Fortsetzung der kleinen Auswärtsserie in den vergangenen drei Partien in der Red Bull Arena. Der 57-jährige Kölner weiter: "Wir wollen auch gegen Salzburg unser Spiel auf den Platz bringen." Vorne soll es erneut WAC-Goalgetter Tai Baribo richten, der neunfache Saison-Torschütze war in den vergangenen drei Ligaspielen jeweils erfolgreich.

HINSPIEL

RZ Pellets WAC - Red Bull Salzburg 0:2 (0:1) - Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 25.09.2021, Zuschauer: 3.045 ; SR: Spurny

Tore: Onguene (15.), Okafor (51.)

WAC: Kofler – Dedic, Baumgartner, D. Gugganig, Lochoshvili – Peretz (46./Stratznig), Leitgeb, Liendl (59./Dieng), Taferner – Röcher, Baribo (77./Vizinger)

FC Red Bull Salzburg: Köhn – Kristensen, Onguene, Bernardo, Ulmer (92./Guindo) – Sucic (65./Capaldo), Camara, Aaronson (92./Bernede), Seiwald – Okafor (77./Adamu), Adeyemi (65./Sesko)

GK: Gugganig bzw. Bernardo, Camara - Gelb-Rot: Gugganig (44.)

Weiter Wissenswertes:

Der FC Red Bull Salzburg holte aus den ersten 19 Liga-Spielen der Saison 48 Punkte. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist das eingestellter Bundesliga-Rekord, dies war zuvor nur den Roten Bullen selbst in der Saison 2018/19 gelungen.

Kapitän Ulmer & Co. verloren kein Bundesliga-Heimspiel im Kalenderjahr 2021 (17 Siege, 2 Remis). Die letzte Niederlage gab es im Dezember 2020 gegen den RZ Pellets WAC (2:3).

Die Roten Bullen sicherten sich zehn Punkte nach Rückstand – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga.

Der RZ Pellets WAC holte aus den ersten 19 Spielen 34 Punkte – so viele zu diesem Zeitpunkt einer Bundesliga-Saison zuvor nur 2019/20

Die Kärntner machten in den letzten zehn Bundesliga-Spielen 25 Punkte – so viele wie kein anderes Team, auch mehr als die Salzburger.

Aufgrund der Lockerung der Corona-Restriktionen haben beim Spiel am Sonntag alle Business- und Dauerkartenbesitzer wieder - wie gewohnt - Zutritt.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images