Auslaufen am Tag nach einem Liga-Match mal anders: 16 Stunden nach dem spannenden, emotionalen Sonntag-Top-Spiel der 20. Runde in der Admiral Bundesliga gegen Rapid Wien (2:2) absolvierte der Liga-Dritte Sturm Graz Montagvormittag ein Testspiel gegen Zweitligist SV Licht-Loidl Lafnitz. Doppeltorschütze beim 2:0-Sieg war Neo-Bundesliga-Kaderspieler Christoph Lang.

Auch der gebürtige Wiener Manprit Sarkaria, der Sonntag gegen Rapid nach 62 Minuten ausgewechselt wurde, durfte für eine halbe Stunde im Testspiel ran.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit setzte bei diesem ab 11 Uhr beginnenden Testspiel Chefcoach Christian Ilzer gegen den Zweitliga-Sechsten, der am Samstag 1:2 bei Spitzenreiter SC Lustenau unterlag, überwiegend Akteure ein, die gestern Abend nicht zum Einsatz kamen. Der seit 7. Jänner 20-jährige Christoph Lang, der im Jänner von der 2. Mannschaft der "Blackies" in den Bundesliga-Kader hoch gezogen wurde, betrieb als zweifacher Torschütze einmal mehr Eigenwerbung.

Binnen sechs Minuten gelang dem Deutschlandsberger ein Doppelschlag. Der offensive Mittelfeldspieler erwies sich auch im Herbst in der Regionalliga Mitte für die 2. Mannschaft von Sturm Graz als treffsicher und scorte in neun Partien acht Mal, plus zwei Assists. In der Bundesliga brachte es das Offensivtalent für Sturm bisher auf fünf Kurzeinsätze.

Sturm Graz-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: "Es war eine intensive Einheit gegen einen guten Gegner. Für einige Kaderspieler war dieses Spiel wichtig, um Matchpraxis zu sammeln. Deshalb sind wir froh, dass dieses Spiel stattgefunden hat."



SK Puntigamer Sturm Graz: Schützenauer - Ingolitsch - Komposch - Borkovic - Schendl - Jäger (46. Nelson/62. Sarkaria) - Ljubic (46. Stückler) - Kuen (46. Wels) - Niangbo (46. Fuseini) - Kronberger - Lang



SV Licht-Loidl Lafnitz (Startformation): Wabnig - Fabian - Feyrer - Schriebl - Pfeifer - Sittsam - Halper - Prohart - Grosse - Meister - Fuchshofer.

Tore: Lang (54./E + 59.))

Foto: SK Sturm