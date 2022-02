Hat Karim Adeyemi etwa seinen Transfer zu Borussia Dortmund virtuell angekündigt? Die Spekulationen um einen Wechsel des begehrten "Bullen-Boy" vom Championsleague-Achtelfinalisten FC Red Bull Salzburg zum BVB, mit den Ex-Salzburgern Marco Rose (Chefcoach) und Tor-Garant Erling Haaland, und damit aus der österreichischen Admiral Bundesliga in die deutsche Bundesliga, nehmen ja seit Wochen Fahrt auf wie der 20-jährige Münchener auf dem Rasen. Und werden nun auch durch einen "Like" genährt.

Karim Adeyemi beim Sonntag-Spitzenspiel gegen den WAC (2:0) gegen Abwehrspieler Christoph Baumgartner, gebürtiger Horner.

Nach Informationen von SKY Sport sind sich der 20-jährige Münchener bereits über einen Wechsel im kommenden Sommer einig. Zwischen dem deutschen Vizemeister BVB und dem österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg seien lediglich noch Details über die Ablösesumme zu klären.

Offiziell ist der Transfer noch nicht bestätigt, doch wiederholt tauchen "tatkräftige" Hinweise auf. So wurde erst vor wenigen Tagen berichtet, dass Bayerns Niklas Süle, dessen Wechsel im Sommer zum BVB bereits fix ist, Adeyemi beim Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel vom FC Salzburg vs. FC Bayern München am vergangenen Mittwoch bereits willkommen geheißen haben soll. "Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt", soll von Süle nach dem 1:1 der Salzburger gegen die Bayern zu hören gewesen sein.

Auch für Ex-Dortmunder Gündogan passt Adeyemi zum BVB

Und nun der Instagram-Like von Karim Adeyemi. Der deutsche Jung-Nationalspieler (drei Einsätze, ein Tor für das Team von Hansi Flick) versah am Sonntag einen Post des Streamingdienstes DAZN mit einem Like.

Zu sehen in dem Post ist auch Nationalspieler-Kollege Ilkay Gündogan (Manchester City), der wie folgt zitiert wird: „Karim Adeyemi passt richtig gut nach Dortmund. […] Falls der Transfer zustande kommen sollte, kann sich ganz Dortmund auf diesen talentierten Jungen freuen.“

Adeyemi erzielte in dieser Saison für die "roten Bullen" aus der Mozartstadt bisher in 31 Pflichtpartien 18 Treffer (darunter drei in der Championsleague) und führt mit 14 Toren die Torschützenliste in der Admiral Bundesliga an.

Adeyemis Berater Thomas Solomon gab sich in der "Bild" all dem gegenüber übrigens abwehrend. Es gäbe keine Einigung und sei auch noch nichts unterschrieben.

Foto: GEPA/ADMIRAL