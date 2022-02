Rapid-Einser-Goalie Paul Gartler verletzt, Routinier Richard Strebinger nach Polen...da kam die Chance für "Nr. 3" Niklas Hedl. Der 20-jährige ÖFB-U21-Teamtorhüter bestand am Sonntag seine "Feuertaufe" beim 2:2 von Rapid Wien bei Sturm Graz vor fast 14.000 Zuschauern in der Merkur-Arena und Admiral Bundesliga überzeugend. Da Gartler mit seiner Oberschenkelverletzung eventuell länger ausfällt, bietet sich die Chance für Hedl bei den bevorstehenden Hütteldorfer Hürden international wie national.

Das österreichische Tormann-Talent war beim "Kaltstart" in Graz-Liebenau sofort auf dem Posten. Zunächst noch gegen den allein vor ihm auftauchenden Hjoelmund beim 0:1 nach wenigen Minuten noch machtlos, meisterte Niklas Hedl wenig später einen ambitionierten Schussball von Jakob Jantscher und tauchte mit seinen 1,88 Metern reaktionsschnell ins "kurze Eck" ab.

Seine Pflichtspiel-Premiere bei den Profis überzeugte auch Rapid-Chefcoach Ferdinand Feldhofer: "Ich hatte bei Niki keine Bedenken."

Niklas cool und ruhig

Vater Raimund Hedl (Torwart-Trainer der ÖFB-U21) verfolgte das gelungene Debüt seines Filius auf der Tribüne und gab in der "Krone" seine Gefühlsgemengelage preis: "Als Elternteil ist es eine Katastrophe, du bist ohnmächtig, willst helfen." Nachsatz: "Aber er (Niklas, Anm.) hat sehr ruhig, cool gewirkt - so ist er auch."

Hedl Senior, der von 1996 bis 2011 mit Unterbrechungen 114 Pflichtspiele für Rapid absolvierte, ist überzeugt, dass sein Sohn als Einser-Goalie ambitioniert ist. "Er ist talentierter und besser als ich. Ich hoffe, er wird erfolgreicher. Er wird aus meinem Schatten treten."

Raimund Hedl, der seinen Sohn ja im ÖFB-U-21-Team betreut, meinte weiter: "Das rennt professionell ab. Ich muss nicht sein schärfster Kritiker sein. Dafür hat er Trainer bei Rapid, da mische ich mich nicht ein."

Rapid-Eigenbauspieler vor nächsten Bewährungsproben

Neben neun Einsätzen in der U21 für "Rot-Weiß-Rot", absolvierte das Rapid-Eigengewächs (seit 2007 bei den Grün-Weißen) im Herbst sieben Spiele für Rapid II, wo auch sein Bruder Tobias spielt. In der Admiral 2. Liga kassierte der Rechtsfuß dabei sechs Gegentore und spielte zwei Mal zu Null.

Am Donnerstag beim Rückspiel in der UEFA-Europa-Conference-League bei Vitesse Arnheim (mit Ex-Austria Wien-Chefcoach Thomas Letsch), steht die nächste Bewährungsprobe - wieder auswärts - für Niklas Hedl an, der bei Rapid bis 30.06.2024 unter Vertrag steht.

Danach folgen die beiden, für das obere Playoff der Meisterrunde, wegweisenden Partien der Grün-Weißen in der Bundesliga bei WSG Tirol und am Sonntag, den 6. März, gegen Austria Klagenfurt. Wenn Hedl wahrscheinlich erstmals in der Bundesliga vor heimischer Kulisse zwischen den Pfosten stehen wird und Rapid - derzeit Siebter und zwei Punkte Rückstand auf den Sechsten SV Ried - noch das große nationale Sieg schaffen will. Spannende Wochen für Rapid und Hedl.

Fotos: RiPu