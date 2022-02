Der SK Rapid Wien stellt Weichen für die Zukunft und bindet zwei Nachwuchshoffnungen längerfristig an den Verein. Pascal Fallmann verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre bis inklusive der Saison 2024/2025. Der erst 17-jährige Felix Nachbagauer hingegen unterzeichnet seinen ersten Kontrakt beim aktuell Tabellensiebten der Admiral Bundesliga. Der Vertrag des Offensivspielers ist auf zwei Jahre, bis Sommer 2024, datiert.

Von "Mann zu Mann"...: Rapid-Sportkoordinator Steffen Hofmann (li.) und Pascal Fallmann

Schon im Alter von 16 Jahren debütierte der mittlerweile 18-jährige Pascal Fallmann für Rapid II. In Hütteldorf durchlief er seit der U9 den gesamten Nachwuchs- sowie Akademiebetrieb und war nach dem Aufstieg von Rapid II in der 2. Liga eingeplant. Ein Knorpelschaden im linken Knie setzte ihn jedoch über acht Monate außer Gefecht. In dieser Spielzeit ist der 24-fache österreichische Nachwuchsnationalteam- und Projekt12-Spieler endlich wieder als fester Bestandteil in der zweiten Mannschaft dabei.

In der Hinrunde steuerte Pascal Fallmann unter anderem mit seinem Freistoßtor gegen den SV Horn zu einem wichtigen Punktgewinn bei. Der Youngster fühlt sich vor allem auf der Position des rechten Außenverteidigers zu Hause. Als Teil des dualen Ausbildungskonzeptes des SK Rapid ist der 18-jährige Niederösterreicher aktuell in die Kooperations-Handelsschule Wien Pernerstorfergasse, wo sein Abschluss im Sommer bevorsteht.

Fallmanns Freude "vor den besten Fans im Stadion spielen zu dürfen"

Pascal Fallmann: „Ich freue mich meinen Vertrag bei meinem Herzensverein um 3 Jahre verlängern zu können. Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Beteiligten des Vereins sowie meiner Familie für die Unterstützung und vor allem auch für das Vertrauen bedanken. Ich bin mir sicher wir werden eine erfolgreiche Zukunft haben und ich freue mich, vor den besten Fans im Stadion spielen zu dürfen.“

Nachwuchsleiter Willi Schuldes: „Pascal Fallmann ist ein Vorzeigerapidler, der durch und durch die grün-weißen Tugenden lebt. Trotz seiner Verletzung war er im vergangenen Jahr praktisch bei jedem Auswärtsspiel mit dabei, er ist ein ganz wichtiger Faktor in unserem Teamgefüge. Spielerisch überzeugt er als moderner Außenverteidiger mit viel Offensivdrang und gefährlichen Standards. Wir freuen uns, dass er andere Angebote aus der Bundesliga ausgeschlagen hat und der gemeinsame Weg somit weiterhin fortgesetzt wird.“

Nachbargauber treffsicher in ÖFB-Jugendliga

Felix Nachbagauer wechselte im Sommer 2015 von Union Stein zum SK Rapid. Der gebürtige Niederösterreicher ist zwar noch für die U18 spielberechtig, zählt jedoch seit der Wintervorbereitung zum Trainingskader der 2. Mannschaft. In der 2. Liga kam der 17-Jährige heuer zu zwei Kurzeinsätzen in Liefering und Steyr, wo er mit einem Stangenschuss in der Schlussphase um Zentimeter sein erstes Zweitligator verpasste.

Treffsicher zeigt sich Felix Nachbagauer in der ÖFB-Jugendliga, wo der dynamische Stürmer in neun Spielen fünf Tore erzielte. Nachdem er im vergangenen Jahr in Krems die Handelsschule erfolgreich abschließen konnte, startete der Offensivspieler im Jänner die Grundausbildung beim Bundesheer und verpasste daher leider auch weite Teile der Vorbereitung.

Felix Nachbagauer: „Es ist schön auch weiterhin ein Teil des SK Rapid sein zu dürfen. Mit dieser Unterschrift meines ersten Vertrags bin ich meinem großen Ziel einmal im Profifußball Fuß zu fassen einen Schritt nähergekommen. Ich freue mich auf die nächsten Aufgaben und will zeigen, was in mir steckt.“

Nachwuchsleiter Willi Schuldes: „Bei Felix ist seit seinem Wechsel zum SK Rapid eine kontinuierliche, positive Weiterentwicklung zu erkennen. Ihn zeichnen vor allem seine Unbekümmertheit, unorthodoxe Spielweise und seine dynamischen Tempodribblings aus. Für ihn gilt es jetzt den nächsten Schritt am Weg zum Profifußballer zu machen und wir freuen uns, dass er diesen bei uns gehen will.“

Foto: SK Rapid