Am Sonntag beim emotionsgeladenen Duell zwischen Sturm Graz und Rapid Wien (2:2) fehlten beide verletzungs- bzw. krankheitsbedingt: Rapid-Einser-Goalie Paul Gartler und Offensivkraft Taxiarchis Fountas. Gilt das auch für das UEFA-Europa-Conference-League-Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr) bei Vitesse Arnheim? Ferdinand Feldhofer äußerte sich heute bei der Pressekonferenz in Hütteldorf zum Status Quo der beiden Aktivposten der Grün-Weißen.

Ferdinand Feldhofer über...

...Ausblick nächste Aufgaben: "Ist eh bekannt, dass die Kadersituation aktuell alles andere als einfach ist. Trotzdem haben wir viel positives aus den letzten zwei Spielen mitnehmen können (Anm.: 2:2 in Graz, 2:1 vs. Vitesse). Wenn man jetzt auch noch in Graz unsere Werte sieht, dass wir nach so kurzer Pause Donnerstag-Sonntag eine sehr gute physische Leistung geboten haben. Negativ waren sicher wieder die Eigenfehler, dass die immer wieder gleich zum Tor kommen. Trotzdem, die Moral ist zum hervorheben. Auch das erste, zweite Drittel waren schwer ok...in Ballbesitz. In das letzte Drittel sind wir dann nicht ganz durchgekommen, das liegt natürlich auch am Gegner. Da können wir weiter darauf aufbauen."

...das bevorstehende Mammutprogramm: "Das sind nicht nur die nächsten elf Tage, sondern bis jetzt auch schon. Ist eine sehr entscheidende Phase. Das sind wir gewohnt und dem stellen wir uns auch. Bin sehr glücklich, dass wir aktuell diesen Rhytmus haben. Was gibt es Schöneres als alle drei, vier Tage solche Highlight-Spiele zu erleben. Highlight ist ganz klar am Donnerstag. Ich glaube, Rapid hat seit knapp 25 Jahren das erste Mal wieder die Chance, in ein Achtelfinale zu kommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist dann schon was Historisches und diese Chance wollen wir unbedingt nutzen."

Thorsten Schick steht nach Knöchelverletzung vor Comeback

...die aktuelle Kadersituation: "Es ist nichts Dramatisches dazu gekommen. Schick wird mitfliegen. Das ist erst mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Paul Gartler hat heute auch Teile mitgemacht und wird auch dabei sein. Taxi Fountas hat heute noch eine Untersuchung."

...über erneuten Ausschluss von Filip Stojkovic: "In einem emotionalen Spiel kann immer viel passieren. Ich denke, er wird es nicht zwei Mal so machen."

...wie Spiel am Donnerstag in Arnheim angelegt wird: "Wir werden sicher nicht auf ein 0:0 gehen. Das ist nicht unsere DNA und auch nicht meine. Wir werden von Anfang an auf Sieg gehen. Wenn wir ein gutes Spiel machen und mit einem Erfolgserlebnis nach Tirol kommen (Anm.: Sonntag in der Liga bei WSG, 17 Uhr), dann bringt uns das mehr, als wenn wir probieren irgendwas zu schonen, rotieren oder irgendwas herum basteln. Es gibt auch keine Garantie, wenn wir das machen, dass wir das Spiel dann am Sonntag leicht gewinnen. Dementsprechend bin ich überzeugt, wenn wir ein super Spiel machen am Donnerstag...dass uns das mehr beflügelt als alles andere."

"Fühle mich verantwortlich, für Rapid und Österreich so weit wie möglich zu kommen"

...wie "geringen" Stellenwert Conference League hervorheben: "Das sollten wir ändern. Ich fühle mich da verantwortlich. Nicht nur für Rapid, sondern auch für Österreich Punkte zu sammeln und so weit wie möglich zu kommen. Das ist ein europäischer Bewerb. Ok, er hat nicht das Alter wie die anderen, doch wer weiß was in 10 Jahren ist. Und dementsprechend ist es ein besonderes Spiel für uns. Eine gute Möglichkeit, uns wieder international zu präsentieren. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und aufsteigen."

...wie Vitesse zu erwarten: "Sie werden auch probieren mit ihren Fans im Rücken von Anfang an auf Sieg zu gehen. Dementsprechend erwarte ich ein ähnliches Spiel wie das letzte Mal, sehr intensiv, viel Torraumszenen, viele Zweikämpfe, viele Eins-gegen-Eins-Duelle. Unter dem Strich wird sich dann der durchsetzen, der es mehr will und mehr den besseren Tag erwischt."

...Favoriten-Rolle Rapid: "Wir haben auch die bessere Ausgangssituation. Wir starten mit einem Tor mehr. Sie müssen uns schon schlagen, um aufzusteigen. Dementsprechend sind wir in der besseren Position aktuell. Nach 50:50 ist es vielleicht jetzt besser auf unsere Seite gestiegen."

...gestiegenes Standing des österreichischen Fußballs gegenüber Niederlande: "Dass wir Favorit sind ist jetzt übertrieben, aber unser Standing hat sich definitiv gebessert. Auch mit Wolfsberg habe ich genießen dürfen, zwei Mal gegen Feyenoord zu gewinnen. Davor habe ich fast alle Duelle gewonnen, bis auf Sturm. Der Trend zeigt ganz klar in Richtung Österreich."

"Keine Zeit, jetzt irgendwas zu schonen"

...Comeback Kevin Wimmer und Yusuf Demir in Arnheim in Startelf: "Über die Aufstellung will ich jetzt nichts preis geben. Es gibt mehrere Varianten, die wir im Kopf haben. Auch bedingt durch unsere Personalsituation. Sollten am besten keine Verletzten mehr hinzu kommen. Im Gegenteil, wir hoffen, dass jetzt einige zurück kommen. Yusuf ist am Sonntag nicht vom Start weg eingesetzt worden, doch das kann sich am Donnerstag wieder ändern. Wie bei manch anderem. Bei Kevin gehen wir hohes Risiko, doch es ist jetzt keine Zeit, irgendwas zu schonen."

...rechte Rapid-Seite: "Das wird entschieden, welches Personal ich da letztendlich zur Verfügung habe. Ob das dann 3er- oder 4er-Kette ist, vlt. spielen wir da nur mit zwei Verteidigern. Da ist auch absolut Improvision gefragt. Nicht nur auf dieser Position. Wir müssen auch die Verlängerung mit einberechnen. Nach all dem ergibt sich dann die Startaufstellung."

...wunderbare Standards gegen Sturm: "Da haben wir schon in der Vorbereitung einige Varianten einstudiert. Jetzt war keine Zeit, da wir gestern frei hatten. Heute war das einzige Training auf Regenerations-Basis. Dementsprechend legen wir einen großen Fokus auf beide Richtungen, nachdem wir im Herbst zu viele Gegentore durch Standards bekommen haben. Das haben wir aktuell ganz gut im Griff."

"Marco ist sehr lernbereit und aufnahmefähig"

...Dauerbrenner Marco Grüll und den für ihn ungewohnten Spieltag-Rhytmus: "Hätte ich jetzt alle fit und zur Verfügung, würde er wahrscheinlich nicht alles durchspielen. Weil es einfach klar ersichtlich ist, dass es manchmal besser ist, 30 Minuten weniger zu spielen oder auch mal von der Bank zu kommen. Nach diesen intensiven Spielen, mit unglaublich viel gezogenen Sprints und hochintensiv gegangenen Metern, stellt sich die Frage aktuell nicht, ob wir Spieler schonen können. Es ist eher die Frage, wer hält 90 Minuten durch oder länger. Marco wird von uns betreut wie jeder andere Spieler. Wir gehen in Einzel- und Vor- und Nach-Analysen, versuchen ihn natürlich noch besser zu machen. Er ist auch sehr lernbereit, sehr aufnahmefähig und will sich auch immer weiter entwickeln. Das ist natürlich sehr angenehm."

...in Arnheim vlt. erste Europacup-Spiel von Rapid in einer Halle: "Ich weiß nicht, ob das international erlaubt ist oder nicht. Das wird nicht viel Unterschied machen."

"Wenn es so weiter geht, wird Gartler nicht lange ausfallen" - Fountas Sonntag Option?

...Fitness für Comeback von Paul Gartler in Arnheim: "Wenn er vom Start weg spielen sollte, der Pauli, dann ist er sicher fit. Doch wir werden da sicher für ein Spiel kein Risiko eingehen. Es hat auch wenig Anlass dazu gegeben, dass wir da zu hohes Risiko nehmen, weil Niki (Anm.: Hedl) das ja hervorragend gemacht hat. Habe ich ihm auch direkt nach dem Spiel gesagt. Ich habe bei ihm immer ein gutes Gefühl gehabt...vor, nach und während dem Spiel. Das passt auch."

...längeren Ausfall von Goalie Gartler: "Ist in alle Richtungen offen. Aber wenn es so weiter geht, dann wird er nicht länger ausfallen."

...Problem bei Fountas aus medizinischer oder psychologischer Sicht: "Aus medizinischer Sicht ist, dass er noch immer krank ist und heute noch genauere Untersuchungen hat. Dann wissen wir genau was Sache ist."

...über eventuelle Fountas` Forcierung eines möglichen Wechsels: "Ich verstehe natürlich die Gedanken von euch (Anm.: Medien). Fakt ist, dass er krank ist. Er hat auch leichtes Fieber gehabt am Freitag. Mehr ist es nicht."

...Entwicklung und Rückkehr von Sulzbacher nach Covid-Erkrankung: "Sulzi ist bei uns im Training dabei. Er wird auch im Kader dabei sein und mitfliegen. Ist dann auch eine Option, dass er eingesetzt wird oder startet. Durchaus auch denkbar, dass wir Jonas Auer auf der anderen Seite einsetzen."

...Match-Vorbereitung WSG nach Arnheim: "Freitag geht es für den Großteil der Mannschaft direkt nach Tirol. Wir werden dann mal schauen, wen wir von den 20 + 3 mitnehmen...es macht kein Sinn, dass wir alle nach Tirol mitnehmen. Da werden ein paar direkt heimfliegen. Eventuell auch ein paar bei der KM2 (Anm. Rapid II) einen Einsatz bekommen am Freitag. Das hängt davon ab, was bis dorthin passiert."

...ob Fountas Sonntag nach Tirol nachkommt: "Er ist selbstverständlich eine Option. Aber da muss man schauen, was heute raus kommt und wie der Verlauf dann ist."

