Nach 2:3-Heimniederlage gegen den LASK vor der Winterpause und über Wochen dunklen Wolken bei den Violetten, herrscht inzwischen dank der neuen Investorengruppe und den 2:0-Frühjahrs-Auftaktsiegen gegen den SCR Altach und TSV Hartberg und vor dem Heimspiel gegen den Admiral Bundesliga-Dritten WAC (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) bei der Wiener Austria Aufbruchstimmung. Für Trainer Manfred Schmid gar ein Frühlingserwachen bei den Veilchen: "Der Klub wacht gerade auf". Weitere interessante Statements gab der seit Sonntag 51-jährige Wiener, der vor der Saison das Trainerzepter von Peter Stöger übernahm, im SKY-Podcast ab.

Manfred Schmid (FK Austria Wien) über...

…seine bisherige Zeit als Austria-Cheftrainer: „Die Situation war zu Beginn sehr, sehr schwierig, aber jetzt ist alles ein bisschen besser geworden und die ganze Situation im Verein hat sich ein bisschen entspannt. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da etwas entwickelt und der Klub ein bisschen erwacht.“



…seine Chefcoach-Anfänge: „Die ersten Spiele sind ja nicht so verlaufen, wie es sich alle vorgestellt haben. Da hat es vielleicht den einen oder anderen gegeben, der gesagt hat: ,Ist das überhaupt der richtige Trainer, kann der das eigentlich? Der war ja jahrelang nur Co-Trainer.´ Aber die Erfahrung, die ich sammeln durfte, hat mir da schon geholfen. Ich habe als Trainer gelernt, dass man von seiner Idee überzeugt sein muss. Wenn die Spieler spüren, dass du nicht daran glaubst, dann hast du keine Chance.“

"Als junger Trainer hätte ich Marco noch vor der Kamera zerstört"



…seine beruhigende Coaching-Art, vor allem im Hinblick auf das emotionale Interview von Marco Djuricin zu Beginn der Saison: „Insbesondere beim Interview vom Marco hat mir die Erfahrung geholfen. Als junger Trainer hätte ich wahrscheinlich anders reagiert, ihn noch vor der Kamera zerstört und damit wahrscheinlich sofort das Teamgefüge zerstört, weil der Marco doch Einfluss auf die Mannschaft hat. Solche Situationen hatte ich aber doch schon einige in meiner Karriere und habe dabei gelernt. Jetzt ist es so, dass ich weiß, dass der Marco ein wichtiger Spieler ist, eine gewisse Persönlichkeit hat. Am Ende hat man gesehen, dass der Marco wichtige Tore geschossen hat und ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft ist.“



…die guten, bisherigen Frühjahrs-Leistungen der Mannschaft: „In erster Linie, weil wir jetzt schon länger zusammenarbeiten. Am Anfang hatten wir da große Probleme. Es war kein Teamgefüge, die Mannschaft war neu zusammengestellt. Es braucht einfach seine Zeit, bis jeder seinen Platz findet und man eine Gruppe wird. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass da ein Team am Platz steht. Es läuft einer für den anderen, es kämpft einer für den anderen.“



…über Entwicklung der Mannschaft: „Die Entwicklung ist wirklich gut. Ich habe zwar gehofft, dass der eine oder andere einschlägt, aber dass es so passiert und in dieser Menge, ist schwierig vorherzusagen.“



…taktische Überlegungen: „Flexibilität ist für mich extrem wichtig. Ich bin kein Trainer, der nur stur sein System spielt und wenn ich mit unserer Kaderstärke sagen würde: Ich spiele gegen jeden Gegner gleich - dann würde es gegen die eine oder andere Mannschaft schwierig werden. Die Entwicklung ist zwar gut, aber wir haben noch nicht diese Qualität.“

"Haben einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten

…Flexibilität: „Man sieht ja auch, dass wir auswärts gegen Hartberg anders gespielt haben, als jetzt zuhause. Ich versuche, mit dieser Flexibilität meiner Mannschaft zu helfen. Aber irgendwann ist es schon einmal das Ziel, wo ich sage: Ich möchte ein System für Austria Wien entwickeln, wo wir uns alle anfreunden können. Aber dazu brauchst du auch die Kaderstärke und die Kaderqualität, wo du auf keinen anderen mehr schauen musst. Das sehe ich in den nächsten Jahren noch nicht bei Austria Wien, weil wir einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten haben.“



…ob das Erreichen der Meistergruppe mit der jetzigen Ausgangslage ein MUSS sei: „Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir so eine Ausgangssituation wie jetzt haben, dann hätte ich sofort unterschrieben. Aber wir müssen immer noch nicht. Wir haben es selber in der Hand, werden überhaupt nicht auf die anderen und die Tabelle schauen. Und wir wissen, wenn wir zumindest ein Spiel gewinnen, dann sind wir zu vielen Prozenten in der Meistergruppe. Das ist unser großes Ziel.“



…Kaderplanung kommende Saison: „Für mich wäre es natürlich das Schönste, wenn ich die Jungs eine längere Zeit behalten könnte. Aber wir sind nicht so blauäugig und sehen schon, dass wir Toptalente im Verein haben. Ich glaube aber trotzdem, dass sie noch Zeit brauchen. Für mich wäre es zu früh, wenn der eine oder andere schon gehen würde.“



…Jürgen Werner, die Investorengruppe und die diesbezüglichen Erwartungen: „Ich bin offen. Wir hatten gute Gespräche, er hat gute Ideen, hat Fußballfachverstand und hat schon beim LASK gezeigt, dass er einiges zum Umsetzen weiß. Ich denke, er ist einer, der Erfolg mit der Austria möchte, der auch sein eigenes Kapital einsetzt. Wir verstehen uns gut und beide möchten Erfolg für die Austria. Von daher erwarte ich mir Fachkompetenz und offene, ehrliche Gespräche mit ihm.“



…Prozesse und Veränderungen im Verein: „Man muss noch einiges verändern und gewisse Prozesse anstoßen, Denkweisen verändern und eine gewisse Mentalität aus dem Klub bringen. Man muss positiver nach außen werden. Aber dieses Gefühl habe ich auch.“





…die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Als Trainer hat man immer seine Wünsche, aber ich kenne natürlich die Situation des Vereins. Ich setze dann ganz klare Prioritäten, auf welchen Positionen ich Spieler brauche. Dann diskutieren wir die Dinge durch. Mir geht es dabei aber nicht um Namen – mir ist nicht wichtig, dass meine Spieler geholt werden - sondern ich erwarte mir Qualität und dann bin ich auch zufrieden.“



…Teamchef Franco Foda, das ÖFB-Team und Peter Stöger als möglichen Nachfolger von Foda: „Ich habe mit Franco Foda einen sehr guten Kontakt und hoffe, dass er noch sehr, sehr lange Trainer ist. Aber ich weiß natürlich auch über die Träume des Peter Stöger. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er jetzt im Gespräch um den Teamchefposten ist und ich kann es mir auch sehr gut vorstellen.“



…das ÖFB-Team: „Die Qualität in Österreich ist vorhanden. Ich würde es schade finden, wenn wir nicht erfolgreich wären, weil es wirklich eine gute Generation an Spielern ist, die wir gerade haben.“

