Die Admiral Bundesliga biegt in die vorletzte Runde des Grunddurchgangs der Saison 2021/22 und das Rennen um noch drei offene Obere-Playoff-Plätze! Spannung pur! Auch dafür wurde der Playoff-Modus eingeführt. Der Vierte Austria Klagenfurt (29 Pkt.) in der "Pole-Position", hat im direkten Schnittstellen-Spiel mit dem Sechsten SV Ried (27) den ersten Matchball. Der Fünfte Austria Wien (27) möchte - wie die Kärntner - auch "über dem Strich" bleiben, Rapid (25) und der LASK (24) sich auf die Überholspur begeben. Der erfahrene Bundesliga-Trainer Gerald Baumgartner äußert sich für Ligaportal über die Chancen des Quintetts.

Hat sich Gedanken gemacht über die Ausgangslage an der "Restplatz-Börse" für das obere Playoff: Gerald Baumgartner, der als Trainer an die 100 Bundesligaspiele für SKN St. Pölten, SV Ried, SV Mattersburg und Austria Wien absolvierte, plus 90 Zweitliga-Partien.

Gerald Baumgartner: "Mit dem SCR Altach (13 Pkt), FC Admira Wacker (17), WSG Tirol (20), TSV Hartberg (22), stehen vier Klubs für das untere Play bereits fest. Doch für das obere Playoff ist für große Spannung gesorgt."

Der 57-jährige Salzburger beginnt mit jenem Team, das als Letzter aus dem "Quintett der Hoffnungen"nicht nur von den Punkten her, sondern auch dem Restprogramm die schwierigste Ausgangskonstellation hat.

Dazu Gerald Baumgartner, der das gesamte Fünfer-Kandidaten-Feld "von hinten aufrollt"...

"Der LASK (Platz 8, 24 Pkt) hat noch Aussenseiter Chancen im Oberen Play Off dabei zu sein. Braucht aber zumindest 4 Punkte, besser wären 6 Punkte aus den restlichen beiden Runden im Grunddurchgang. Mitunter eine schwierige Ausgangslage, wenn man mit RB Salzburg noch gegen den ersten der Admiral Bundesliga und mit dem WAC gegen den aktuell zweiten zu spielen hat. Aber möglich ist im Fußball alles, wie man weiß."

Rapid darf sich keinen Umfaller leisten

"Der SK Rapid Wien (Platz 7, 25 Pkt) kann noch den Sprung unter die ersten sechs schaffen. Umfaller dürfen sich die Wiener aber nicht leisten. Das Programm der Hütteldorfer ist dicht gedrängt. Mit dem Conference League Spiel am Donnerstag in Arnheim gegen Vitesse kommt ein zusätzlich sehr wichtiges Spiel auf die Wiener zu. In der kommenden 21. Runde gastiert man bei der WSG in Innsbruck, zum Abschluss des Grunddurchgangs kommt mit Austria Klagenfurt ein möglicher unmittelbarer Konkurent für das Obere Play Off nach Hütteldorf."

"Bei der SV Ried (Platz 6, 27 Pkt) kann das Antreten bei der Austria aus Klagenfurt bei einem Sieg bereits vorentscheidend sein. Mit dem ÖFB-Cup-Halbfinale gegen den TSV Hartberg wartet nächsten Mittwoch in der 'Josko Arena' noch ein sehr wichtiges Spiel auf das Team von Trainer Ibertsberger. In der 22. Runde hat man zum Abschluß des Grunddurchgangs den SK Sturm zu Gast."

Mit breiter Brust an der Schwelle zur Meistergruppe: Greil & Kapitän Gkezos von Austria Klagenfurt können sich am Sonntag für eine bisher hervorragende Saison belohnen beim Aufsteiger, der als einziges Team bisher den souveränen Liga-Leader FC Red Bull Salzburg besiegte.

Austria Wien bisher im Frühjahr "bärenstark"

Bei Austria Wien (Platz 5, 27 Pkt) ist die Aufgabenstellung ähnlich wie bei Ried. Die Violetten zeigten sich im Frühjahr bisher 'Bärenstark'. In zwei Frühjahrspartien konnten zwei Siege errungen werden. Jetzt kommt mit dem WAC (H) ein spielstarker Gegner in die Generali Arena. In Runde 22 wartet Admira Wacker (A). Die nötigen Punkte sollten machbar sein. Absoluter Fokus auf die bevorstehenden Aufgaben ist Pflicht.

Austria Klagenfurt (Platz 4, 29 Pkt) spielt noch gegen die SV Ried (H) und Rapid Wien (A). Sollte das Spiel zu Hause gegen Ried gewonnen werden, sind sie durch. Ried wird aber auch alles daran setzen in Klagenfurt zu gewinnen.

Fotos: Josef Parak & Harald Dostal/sport-bilder.at