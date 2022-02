Gibt es in der um die Playoffs viel entscheidenden, vorletzten Runde des Grunddurchgangs der Admiral Bundesliga am Sonntag ein "Worst-case-Szenario"? Steht das Duell zwischen dem derzeit Tabellenachten LASK und dem souveränen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg durch den derzeit dortigen "Corona-Cluster" auf der Kippe ? Sonntag im Ligaportal-Liveticker. Wieviele Spieler sind von den gestern vermeldeten 15 Personen mit covid-positiv betroffen?

Spielszene aus dem Vorjahr zwischen LASK-Stürmer Balic und den Salzburgern Seiwald (re.) und Bernede.

Beim österreichischen Serienmeister, der vor zwei "englischen Wochen" steht (nächsten Mittwoch ÖFB-Cup-Halbfinale beim WAC, eine Woche später Dienstag das UEFA-Championsleague-Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern München), wartet man derzeit noch auf die heutigen Testergebnisse. Man wolle sich nicht dazu äußern, wieviele Spieler unter den 15 Persoenn betroffen sind.

Derzeit sind 31 Spieler im "Bullen-Stall" (Quelle: Transfermarkt.at). Dazu Spieler von Kooperationspartner FC Liefering, der allerdings am späteren Freitagabend im Admiral 2. Liga-Gipfeltreffen Spitzenreiter Austria Lustenau empfängt (20:25 Uhr). Im Ligaportal-Liveticker!

Auch bei mehr als 14 gesunden Feldspielern Absage möglich

Wie weit gilt die generelle 14+2-Spieler-Regelung? Laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten dürfe die Bundesliga flexibel sein. "Der Bundesliga-Vorstand behält sich aber das Recht vor, ein Spiel auch dann abzusagen, wenn ein Verein mehr als 14 gesunde Feldspieler hat, die Clusterdynamik aber so prekär ist, dass die Durchführung aus medizinischer Sicht verantwortungslos ist," wird Ligasprecher Michael Eisner zitiert.

Der auf Nachfrage von Ligaportal meinte, dass es jetzt auch auf den "Austausch mit den Klubs" ankomme. Eine Verschiebung sei zu beantragen. Eisner: "Deadline gibt es da keine." Das könne im Stunden-Takt passieren. Eisner erinnert sich an einen Fall, wo das erst spät in der Nacht samstags bzw. gar Sonntagmorgen passiert sei.

Es gilt nachwievor abzuwarten. Der LASK (8. Platz, 24 Punkte) wird genau hinschauen und hinhören...doch auch die anderen Liga-Klubs. Wie allen voran Austria Klagenfurt (4., 29 Pkt.), Austria Wien (5., 27), SV Ried (6., 27) und Rapid Wien (7., 25).

Es bleibt also nicht nur sportlich spannend, sondern was mit dem Sonntag-Spiel in der Raiffeisen-Arena zwischen den Linzern und Salzburgern wird?

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at