Das mit Spannung für kommenden Sonntag erwartete Match in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs der Admiral Bundesliga-Saison 2021/2022 zwischen dem Tabellenachten LASK und Liga-Leader FC Red Bull Salzburg wird verlegt. 17 covid-positiv getestete Spieler beim Championsleague-Achtelfinalfinalisten aus der Mozartstadt führen gemäß Bundesliga-Bestimmung zu einer Spielverlegung. Die Roten Bullen können keine spielfähige Mannschaft stellen.

Die Raiffeisen Arena in Pasching war für das Top-Spiel zwischen dem LASK und RB Salzburg bereits ausverkauft, doch am Sonntag rollt hier kein Ball - dafür dann nächste Woche Mittwoch, wenn das Match nachgeholt wird.

Wie der FC Red Bull Salzburg am Donnerstagabend in einer Presseaussendung mitteilte, haben heute durchgeführte COVID-19-Tests leider auch zusätzliche positive Ergebnisse nach sich gezogen. Insgesamt sind mittlerweile 32 Personen positiv, davon 17 Spieler.

Damit kann für das kommende Match der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag gegen den LASK keine spielfähige Mannschaft – d. h. bestimmungsgemäß 14 Feldspieler und 2 Tormänner aus der an die Bundesliga gemeldeten 30-Mann-Liste – aufgeboten werden.

17 positiv getestete Spieler führen gemäß BL-Bestimmung zu einer Spielverschiebung.



Das Spiel gegen den LASK findet nun am Mittwoch, den 02.03. statt. Das für diesen Termin angesetzte Cup-Semifinale wird auf den 16. März 2022 verlegt. #ASKRBShttps://t.co/quKJIc7bxP — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 24, 2022

Antrag bei Bundesliga

Deshalb wurde vom FC Red Bull Salzburg heute bei der Österreichischen Fußball-Bundesliga ein Antrag auf Spielverschiebung des Matches gegen den LASK eingebracht und von der Bundesliga auch bestätigt.

Das Spiel gegen die Linzer in der Raiffeisen Arena in Pasching findet nun am kommenden Mittwoch, den 2. März, um 20:30 Uhr statt.

Die Spieltermine der weiteren ursprünglich zeitgleich angesetzten Begegnungen der 21. Runde bleiben davon unberührt, um die Wettbewerbssicherheit aufgrund von mehreren kurzfristigen Spielverschiebungen nicht zu gefährden. Der Ausweich-Termin ist möglich, da der ÖFB das eigentlich für diesen Termin angesetzte Halbfinale im UNIQA ÖFB-Cup zwischen dem WAC und Salzburg auf zwei Wochen nach hinten, hier: Mittwoch, 16. März, verlegt hat.

Der Pokal-Ausweichtermin wurde dank dem ÖFB sowie dem ORF als TV-Partner des Cups möglich.

