Es ist das einzig direkte Duell zweier Kandidaten für die Meistergruppe in Runde 21 im Grunddurchgang der Admiral Bundesliga: der Vierte Austria Klagenfurt empfängt den Sechsten SV Ried. Aus dem Siebenkampf ist ein spannender Fünfkampf geworden. Die Pacult-Elf ist mit 29 Punkten in der Pole-Position im Rennen um die verbleibenden drei Plätze für das Obere Playoff. Fährt der Aufsteiger Sonntag gegen Ried (27 Pkt.) einen Dreier ein, ist das Meisterrunden-Ticket gelöst.

Zaubert Liga-Top-Assistgeber Stefan Nutz auch im Wörthersee Stadion einen seiner genialen Pässe aus dem Fußgelenk? Szene aus dem Cup-Spiel am 4. Feber.

Am Wörthersee, wo den Klagenfurtern das Stadion auch wieder "allein gehört" (der LASK absolviert sein Conference League-Achtelfinal-Heimspiel am 17. März in St. Pölten), tituliert es der Kärntner Klub ja - für die Außenwelt - gerne als "Matchball für den Klassenerhalt". Und Geschäftsführer Harald Gärtner, der 53-jährige Mittel-Hesse aus Deutschland, wird nicht müde immer wieder den "Klassenerhalt" zu betonen. Doch die großartigen Erfolge im Herbst, wo Kapitän Gkezos und Co. die Weichen für ihre erwirkten Ambitionen für die Meisterunde stellten, wecken nunmal Begehrlichkeiten...jetzt, wo die Violetten, auch ohne die "rosa Brille" betrachtet, so nah an diesem für sie besonderen Ziel dran sind. Was schon eine Überraschung ist und vor Saisonbeginn in der Liga nicht zu erwarten war.

Erstmals ein Aufsteiger im oberen Playoff?

Fakt ist: Es wäre eine historische Leistung, denn erstmals seit der Einführung des aktuellen Modus zur Saison 2018/19 würde sich ein Aufsteiger direkt für die Top 6 qualifizieren. Bei der Premiere landeten die Neulinge TSV Hartberg und Wacker Innsbruck auf den Rang 9 und 12, die WSG Tirol (2019/20) wurde Zehnter, die SVR Ried (2020/21) schloss nach Hin- und Rückrunde als Elfter ab.

Austria-Chefcoach Peter Pacult: „Damit beschäftige ich mich wirklich nicht. Wir haben noch nichts erreicht, vor uns liegt ein schweres Spiel, auf das wir uns zu 100 Prozent fokussieren müssen. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, weil sehr hart gearbeitet wurde. Jetzt geht es darum, dass wir uns dafür belohnen. Die Tür ist weit aufgestoßen, aber noch sind wir nicht über die Schwelle getreten. Ried spielt eine tolle Saison, ist eine hohe Hürde."

Was die „Wikinger“ draufhaben, bekamen die Waidmannsdorfer zum Auftakt des Fußball-Jahres 2022 zu spüren. Im ÖFB-Cup-Viertelfinale setzte es eine verdiente 0:2-Niederlage (Tore: Julian Wießmeier & Leo Mikic). Im Bundesliga-Hinspiel gab´s ein 1:1 (Tore: Seifedin Chabbi & Turgay Gemicibasi). Beide Duelle in Ried.

Ibertsberger: "Im Cup-Spiel haben sie kaum Torchancen vorgefunden"

Obwohl die Oberösterreicher in der laufenden Serie auswärts noch ohne Sieg sind und Klagenfurt nur eines der bisher 10 Heimspiele verlor (0:3 gegen Sturm Graz), sogar Spitzenreiter Red Bull Salzburg (2:1) beseigte, tritt SVR-Coach Robert Ibertsberger den Kärnten-Trip voller Selbstbewusstsein an: „Grundsätzlich legen wir das Spiel immer so an, dass wir die volle Punktezahl mitnehmen wollen. Das heißt jetzt nicht, dass wir mit vollem Risiko reingehen, aber mit einem guten Matchplan, damit wir auswärts voll anschreiben können.“

Der 45-jährige Wallerseer weiter: „Wir kennen die Stärken von Austria Klagenfurt. Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Punkte so am Platz bringen, wo wir überzeugt sind, um gegen Klagenfurt zu bestehen und die drei Zähler mitzunehmen. Es ist möglich und das haben wir im Cup-Spiel gezeigt, wo sie kaum Torchancen vorgefunden haben. Ich bin überzeugt, dass wir nach dem Klagenfurt-Spiel schon einen sehr großen Schritt in eine gute Richtung gemacht haben.“

Der Rieder Chefcoach weiß: „Jetzt haben wir das direkte Duell mit Klagenfurt. Klagenfurt hat die Tür für das obere Play-off schon richtig weit aufgemacht. Sie sind aber auch noch nicht zu 100 Prozent durch. Wir haben gegen Tirol bis auf die Schlussminuten wenig zugelassen. In der Offensive waren wir richtig gut. Wir können das aber noch besser umsetzen. Klagenfurt wird das Cupspiel gegen uns genau analysiert haben. Man hat schon in den letzten Spielen gesehen, dass sie das eine oder andere verändert haben. Es ist wichtig, dass wir uns in der Vorbereitung einen guten Plan erarbeiten. Damit wir auch gegen Klagenfurt wieder hohe Ballgewinne haben und gut ins Umschaltspiel kommen.“

Meisl: "Wird ein ganz anderes Spiel wie im Cup"

SVR-Abwehrspieler Luca Meisl: „Klagenfurt hat sicher seine Lehren aus dem Cup-Spiel gegen uns gezogen. Es wird jetzt ein ganz anderes Spiel werden. Wenn wir so auftreten, wie in der ersten Halbzeit gegen Tirol, dann bin ich sehr zuversichtlich. Klagenfurt ist spielerisch keine schlechte Mannschaft. Sie stehen gerechtfertigt auf dem vierten Tabellenplatz und haben auch verdient gegen Altach gewonnen. Wir werden alles reinhauen, um drei Punkte nach Ried zu holen.“

Doch auch die Violetten haben sich viel vorgenommen, setzen dabei auf die Unterstützung ihrer Anhänger. „Sie haben sicher dafür gesorgt, dass wir den einen oder anderen Punkt mehr geholt haben. Wenn der Funken vom Platz auf die Tribünen überspringt, dann ist das auf jeden Fall eine coole Atmosphäre, die uns pusht“, sagt Abwehrchef Thorsten Mahrer.

Personelle Situation entspannt sich bei Pacult-Elf

Die personelle Situation hat sich im Verlauf der Woche leicht gebessert, Tim Maciejewski und Benjamin Hadzic stiegen wieder ins Training ein. An Samstag erwartet Pacult mit Keeper Phillip Menzel, Alexander Fuchs (beide nach Corona-Quarantäne) und Patrick Greil (Erkältung) drei weitere Spieler zurück. Zudem hat Turgay Gemicibasi seine Rotsperre abgesessen. Den 18-Mann-Kader wird der 62-jährige Fußball-Lehrer nach der abschließenden Einheit benennen.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at