Je zwei Mal 30 und 28 Punkte, dazu ein Nachzügler mit 24...mit dem vorletzten Grunddurchgang der Admiral Bundesliga, der Mittwoch mit LASK vs. RB Salzburg beendet wird, bleibt der Fünfkampf um die 3 Restbörse-Plätze der Meistergruppe bestehen. Die Zählerstände-Zuordnung: der 4. SK Austria Klagenfurt hat mit dem 1:1 vs. SV Ried 30, die Innviertler sind mit 28 nun 7.! Rapid nach dem 2:0 bei der WSG Tirol bei ebenfalls 28 nun 6.! Austria Wien (5.), das nach dem 1:0 gegen den WAC beste Aussichten hat, steht bei 30. Nachfolgend eine spannende Statement-Collage vom heutigen Match-Day - Teil 1 mi Wiener Klubs (Quelle: SKY).

FK Austria Wien vs. WAC 1:0 (0:0) Tor: Grünwald (57.). Generali Arena, Z: 11.000; SR: Ing. Gishamer: Bes. Vork.: Pentz hält Liendl-Elfer (siehe Foto) plus Wiederholung (84.).

Luka Lochoshvili (WAC) nach seiner Rettungstag bei Georg Teigl: siehe Extra-Beitrag https://www.ligaportal.at/bundesliga/allgemein-news/10742-austria-wien-wac-lochoshvili-mit-heldentat-rettet-austrianer-teigl-das-leben

"Goldtorschütze" Grünwald (Austria) "Lochoshvili hat laut unserem Teamarzt dem Teigi vielleicht das Leben gerettet. Deswegen ein großes Dankeschön. War ein richtiger Schockmoment, dass man sich im ersten Moment gar nicht so richtig über den Sieg freuen konnte. Bei meinem Tor sind natürlich sehr viel Emotionen dabei. Ich bin lange beim Klub, habe sehr viel gespielt. In den letzten ein, zwei Jahren bin ich in eine etwas andere Rolle geschlüpft. Die jungen Wilden sind nachgekommen. Aber ich habe nie aufgegeben und will nach Leistungsprinzip beurteilt werden. Im Mai werde ich 33 Jahre, da muss man das objektiv betrachten. Mir ist wichtig, dass ich fair behandelt werde und dass ich die Chance kriege, wenn ich gut drauf bin. Das habe ich so kommuniziert. Bin froh, dass wir jetzt mit mir drei Spiele gewonnen haben. Ein Tor ist immer schön, im eigenen Stadion, vor den Fans. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich dann nochmal mit dem Babybauch jubeln muss."

Grünwald zur Austria-Ausgangssituation für Top 6 vor letzter Grunddurchgang-Runde: "Die Ausgangssituation ist sehr gut. Natürlich hätten wir das gerne genommen, dass wir schon fix in der Meistergruppe wären. Aber wir werden die Spannung weiter hoch halten, sind derzeit in einem Flow und ich denke, dass wir was in der Südstadt mitnehmen werden und dann den ´Sack zumachen´. Ich denke, dass wir das schaffen werden."

Patrick Pentz (Austria Wien): "Beim WAC habe ich auch einen Elfer gegen sie gehabt und der Herr Liendl hat genau in das Eck geschossen (Anm.: mit links flach ins rechte). Da habe ich mir gedacht, wähle ich es wieder zwei Mal. Dass es dann so aufgeht ist natürlich glücklich für mich. Was wir im Frühjahr geleistet haben in den Spielen, drei Mal zu Null. Wir sind unglaublich rein gestartet mit der Truppen. Man merkt richtig wie das Stadion dann mitgeht. Das war heute eines der geilsten Spiele, das ich hier gehabt habe. Fans, Mannschaft, Leidenschaft...alles richtig geil. Es funktioniert einfach, wir sind in Flow drinnen. Die Abläufe passen zu 100%. Wir haben verinnerlicht, was das Trainerteam von uns verlangt. Dass dann in den ersten drei Spielen mit drei Mal zu Null so aufgeht ist ein Traum für mich."

Legende Alexander Grünwald - Dank an Lochoshvili

Patrick Pentz über den Schützen des "Goldenen Tores", Alexander Grünwald: "Der Grüni ist, glaub ich, einer der charakterlich besten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Sich so in den Dienst der Mannschaft zu stellen - Wahnsinn! Das erlebt man nicht oft. Das kann man nur von richtigen Legenden erwarten und sehen und der Grüni ist absolut eine Legende." Und Lochoshvili? Pentz: "Extrem menschlich. Vom ganzen WAC! In so einer Situation steht der Fußball kurz mal auf der Seiten. Da geht´s vielleicht um ein Leben. Ich habe noch nicht mitgekriegt, was es genau war. Der Herr Lochoshvili hat super Arbeit geleistet. Danke dafür für Teigi."

Manfred Schmid (Austria-Trainer): „Es war das erwartet enge und schwierige Spiel. Es war, wie ich vor dem Spiel schon gesagt habe, dass die Fans den Ausschlag gegeben haben. Sie haben uns unterstützt, sie haben uns getragen. In der ersten Hälfte haben wir ein bisschen gebraucht, aber dann haben wir zwei große Chancen gehabt. Alex (Grünwald) weiß genau, worauf es ankommt, solche Spiele zu spielen. Er hat hervorragend gespielt. Dass er in einem gewissen Alter ist, stört mich gar nicht. Was ihm im Winter abgesprochen wurde, dass er nicht mehr die Qualität habe, das hat er heute widerlegt. Auf ihn ist immer Verlass. Zu Galvao... ausgezeichnete Leistung, so wie das ganze Team. Da ist ein Team zusammen gewachsen, das zusammenhält und gemeinsam durch´s Feuer geht. Zu Patrick Pentz meinte Schmid: "Ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter Torhüter ist. Fokussiert und menschlich top. Der Liendl ist glaub ich ein guter Freund von ihm. Ist einfach eine Bestätigung seiner Leistung, wenn man zwei Elfmeter so hält. Das der dann auch noch wiederholt wird, ist Wahnsinn. Das Drama kann man nicht besser beschreiben." Als der schussstarke Manfred Schmid zutrat... Manfred Schmid zu seinem Ausschluss: "In dem Spiel war alles drinnen. Wie es sich die Zuschauer wünschen. Sehr guter Fußball, zwei gute Mannschaften. Der WAC spielt wirklich einen hervorragenden Fußball. Zu meiner roten Karte in der Emotion. Dieses Spiel und mein Trainerjob hier bedeutet mir natürlich sehr viel. Dann ist mir was passiert, was so nicht passieren sollte. Aber ich habe niemanden beleidigt und nur gegen die Getränkekiste getreten, weil es mich in der Situation brutal geärgert hat. Ich weiß nicht mal, ob es jetzt wirklich Elfmeter war. Die Entscheidung hat mir ein bisserl lange gedauert, dafür dass es vielleicht eine klare Fehlentscheidung war." Nachsatz: "Die Getränkekiste ist glaube ich kaputt". Und Schmid final zur Austria-Ausgangslage für die Meistergruppe, ein Punkt fehlt: "Es fehlt kein Punkt, es fehlt ein Sieg. Wir haben noch ein Endspiel. Das wollen wir auch gewinnen. So wie wir in diese Spiele gegangen sind, wir denken gar nicht an einen Punkt, wir wollen drei Punkte machen und sicher in die Meistergruppe kommen. Die Chancen stehen sehr, sehr gut. Wenn die Mannschaft eine Leistung bringt wie heute, dann gehe ich davon aus, dass wir das auch schaffen."

Robin Dutt (WAC-Trainer): „Es war eine fantastische Atmosphäre von draußen. Unsere Mannschaft hat in der Vorwärtsoption oftmals ein bisschen unsauber gespielt und den Gegner immer in seinen Umschaltaktionen reingespielt. Wir müssen dann die Aktion zu Ende spielen oder im Gegenpressing die zweite Chance erarbeiten. Da passt es noch nicht ganz. Ohio sind wir so oft hinterher gelaufen, das war immer sehr, sehr kraftaufwendig. Wir kriegen dann durch einen relativ einfachen Fehler den Rückstand, die Einwechselspieler haben dann aber noch einmal Impulse gesetzt. Leider haben wir dann das Tor nicht gemacht. Ich finde, die Austria hat nicht unverdient die drei Punkte geholt.“ Der deutsche Dutt zu den zwei vergebenen Liendl-Elfern: "Wenn man so lang dabei ist wie Michi Liendl, dann hat man schon alles mitgemacht. Das hat er wahrscheinlich noch nicht mitgemacht. Aber das wird er irgendwann mit Abstand auch abhaken." Feldhofer: "Heute Zeitpunkt, viel Lob entgegen zu nehmen"

WSG Tirol vs. SK Rapid Wien 0:2 (0:2) Tore: Grüll (7.), Arase (23.). Tivoli Innsbruck. Z: 2.200 - SR: Stefan Ebner (OÖ). 5. GK Schick (vs. Klagenfurt gesperrt)

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Coach): "Wir haben eine Reaktion auf Donnerstag gezeicht. Haben zurecht viel Kritik eingesteckt, aber heute ist auch der Zeitpunkt, viel Lob entgegen zu nehmen. Wir sind bei der Abwehrkette so gut und haben die Spieler dazu, dass wir während des Spiels auch immer wieder switchen können. Wir haben da eine gute Hybrid-Art. Wir können einige Varianten im Spielaufbau und auch gegen den Ball praktizieren. Doch es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt über einzelne Aktionen oder Taktik zu sprechen. Wir wollten heute ganz klar die drei Punkte. Das haben wir eindrucksvoll gemacht. Der Sieg geht vollauf in Ordnung, vor allem nach den ersten 35 Minuten. Jetzt haben wir unser Endspiel vor den eigenen Fans. Das haben wir."

Feldhofer, wie Leistung zu konservieren ist, bis zum Spiel gegen Austria Klagenfurt: "Ich denke, es ist auch noch Luft nach oben. Wir haben ja auch Reise-Strapazen hinter uns. Zwei englische Wochen, die es in sich hatten...mit intensiven Gegnern und Spielen. Für das haben wir es heute wirklich großartig gemacht."

Thorsten Schick (Rapid): "Wir brauchen keinen Schönheitspreis. Wir wollten gewinnen, brauchen aus den letzten zwei Spielen sechs Punkte. Jetzt haben wir die Hälfte erledigt. War anstrengende Reise vom Mittwoch weg mit Europacup plus nach Tirol. Aber wir haben das gut gemacht. Der Sieg ist verdient und jetzt bereiten wir uns auf das letzte Spiel vor. Wir haben heute das gemacht, was der Trainer von uns verlangt hat. Waren vorne aggressiv und sind hinten kollektiv aufgetreten. Da ist das System egal...ob 3er-, 4er- oder 5er-Kette. Wir haben es hinten gut verteidigt und vorne waren wir griffig. Haben mit dem Zimmi (Anm.: Bundesliga-Debütantd Bernhard Zimmermann) vorne einen Spieler gehabt, der die Verteidiger gut bearbeitet. Im Großen und Ganzen geht der Sieg schwer in Ordnung. Ich hoffe, dass gegen Klagenfurt viele Zuschauer kommen. Da haben wir dann sicher einen Vorteil. Hoffe, die Fans werden uns unterstützen, dass wir den letzten Step noch gehen und wir am Ende dort landen, wo wir hin können. Und zwar unter die besten 6!

Marco Grüll (Rapid): "Nach der 2:0-Führung haben wir das sehr staubig zu Ende gespielt. Bei meinem Freistoßtor habe ich einfach scharf ins Eck geschossen. Natürlich bin ich müde, aber wenn ich dann im Spiel bin, will ich alles raus holen. Heute ist es teilweise gut gelungen, teilweise war es zach. Ich glaube, dass ich für die Mannschaft gearbeitet habe. Das war im Endeffekt das Wichtigste."

Silberberger: "Wer vom letzten Jahr träumt - Hallo - Aufwachen"

Thomas Silberberger (WSG-Coach):

„Wieder ein verbrauchter Nachmittag, ein bitterer Abend. Das war ein deja vu. Wir reden und trainieren die ganze Woche und sind dann nach sieben Minuten wieder auf der Verliererstraße. Mit einem Tor, das wir uns wieder selber schießen. Da gibt’s keine zwei Meinungen, der war absolut haltbar (Anm.: Freistoß von Grüll). Wir haben uns wieder viel vorgenommen. Wenn du mit dem ersten Schuss aufs Tor in Rückstand gerätst, brechen Mechanismen auf. So sattelfest sind wir nicht, sonst hätten wir wesentlich mehr Punkte. Es sind wieder mal extrem billige Gegentore. Dann ist es schwer gegen Mannschaften wie Rapid Wien, die haben schon die Klasse. Beim 2:0 waren insgesamt acht Spieler von uns in der Box und wir bekommen das Tor trotzdem. Mit solchen Fehlern ist der ganze Matchplan sinnlos. Danach haben wir versucht, dagegen zu halten. Rapid hat mit der Qualität, die sie definitiv haben, den Vorsprung gut verwaltet. Die Buben haben sich gewehrt, haben versucht, Fußball zu spielen, aber wir haben oft die entscheidenden Sachen falsch gemacht.



…auf die Frage, wie er seine Spieler wieder aufbauen kann: „Wir werden es aufarbeiten und analysieren. Wir müssen die Fehler abstellen. Da muss ich weniger Risiko und mehr Konzentration an den Tag legen. Wir reden viel, stellen meiner Meinung nach die Mannschaft gut ein und dann kommen die Blackouts. Gegen das hat es noch kein Mittel gegeben.“



…über die Vergleiche seiner Mannschaft mit dem Vorjahr: „Wir dürfen uns nicht permanent mit letztem Jahr vergleichen. Im Endeffekt haben sie uns einen Petsos und Celic weggekauft, das war unser Herzstück. Dann der Gugganig, der viel kritisiert wurde, war einer der wichtigsten Aufbauspieler, die wir je in Wattens gehabt haben. Und der Baden Frederiksen hat aus Nichts auch noch etwas gemacht. Wir sind nicht mehr die WSG vom letzten Jahr. Wer jetzt vom letzten Jahr träumt, da heißt es einmal ‚Hallo? Aufwachen‘.“

Johannes Naschberger (WSG): „Ich denke, dass wir von Anfang an nicht so aggressiv in den Zweikämpfen, immer einen Schritt zu spät dran waren. Das war am Ende ausschlaggebend.“

